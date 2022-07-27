https://ukraina.ru/20220727/1036869962.html

В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей

В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей - 27.07.2022 Украина.ру

В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей

В настоящее время киевское правительство оплачивает отпускные учителям школ Херсонской области, и "ведутся разговоры" о том, что эти выплаты будут продлены им как минимум до ноября при условии их невыхода на работу. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру

2022-07-27T05:45

2022-07-27T05:45

2022-07-27T05:45

новости

херсонская область

учителя

школы

университет

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/69/1034276966_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_8ed39ecb97e646fa242e300221c54804.jpg.webp

По словам Томилиной, такая ситуация обернётся серьёзной проблемой для военно-гражданской администрации Херсонской области.Она объяснила, что будет сложно мотивировать учителей выходить на работу, если они будут получать оплату за то, чтобы сидеть дома.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220724/1036801192.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, херсонская область, учителя, школы, университет, киевский режим