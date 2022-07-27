https://ukraina.ru/20220727/1036916886.html

"Прятался по огородам": в Мелитополе рассказали о странном пасторе с двумя паспортами США

"Прятался по огородам": в Мелитополе рассказали о странном пасторе с двумя паспортами США - 27.07.2022 Украина.ру

"Прятался по огородам": в Мелитополе рассказали о странном пасторе с двумя паспортами США

Секты "неохаризматического толка", действующие в Мелитополе, возглавляются пасторами, ко многим из которых у военно-гражданской администрации Запорожья имеются вопросы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру Артём Шарлай, начальник отдела по вопросам религии военно-гражданской администрации Запорожской области

2022-07-27T12:30

2022-07-27T12:30

2022-07-27T12:30

спецоперация

новости

артем шарлай

запорожская область

мелитополь

секты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/13/1036574339_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d52695d3155a7adb2dacf27b95abfed4.jpg

В качестве примера он рассказал про пастора "одной подобной организации", у которого было "минимум два" американских паспорта. По его словам, после начала российской спецоперации этот пастор несколько дней "бегал по огородам".По его словам, некоторые подобные религиозные организации взаимодействует с западными спецслужбами, собирая первичную информацию во время поквартирных обходов жителей.На данный момент Запорожская область контролируется российскими войсками на 70%, при этом её областной центр занимают силы киевского режима. Военно-гражданская администрация региона базируется в Мелитополе.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220102/1033015112.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, артем шарлай, запорожская область, мелитополь, секты