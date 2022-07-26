https://ukraina.ru/20220726/1036853395.html

Между Киевом и Москвой. Полтава в тревожном ожидании

Между Киевом и Москвой. Полтава в тревожном ожидании - 26.07.2022 Украина.ру

Между Киевом и Москвой. Полтава в тревожном ожидании

Полтавская область, граничащая с РФ, с началом СВО стала ареной боевых действий. На востоке области и сейчас украинские войска обстреливают территорию РФ и... Украина.ру, 26.07.2022

2022-07-26T09:01

2022-07-26T09:01

2022-07-26T10:09

полтава

украина

сво

эксклюзив

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Полтавская область, граничащая с РФ, с началом СВО стала ареной боевых действий. На востоке области и сейчас украинские войска обстреливают территорию РФ и подвергаются ответным обстрелам. На полях и в лесопосадках остается много мин и растяжек, что делает их крайне небезопасными. В области регулярно сообщают, что некий тракторист подорвался на мине, а это усложняет уборку зерновых, которая сейчас там как раз заканчивается. Местные власти запрещают гражданским лицам посещать леса, предупреждая, что их могут посчитать диверсионно-разведывательными группами и открыть огонь на поражение.Настроения в городе и области более тревожные, чем на центральной или на западной Украине. Сказывается близость фронта и опасения попасть под случайный удар. Многочисленные блокпосты и более тщательные проверки автотранспорта затрудняют передвижения и раздражают водителей. Поскольку в регионе оставалось до недавнего времени еще достаточно памятников, связанных с российской или советской историей, националисты рыщут по области, разбивают мозаику на остановках или громят памятники советским воинам. Достается и памятникам, связанным с Полтавской битвой, например, памятник Петру I на днях разрисовали надписями «оккупант», вероятно, полагая, что его оппонент, шведский король Карл XII таковым не являлся.Мэр Полтавы Александр Мамай до недавнего времени пытался бороться с таким вандализмом, за что попал на «Миротворец» и стал одним из врагов украинских националистов. С апреля у него регулярно проводились обыски. Подозревают его то в сепаратизме, то в растрате, поскольку Офис президента зачищает нелояльных мэров, но пока свалить Мамая в Полтаве не удалось. Сам мэр обвинения в сепаратизме отрицает, утверждая, что будет работать в своем кабинете только под флагом Украины.Жителей Полтавщины, испытывающих симпатии к россиянам, как и противников украинского национализма, в приграничном регионе изыскивают с особым рвением. Зачастую речь идет о банальном сведении личных счетов, личной мести или вымогательстве.Тем не менее теплыми летними ночами полтавские несовершеннолетние подростки громко включают русский рэп, устраивая праздник непослушания во время комендантского часа. Некоторые из них уверены, что власть все равно будет меняться.Постоянно хмурые и сердитые военнослужащие ВСУ пререкаются между собой, так как одни заявляют о «зраде» и невозможности вести далее боевые действия в таких условиях, тогда как другие обещают скорое контрнаступление, вторя словам своего начальства, а некоторые ожидают, наоборот, нового наступления российской армии на Полтавщину.Тем временем жители сёл Полтавщины обеспокоены прежде всего перспективами отопления зимой. Заявления киевских властей о самой тяжелой зиме за период независимости заставляют их активно запасаться дровами, под которые сводятся окружающие лесопосадки. Такая обеспокоенность стала причиной одной из наиболее распространенных мошеннических схем в регионе: злоумышленники, как предупреждает полиция, предлагают дрова по предоплате, после чего исчезают.В самой же Полтаве заметно, что недавно закрылись многие предприятия мелкого бизнеса, особенно сферы обслуживания. Более половины кафе, ресторанов и мелких лавочек стоят закрытыми, а на городских сайтах почти за бесценок распродается мебель из разорившихся предприятий. Разоряются и сельхозпроизводители региона, пытаясь распродать сельскохозяйственную технику и элеваторы.Многие обычные горожане тоже находятся в тревожном ожидании, не зная, к чему готовиться, приостановив свои бытовые дела и проекты. Люди недоумевают, то ли им продолжать свой ремонт, строительство, свои попытки наладить бизнес, то ли им ожидать прихода российских войск, то ли бежать из региона. В таком подвешенном состоянии они ожидают, что ситуация определится если не в этом месяце, то в следующем.Полтавская область всегда была небогатой, а ценные трудовые ресурсы из нее выкачивали Киев и Харьков. Сейчас же заметно, что местные жители накапливают долги и проедают последние сбережения. Арендаторы квартир среднего класса из Полтавы и Кременчуга переезжают в бюджетное жилье на окраинах. Зачастую они вынуждены также выбирать между куском курицы и пакетом молока. В такой ситуации многие полтавчане пытаются искать определенность в более спокойных западных регионах.Колонны машин на выезде из Полтавы тщательно досматривают, а далее путь ведет вдоль бескрайних полей кукурузы, подсолнечника и только что сжатой пшеницы. Стоя на одной ноге, автомобили провожают взглядом многочисленные аисты, которые издревле считаются здесь символами мира и благополучия.

https://ukraina.ru/20220719/1036543496.html

https://ukraina.ru/20220713/1034340744.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

полтава, украина, сво, эксклюзив