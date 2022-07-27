"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС - 27.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220727/1036870846.html
"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС
"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС - 27.07.2022 Украина.ру
"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС
Молдавия – это страна, которая бесполезная для ЕС, она больше интересна Румынии, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-07-27T06:00
2022-07-27T06:00
молдавия
украина
ес
новости
румыния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_0:263:2916:1903_1920x0_80_0_0_6aae16f2c26b65788ca56bb31cdc3a3b.jpg
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС.По его словам, ЕС - эта территория с нищим населением без экономических ресурсов, центр распространения русофобии, половина молдаван и так работает в Евросоюзе.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036428051.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103324/94/1033249426_169:0:2757:1941_1920x0_80_0_0_09cf720744fe73ee4b4217495468927a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
молдавия, украина, ес, новости, румыния

"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС

06:00 27.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
Молдавия – это страна, которая бесполезная для ЕС, она больше интересна Румынии, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС.
Страна во всех смыслах абсолютно бесполезная для ЕС, она скорее может представлять интерес для Румынии. И то, только с точки зрения амбиций Румынии о построении великой страны, восстановлении границ 1939 года, которые тоже никакого исторического обоснования не имеют. Но румынам хочется мечтать о чем-то.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, ЕС - эта территория с нищим населением без экономических ресурсов, центр распространения русофобии, половина молдаван и так работает в Евросоюзе.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Байден Лапид - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 16:40
Украина подставила Молдавию, тонкий расчёт Израиля: что говорили об Украине в мире 14 июля
 
МолдавияУкраинаЕСНовостиРумыния
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Центр распространения русофобии": политолог сказал, кому нужна Молдавия в ЕС
05:45В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей
05:30"Это такое Lego": Кнутов рассказал, как Южная Корея производит лучшее оружие в мире
05:15"Полный распад": Кочетков о том, почему Ахметов ушел из медиа-бизнеса на Украине
05:00В Запорожье назвали самые востребованные в регионе профессии
04:45"Тонущий корабль": политолог Кочетков о том, как на Украине распространяются слухи
04:30Не уподобляться Порошенко и Зеленскому: херсонский ректор о преподавании украинского языка
04:15Запорожцы пообещали напомнить россиянам давно забытое
04:00"Люди боятся": ректор херсонского университета о работе в новых условиях
20:40"Жизнь в движении": Хроленко рассказал, как войска РФ противостоят западным БПЛА
20:10"В режиме 24/7": эксперт о том, что нужно РФ, чтобы минимизировать удары ВСУ по Донбассу
19:47"Что придумали, то получают": Дудчак рассказал о возобновленной работе "Северного потока"
19:20"Не спасет ВСУ": Хроленко рассказал о американских ракетах HIMARS
19:10"Эта мерзость": Певцов раскритиковал Киркорова
19:00Офицеры НАТО, жертвы обстрела, биполярный Берлин: итоги 26 июля на Украине
18:50"Важное знамение": военный эксперт предположил, зачем Шойгу посетил войска РФ в Донбассе
18:27"Экономика трухи": экономист Дудчак спрогнозировал будущий курс гривны
18:00И кто истощился? Военный эксперт рассказал, сколько ВСУшников уже уничтожила Россия
17:55"Украинцы не хотят воевать": Хроленко рассказал про боевой дух ВСУ
17:54"Дорога жизни": трассы из Крыма в сторону Херсона будут восстановлены – глава парламента
Лента новостейМолния