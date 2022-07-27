"Прятался по огородам": в Мелитополе рассказали о странном пасторе с двумя паспортами США
Секты "неохаризматического толка", действующие в Мелитополе, возглавляются пасторами, ко многим из которых у военно-гражданской администрации Запорожья имеются вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области
В качестве примера он рассказал про пастора "одной подобной организации", у которого было "минимум два" американских паспорта. По его словам, после начала российской спецоперации этот пастор несколько дней "бегал по огородам".
Человек в начале марта и конце февраля прятался по огородам, где нет отопления, где нет горячей пищи. То есть, человек с явной тактикой специальной подготовки. Кем он был там, до того, как стал пастором – остается только догадываться.
По его словам, некоторые подобные религиозные организации взаимодействует с западными спецслужбами, собирая первичную информацию во время поквартирных обходов жителей.
2 января, 16:04Век сект. Веришь, значит существуетXX столетие было веком господства и краха идеологий. Уже в начале XXI века принадлежность к идеологии считалась чем-то неприличным, а идеологические государства, вроде Ирана или КНДР, были мировыми изгоями. Но свято место пусто не бывает. На место идеологий (которые, кстати, не исчезли – просто уступили часть своего пространства) пришли секты
На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.
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