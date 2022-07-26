Один человек погиб из-за удара ВСУ по погранпункту в Брянской области
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области. Об этом 26 июля сообщили в Telegram-канале ведомства
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку на склад временного хранения в Севском районе, который находится в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".
С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы.
Позднее глава региона уточнил, что после атаки беспилотника ВСУ на погранпункт один из пострадавших скончался.
22 июля, 06:00СпецоперацияКнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мостРоссийский комплекс ПВО "Панцирь", который защищает Антоновский мост в Херсонской области, в состоянии одновременно перехватить 4 ракеты. В случае одновременного пуска большего числа ракет он не может уничтожить их все. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру