"Почему бы не поторопиться?": эксперт о странностях с турбинами для "Северного потока" - 26.07.2022 Украина.ру
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"Почему бы не поторопиться?": эксперт о странностях с турбинами для "Северного потока"
"Почему бы не поторопиться?": эксперт о странностях с турбинами для "Северного потока" - 26.07.2022 Украина.ру
"Почему бы не поторопиться?": эксперт о странностях с турбинами для "Северного потока"
В действиях Германии в истории с турбинами для газопровода "Северный поток" видна странная непоследовательность. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T16:55
2022-07-26T16:55
новости
германия
северный поток
игорь юшков
канада
российский газ
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Он рассказал, что, с одной стороны, Германия оказала давление на Канаду, чтобы эта страна, сделав исключение из антироссийских санкций, вернула отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток".И действительно, турбину доставили в Германию самолётом для большей скорости, напомнил Юшков. Однако затем в Германии "расслабились" и до сих пор не отправили турбину в Россию. Более того, немецкие представители всё ещё не забрали для ремонта четыре другие турбины, которые уже выведены из эксплуатации на газокомпрессорной станции "Портовая" из эксплуатации и нуждаются в ремонте. При этом Германия теряет шанс на увеличение поставок российского газа по "Северному потоку" к началу отопительного сезона, указал экспертПолностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220713/1036260833.html
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новости, германия, северный поток, игорь юшков, канада, российский газ

"Почему бы не поторопиться?": эксперт о странностях с турбинами для "Северного потока"

16:55 26.07.2022
 
© powerinfotoday.comТурбина, "Северный поток", фото powerinfotoday.com
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
© powerinfotoday.com
Читать в
В действиях Германии в истории с турбинами для газопровода "Северный поток" видна странная непоследовательность. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру
Он рассказал, что, с одной стороны, Германия оказала давление на Канаду, чтобы эта страна, сделав исключение из антироссийских санкций, вернула отремонтированную турбину для газопровода "Северный поток".

Вроде как немцы заинтересованы в том, чтобы скорее эту турбину доставить в Россию, чтобы заработал "Северный поток" на большую мощность, чем сейчас, и, соответственно, они получали больше газа, дефицит уменьшился, хотя бы немножко подешевел он.

Игорь Юшков
Эксперт Финансового университета при правительстве РФ
И действительно, турбину доставили в Германию самолётом для большей скорости, напомнил Юшков. Однако затем в Германии "расслабились" и до сих пор не отправили турбину в Россию.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 13:47
Всемирный конгресс украинцев пытается остановить возвращение турбины для "СП"Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) обратился в суд с требованием отменить решение правительства Канады по поводу разрешения Siemens вернуть отремонтированные турбины газопровода "Северный поток" в Германию, сообщили 13 июля на сайте конгресса
Более того, немецкие представители всё ещё не забрали для ремонта четыре другие турбины, которые уже выведены из эксплуатации на газокомпрессорной станции "Портовая" из эксплуатации и нуждаются в ремонте. При этом Германия теряет шанс на увеличение поставок российского газа по "Северному потоку" к началу отопительного сезона, указал эксперт
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиГерманияСеверный потокИгорь ЮшковКанадароссийский газ
 
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