https://ukraina.ru/20220726/1036886508.html

"Почему бы не поторопиться?": эксперт о странностях с турбинами для "Северного потока"

"Почему бы не поторопиться?": эксперт о странностях с турбинами для "Северного потока" - 26.07.2022 Украина.ру

"Почему бы не поторопиться?": эксперт о странностях с турбинами для "Северного потока"

В действиях Германии в истории с турбинами для газопровода "Северный поток" видна странная непоследовательность. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-26T16:55

2022-07-26T16:55

2022-07-26T16:55

новости

германия

северный поток

игорь юшков

канада

российский газ

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Он рассказал, что, с одной стороны, Германия оказала давление на Канаду, чтобы эта страна, сделав исключение из антироссийских санкций, вернула отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток".И действительно, турбину доставили в Германию самолётом для большей скорости, напомнил Юшков. Однако затем в Германии "расслабились" и до сих пор не отправили турбину в Россию. Более того, немецкие представители всё ещё не забрали для ремонта четыре другие турбины, которые уже выведены из эксплуатации на газокомпрессорной станции "Портовая" из эксплуатации и нуждаются в ремонте. При этом Германия теряет шанс на увеличение поставок российского газа по "Северному потоку" к началу отопительного сезона, указал экспертПолностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220713/1036260833.html

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новости, германия, северный поток, игорь юшков, канада, российский газ