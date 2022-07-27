Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS - 27.07.2022 Украина.ру
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Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS
Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS - 27.07.2022 Украина.ру
Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS
ВС России ликвидировали две бригады ВСУ в Николаеве и ряд воинских подразделений украинской армии в Донецкой области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 27 июля
2022-07-27T12:37
2022-07-27T12:37
спецоперация
новости
минобороны
конашенков
боеприпасы
всу
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Сообщается, что при уничтожении временных пунктов дислокации двух бригад украинской армии в Николаеве, ВСУ потеряли до двухсот человек.Также, ВС РФ уничтожили командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой области и полностью уничтожена была одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска.Кроме того, в ведомстве сообщили о ликвидации склада с боеприпасами, в том числе, более ста ракет РСЗО HIMARS в Днепропетровской области, батареи РСЗО "Ураган", гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и батареи РСЗО "Град" в районе пгт Былбасовка Донецкой области.
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новости, минобороны, конашенков, боеприпасы, всу

Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS

12:37 27.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
© Министерство обороны РФ
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ВС России ликвидировали две бригады ВСУ в Николаеве и ряд воинских подразделений украинской армии в Донецкой области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 27 июля
Сообщается, что при уничтожении временных пунктов дислокации двух бригад украинской армии в Николаеве, ВСУ потеряли до двухсот человек.
Также, ВС РФ уничтожили командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой области и полностью уничтожена была одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска.
Кроме того, в ведомстве сообщили о ликвидации склада с боеприпасами, в том числе, более ста ракет РСЗО HIMARS в Днепропетровской области, батареи РСЗО "Ураган", гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и батареи РСЗО "Град" в районе пгт Былбасовка Донецкой области.
- РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 17:49Спецоперация
Минобороны сообщило об уничтожении “гарпунов” в порту Одессы Вооружённые силы России нанесли удар высокоточными ракетами по складу ракет Harpoon и украинскому кораблю в порту Одессы. Об этом сообщила 24 июля пресс-служба Минобороны России.
 
СпецоперацияНовостиМинобороныКонашенковбоеприпасыВСУ
 
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