https://ukraina.ru/20220725/1036842129.html

Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации

Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации - 25.07.2022 Украина.ру

Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации

В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна не говорится, что Москве запрещается продолжать спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров 25 июля

2022-07-25T16:31

2022-07-25T16:31

2022-07-25T16:38

спецоперация

новости

лавров

сделка

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"Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - подчеркнул Лавров.

https://ukraina.ru/20220725/1036841228.html

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новости, лавров, сделка