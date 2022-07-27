https://ukraina.ru/20220727/1036911708.html

"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций

"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций - 27.07.2022 Украина.ру

"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций

Меры, применяемые в России по частичному закрытию государственной официальной статистики и отказ от публикаций отчётности по международным стандартам является оправданной мерой в условиях экономической войны, ведущейся Западом. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

2022-07-27T10:46

2022-07-27T10:46

2022-07-27T10:46

новости

игорь юшков

санкции

нефть

экономика

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Он рассказал, что, в частности, вырос экспорт российской нефти, получатель которой неясен."Там написано прямо открыто, что неизвестно направление движения этих танкеров. По сути это всё идет в Европу, просто европейцы стесняются покупать напрямую у России, просят не указывать, куда она [нефть] идет. ... В реальности идёт в европейские порты", - сказал эксперт.Он добавил, что закрытие информации по советам директоров и контрагентам компаний усложняет задачу пополнения санкционных списков западными странами и создания, таким образом, дополнительных проблем для России. Если Запад ведёт экономическую войну против РФ, то такой его деятельности надо всячески "вставлять палки в колёса", заключил Юшков.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220721/1036734937.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, игорь юшков, санкции, нефть, экономика