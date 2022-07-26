https://ukraina.ru/20220726/1036887792.html

Один человек погиб из-за удара ВСУ по погранпункту в Брянской области

Из-за удара ВСУ по Брянской области погиб человек

Один человек погиб из-за удара ВСУ по погранпункту в Брянской области

Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области. Об этом 26 июля сообщили в Telegram-канале ведомства

2022-07-26T16:45

2022-07-26T16:45

2022-07-26T16:45

новости

брянская область

губернатор

дроны

следственный комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103397/02/1033970272_0:171:1920:1251_1920x0_80_0_0_d2e00535bca3cb04c27b72e1f1ebf534.jpg

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку на склад временного хранения в Севском районе, который находится в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".Позднее глава региона уточнил, что после атаки беспилотника ВСУ на погранпункт один из пострадавших скончался.

https://ukraina.ru/20220722/1036724465.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брянская область, губернатор, дроны, следственный комитет рф