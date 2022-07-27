"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций - 27.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220727/1036911708.html
"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций
"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций - 27.07.2022 Украина.ру
"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций
Меры, применяемые в России по частичному закрытию государственной официальной статистики и отказ от публикаций отчётности по международным стандартам является оправданной мерой в условиях экономической войны, ведущейся Западом. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру
2022-07-27T10:46
2022-07-27T10:46
новости
игорь юшков
санкции
нефть
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102206/79/1022067968_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_1e65a608cc369bca67324308811ee298.jpg
Он рассказал, что, в частности, вырос экспорт российской нефти, получатель которой неясен."Там написано прямо открыто, что неизвестно направление движения этих танкеров. По сути это всё идет в Европу, просто европейцы стесняются покупать напрямую у России, просят не указывать, куда она [нефть] идет. ... В реальности идёт в европейские порты", - сказал эксперт.Он добавил, что закрытие информации по советам директоров и контрагентам компаний усложняет задачу пополнения санкционных списков западными странами и создания, таким образом, дополнительных проблем для России. Если Запад ведёт экономическую войну против РФ, то такой его деятельности надо всячески "вставлять палки в колёса", заключил Юшков.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220721/1036734937.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102206/79/1022067968_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_9fdeb879ecea1193056e18c5724e628e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, игорь юшков, санкции, нефть, экономика

"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций

10:46 27.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Меры, применяемые в России по частичному закрытию государственной официальной статистики и отказ от публикаций отчётности по международным стандартам является оправданной мерой в условиях экономической войны, ведущейся Западом. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что, в частности, вырос экспорт российской нефти, получатель которой неясен.
"Там написано прямо открыто, что неизвестно направление движения этих танкеров. По сути это всё идет в Европу, просто европейцы стесняются покупать напрямую у России, просят не указывать, куда она [нефть] идет. ... В реальности идёт в европейские порты", - сказал эксперт.
Официальный визит В.Путина в Китайскую Народную Республику - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 14:44
Global Times: американские санкции не смогут помешать российско-китайской торговлеНесмотря на произошедшее в последние месяцы падение китайского экспорта в Россию, в целом российско-китайские торговые связи укрепляются, и американские санкции не cмогут помешать этому процессу. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной 20 июля в китайской газете Global Times
Он добавил, что закрытие информации по советам директоров и контрагентам компаний усложняет задачу пополнения санкционных списков западными странами и создания, таким образом, дополнительных проблем для России. Если Запад ведёт экономическую войну против РФ, то такой его деятельности надо всячески "вставлять палки в колёса", заключил Юшков.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиИгорь ЮшковСанкциинефтьЭкономика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:16Тимошенко пригрозила разобраться с "Нафтогазом"
11:12Решения нет, только тупик: как рушится санкционный режим Запада - Асафов. Видео
10:57Зеленский подарил нам план украинского контрнаступления
10:53Эстония отомстила группе "Руки Вверх" за Украину - Жуков отреагировал
10:46"Вставлять палки в колёса": Юшков о засекречивании информации в условиях санкций
10:18Советник главы Офиса Зеленского хочет испугать Россию одним словом
09:40Американский наёмник рассказал о том, почему не смог применить в бою "Джавелины"
09:37Зеленский определился с кандидатом в генпрокуроры
09:33Руслан Бальбек: Для Зеленского и его людей, как террористов, суд должен быть неотвратимым
09:23Дело Корбана. Кто будет защищать Днепропетровщину и при чем тут Зеленский
09:15Люди против: с чешских ратуш начали снимать флаги Украины
09:00Хроника событий на Украине на утро 27 июля: возврат территорий, визы для россиян, цензура
09:00"Считается почетным": экономист о том, как россияне реагируют на санкционный список ЕС
08:57Ярлык на вырост. Межгосударственное фехтование США и России украинскими шпагами
08:56Из архивов СБУ. Как агенты спецслужбы следили за жителями Херсона и подавляли инакомыслие
08:53Наемник из США пожаловался на нехватку в украинской армии принтеров и батареек
08:45"Не должны расслабляться": Дудчак рассказал, как ЕС меняют стратегию по отношению к РФ
08:36"Газпром" понизил транзит газа в Европу еще на 20%
08:30Юшков рассказал об иррациональных решениях в Германии
08:23CNN: Пентагон будет лечить украинских военных в американском госпитале
Лента новостейМолния