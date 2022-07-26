Из-за удара ВСУ по Брянской области погиб человек
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Один человек погиб из-за удара ВСУ по погранпункту в Брянской области
Из-за удара ВСУ по Брянской области погиб человек
Один человек погиб из-за удара ВСУ по погранпункту в Брянской области
Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области. Об этом 26 июля сообщили в Telegram-канале ведомства
2022-07-26T16:45
2022-07-26T16:45
новости
брянская область
губернатор
дроны
следственный комитет рф
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку на склад временного хранения в Севском районе, который находится в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".Позднее глава региона уточнил, что после атаки беспилотника ВСУ на погранпункт один из пострадавших скончался.
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новости, брянская область, губернатор, дроны, следственный комитет рф

Один человек погиб из-за удара ВСУ по погранпункту в Брянской области

16:45 26.07.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Следственный комитет России установит обстоятельства атаки Украины на пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области. Об этом 26 июля сообщили в Telegram-канале ведомства
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил атаку на склад временного хранения в Севском районе, который находится в непосредственной близости от таможенного пункта МАПП "Троебортное".
С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь. На месте работают оперативные службы.
Александр Богомаз
Губернатор Брянской области
Позднее глава региона уточнил, что после атаки беспилотника ВСУ на погранпункт один из пострадавших скончался.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
22 июля, 06:00Спецоперация
Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мостРоссийский комплекс ПВО "Панцирь", который защищает Антоновский мост в Херсонской области, в состоянии одновременно перехватить 4 ракеты. В случае одновременного пуска большего числа ракет он не может уничтожить их все. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиБрянская областьгубернатордроныСледственный Комитет РФ
 
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