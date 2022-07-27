В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей - 27.07.2022 Украина.ру
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В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей
В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей - 27.07.2022 Украина.ру
В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей
В настоящее время киевское правительство оплачивает отпускные учителям школ Херсонской области, и "ведутся разговоры" о том, что эти выплаты будут продлены им как минимум до ноября при условии их невыхода на работу. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
2022-07-27T05:45
2022-07-27T05:45
новости
херсонская область
учителя
школы
университет
киевский режим
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По словам Томилиной, такая ситуация обернётся серьёзной проблемой для военно-гражданской администрации Херсонской области.Она объяснила, что будет сложно мотивировать учителей выходить на работу, если они будут получать оплату за то, чтобы сидеть дома.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, херсонская область, учителя, школы, университет, киевский режим

В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей

05:45 27.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, 30 июня 2022
Херсон, 30 июня 2022
© Татьяна Чугаенко
Читать в
В настоящее время киевское правительство оплачивает отпускные учителям школ Херсонской области, и "ведутся разговоры" о том, что эти выплаты будут продлены им как минимум до ноября при условии их невыхода на работу. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру

"То есть, им будут продлевать то ли до ноября отпускные, то ли будут платить заработную плату в каком-то объёме, чтобы они … саботировали работу [школ]", - пояснила она.

По словам Томилиной, такая ситуация обернётся серьёзной проблемой для военно-гражданской администрации Херсонской области.
Новая Каховка вице-губернатор Херсончкой области Екатерина Губарева
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В Херсоне рассказали, как референдум поможет “построить цивилизацию” в областиЖителей Херсонской области с 1991 года методично лишали промышленности, исторической памяти и будущего, но референдум о вхождении региона в состав РФ поможет исправить такое положение. Об этом заявила 23 июля в своём Telegram-канале замглавы администрации области Екатерина Губарева
Она объяснила, что будет сложно мотивировать учителей выходить на работу, если они будут получать оплату за то, чтобы сидеть дома.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиХерсонская областьучителяшколыуниверситеткиевский режим
 
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