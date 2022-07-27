https://ukraina.ru/20220727/1036870846.html

"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС

"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС - 27.07.2022 Украина.ру

"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС

Молдавия – это страна, которая бесполезная для ЕС, она больше интересна Румынии, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2022-07-27T06:00

2022-07-27T06:00

2022-07-27T06:00

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Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС.По его словам, ЕС - эта территория с нищим населением без экономических ресурсов, центр распространения русофобии, половина молдаван и так работает в Евросоюзе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036428051.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

молдавия, украина, ес, новости, румыния