"Был рай на Земле": Кочетков рассказал, почему Украина и Молдавия хотят вступить в ЕС
Страны, которые стремятся вступить в Евросоюз – это провинции, где понимание всего приходит позже, Европа раньше была раем на Земле, а сейчас этот регион деградирует, сказал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявил, что Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС.
Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз начал переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией.
У них много что, всегда новости, научные открытия, понимание чего бы то ни было – всё приходит позже, и люди обо всём узнают с большим-большим опозданием. Действительно, Европа, Евросоюз – всё это было классно, суперски, замечательно в 80-е, 90-е годы. Да, это действительно был рай на Земле.
По его словам, Украина и другие страны, желающие попасть в ЕС, до сих пор живут в мировоззрении 90-х годов, им "всё ещё чудится та Европа, которая была 25 лет назад, и они всё ещё туда стремятся".
Европа уже давно не является центром культуры и идеологии, этот регион стремительно деградирует, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
11 июля, 17:02ЕС сам теперь защищается от Украины, а «кровожадная» дама борется за победу Киева: что 11 июля говорили в мире об СВОКонфликт на Украине уже создал ЕС массу серьезных проблем, с которыми Брюссель вынужден бороться, а Великобритания, покинувшая стан Евросоюза, наоборот, прикладывает массу усилий, чтобы мир в ближайшее время не наступил