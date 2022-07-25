https://ukraina.ru/20220725/1036842351.html

Полукольцо? Военный эксперт о том, когда Россия наконец уничтожит ВСУ в Авдеевке

Полукольцо? Военный эксперт о том, когда Россия наконец уничтожит ВСУ в Авдеевке - 25.07.2022 Украина.ру

Полукольцо? Военный эксперт о том, когда Россия наконец уничтожит ВСУ в Авдеевке

Авдеевка взята в полукольцо. Речь идет о том, что будет некое оперативное окружение. Это означает, что дороги будут простреливаться. В этом случае ВСУ будет крайне сложно поддерживать группировку в Авдеевке. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-25T16:28

2022-07-25T16:28

2022-07-25T16:28

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Это общая проблема ВСУ. Дело не только в Авдеевке, но и в Марьинке. Их удается удерживать только за счет подпитки. Как только подпитка прекратится, удерживать их будет очень сложно, уточнил специалист.Другое дело, что при взятии Авдеевки надо думать о мирном населении, так как ВСУ в Авдеевке тоже попытаются использовать тактику живого щита. Поэтому нам нужно создать гуманитарные коридоры для выхода людей из этого населенного пункта, добавил он.Падение Авдеевки возможно, но сейчас это не приоритет. Сейчас главное — освободить Северск — Соледар — Артемовск и выйти на линию Славянск — Краматорск. В этом случае можно будет перерезать коммуникации с Авдеевкой, Марьинкой и Новолуганской. Главное — пройти ту линию. А этих мы ликвидируем, как только представится возможность, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, всу, авдеевка