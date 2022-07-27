В Херсоне рассказали, как киевский режим пытается подкупить местных учителей
© Татьяна ЧугаенкоХерсон, 30 июня 2022
© Татьяна Чугаенко
В настоящее время киевское правительство оплачивает отпускные учителям школ Херсонской области, и "ведутся разговоры" о том, что эти выплаты будут продлены им как минимум до ноября при условии их невыхода на работу. Об этом рассказала ректор Херсонского государственного университета Татьяна Томилина в интервью изданию Украина.ру
"То есть, им будут продлевать то ли до ноября отпускные, то ли будут платить заработную плату в каком-то объёме, чтобы они … саботировали работу [школ]", - пояснила она.
По словам Томилиной, такая ситуация обернётся серьёзной проблемой для военно-гражданской администрации Херсонской области.
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Она объяснила, что будет сложно мотивировать учителей выходить на работу, если они будут получать оплату за то, чтобы сидеть дома.
Полностью интервью можно прочитать здесь.