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Военный эксперт рассказал, как раз и навсегда оставить ВСУ без HIMARS`ов
Военный эксперт рассказал, как раз и навсегда оставить ВСУ без HIMARS`ов - 26.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как раз и навсегда оставить ВСУ без HIMARS`ов
Наша задача — уплотнить ПВО и сделать так, чтобы потери среди HIMARS были ощутимы для Украины, как и в других видах вооружений. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-26T14:48
2022-07-26T14:48
2022-07-26T14:48
новости
всу
himars
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Мы, судя по словам министра обороны, увеличили группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках. За счет увеличения средств воздействия мы сможем доставать эти HIMARS'ы. Потому что раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли, пояснил Кнутов.Кроме того, к этой работе будут подключены диверсионно-разведывательные группы. Мы будем следить за складами. Мы же уничтожили пусковую установку и ракеты "Гарпун", и так же надо заниматься HIMARS'ами. У нас все получится. Просто сейчас надо понять баллистику этих ракет, оценить, где проще и эффективнее их перехватывать с вероятностью в 100%. Для этого нужно иметь определенную базу телеметрии, которая нарабатывается за счет того, что мы собираем данные о характере полета ракет во время нанесения удара, добавил специалист.Даже если мы их не сбили, мы получили ценную информацию. Она накапливается, и у нас появляется возможность добавить боевые алгоритмы в наши программы системного обеспечения либо более эффективно использовать те, которые у нас имеются, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, himars
Военный эксперт рассказал, как раз и навсегда оставить ВСУ без HIMARS`ов
Наша задача — уплотнить ПВО и сделать так, чтобы потери среди HIMARS были ощутимы для Украины, как и в других видах вооружений. Об этом рассказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
"Грубо говоря, пока американцы поставляют 10 HIMARS, мы за это время уничтожаем 12-15 этих установок и делаем их бессмысленными. Когда такой процесс будет налажен, в Пентагоне начнут говорить, что поставки не нужны. Они не будут объяснять, что это связано с нашими военными успехами, но это будет само собой понятно", - указал эксперт.
Мы, судя по словам министра обороны, увеличили группировку "Искандеров-М" и высокоточных ракет класса "воздух — поверхность", которые базируются на наших истребителях и бомбардировщиках. За счет увеличения средств воздействия мы сможем доставать эти HIMARS'ы. Потому что раньше даже если мы знали, где они находятся, то ничего сделать не могли, пояснил Кнутов.
Кроме того, к этой работе будут подключены диверсионно-разведывательные группы. Мы будем следить за складами. Мы же уничтожили пусковую установку и ракеты "Гарпун", и так же надо заниматься HIMARS'ами. У нас все получится. Просто сейчас надо понять баллистику этих ракет, оценить, где проще и эффективнее их перехватывать с вероятностью в 100%. Для этого нужно иметь определенную базу телеметрии, которая нарабатывается за счет того, что мы собираем данные о характере полета ракет во время нанесения удара, добавил специалист.
Даже если мы их не сбили, мы получили ценную информацию. Она накапливается, и у нас появляется возможность добавить боевые алгоритмы в наши программы системного обеспечения либо более эффективно использовать те, которые у нас имеются, заключил собеседник издания.