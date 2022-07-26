"Был рай на Земле": Кочетков рассказал, почему Украина и Молдавия хотят вступить в ЕС

ЕС сам теперь защищается от Украины, а «кровожадная» дама борется за победу Киева: что 11 июля говорили в мире об СВО

Конфликт на Украине уже создал ЕС массу серьезных проблем, с которыми Брюссель вынужден бороться, а Великобритания, покинувшая стан Евросоюза, наоборот, прикладывает массу усилий, чтобы мир в ближайшее время не наступил