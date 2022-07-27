"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций
Меры, применяемые в России по частичному закрытию государственной официальной статистики и отказ от публикаций отчётности по международным стандартам является оправданной мерой в условиях экономической войны, ведущейся Западом. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что, в частности, вырос экспорт российской нефти, получатель которой неясен.
"Там написано прямо открыто, что неизвестно направление движения этих танкеров. По сути это всё идет в Европу, просто европейцы стесняются покупать напрямую у России, просят не указывать, куда она [нефть] идет. ... В реальности идёт в европейские порты", - сказал эксперт.
21 июля, 14:44Global Times: американские санкции не смогут помешать российско-китайской торговлеНесмотря на произошедшее в последние месяцы падение китайского экспорта в Россию, в целом российско-китайские торговые связи укрепляются, и американские санкции не cмогут помешать этому процессу. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 20 июля в китайской газете Global Times
Он добавил, что закрытие информации по советам директоров и контрагентам компаний усложняет задачу пополнения санкционных списков западными странами и создания, таким образом, дополнительных проблем для России. Если Запад ведёт экономическую войну против РФ, то такой его деятельности надо всячески "вставлять палки в колёса", заключил Юшков.
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