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Тимошенко пригрозила разобраться с "Нафтогазом"

Тимошенко пригрозила разобраться с "Нафтогазом" - 27.07.2022 Украина.ру

Тимошенко пригрозила разобраться с "Нафтогазом"

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что обратится к правоохранителям, чтобы разобраться в преступлениях "Нафтогаза". Об этом сообщило издание "Цензор.НЕТ" 26 июля

2022-07-27T11:16

2022-07-27T11:16

2022-07-27T11:16

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"Сегодня правительство вынуждено официально признать дефолт "Нафтогаза". И тот факт, что оно, правительство, "Нафтогаз" не контролировало. Потому что не может компания вчера показывать 12 миллиардов прибыли, а сегодня – не может рассчитаться по текущим выплатам", - пояснила свою позицию Тимошенко.Политик подчеркнула, что ситуация в "Нафтогазе" свидетельствует о многолетних манипуляциях внутри компании, которые "больше невмоготу скрывать".Тимошенко возмутило, что дефолт в крупнейшей государственной компании приводит к необходимости просить Запад о "газовом ленд-лизе" и грозит самой трудной зимой с 1991 года.Во вторник, 26 июля, компания "Нафтогаз" объявила о дефолте по еврооблигациям из-за отказа Кабинета министров согласовать выплаты. В компании отметили, что "Кабмин своим запретом взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".Ранее "Нафтогаз Украины" обращался к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на 2 года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам". Однако по информации СМИ "Нафтогаз" получил отказ.

https://ukraina.ru/20220725/1036838101.html

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новости, газ, нафтогаз, тимошенко, дефолт, долги