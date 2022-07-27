https://ukraina.ru/20220727/1036870846.html
"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС
"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС - 27.07.2022 Украина.ру
"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС
Молдавия – это страна, которая бесполезная для ЕС, она больше интересна Румынии, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-07-27T06:00
2022-07-27T06:00
2022-07-27T06:00
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Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС.По его словам, ЕС - эта территория с нищим населением без экономических ресурсов, центр распространения русофобии, половина молдаван и так работает в Евросоюзе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036428051.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
молдавия, украина, ес, новости, румыния
"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС
Молдавия – это страна, которая бесполезная для ЕС, она больше интересна Румынии, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру