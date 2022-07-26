"Был рай на Земле": Кочетков рассказал, почему Украина и Молдавия хотят вступить в ЕС - 26.07.2022 Украина.ру
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"Был рай на Земле": Кочетков рассказал, почему Украина и Молдавия хотят вступить в ЕС
"Был рай на Земле": Кочетков рассказал, почему Украина и Молдавия хотят вступить в ЕС - 26.07.2022 Украина.ру
"Был рай на Земле": Кочетков рассказал, почему Украина и Молдавия хотят вступить в ЕС
Страны, которые стремятся вступить в Евросоюз – это провинции, где понимание всего приходит позже, Европа раньше была раем на Земле, а сейчас этот регион деградирует, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-07-26T15:09
2022-07-26T15:09
ес
украина
молдавия
провинции
новости
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Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС.Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.По его словам, Украина и другие страны, желающие попасть в ЕС, до сих пор живут в мировоззрении 90-х годов, им "всё ещё чудится та Европа, которая была 25 лет назад, и они всё ещё туда стремятся".Европа уже давно не является центром культуры и идеологии, этот регион стремительно деградирует, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220711/1034333640.html
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ес, украина, молдавия, провинции, новости

"Был рай на Земле": Кочетков рассказал, почему Украина и Молдавия хотят вступить в ЕС

15:09 26.07.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Страны, которые стремятся вступить в Евросоюз – это провинции, где понимание всего приходит позже, Европа раньше была раем на Земле, а сейчас этот регион деградирует, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС.
Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.
У них много что, всегда новости, научные открытия, понимание чего бы то ни было – всё приходит позже, и люди обо всём узнают с большим-большим опозданием. Действительно, Европа, Евросоюз – всё это было классно, суперски, замечательно в 80-е, 90-е годы. Да, это действительно был рай на Земле.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
Политолог, президент Фонда "Народная дипломатия"
По его словам, Украина и другие страны, желающие попасть в ЕС, до сих пор живут в мировоззрении 90-х годов, им "всё ещё чудится та Европа, которая была 25 лет назад, и они всё ещё туда стремятся".
Европа уже давно не является центром культуры и идеологии, этот регион стремительно деградирует, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2022
11 июля, 17:02
ЕС сам теперь защищается от Украины, а «кровожадная» дама борется за победу Киева: что 11 июля говорили в мире об СВОКонфликт на Украине уже создал ЕС массу серьезных проблем, с которыми Брюссель вынужден бороться, а Великобритания, покинувшая стан Евросоюза, наоборот, прикладывает массу усилий, чтобы мир в ближайшее время не наступил
 
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