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Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS

Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS - 27.07.2022 Украина.ру

Российская армия уничтожила более сотни ракет HIMARS

ВС России ликвидировали две бригады ВСУ в Николаеве и ряд воинских подразделений украинской армии в Донецкой области, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 27 июля

2022-07-27T12:37

2022-07-27T12:37

2022-07-27T12:37

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Сообщается, что при уничтожении временных пунктов дислокации двух бригад украинской армии в Николаеве, ВСУ потеряли до двухсот человек.Также, ВС РФ уничтожили командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой области и полностью уничтожена была одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Артемовска.Кроме того, в ведомстве сообщили о ликвидации склада с боеприпасами, в том числе, более ста ракет РСЗО HIMARS в Днепропетровской области, батареи РСЗО "Ураган", гаубиц "Гиацинт-Б" в районе Дзержинска и батареи РСЗО "Град" в районе пгт Былбасовка Донецкой области.

https://ukraina.ru/20220724/1036807114.html

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новости, минобороны, конашенков, боеприпасы, всу