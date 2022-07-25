Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации
16:31 25.07.2022 (обновлено: 16:38 25.07.2022)
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева
В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна не говорится, что Москве запрещается продолжать спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров 25 июля
"Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - подчеркнул Лавров.
16:21Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"Запад давно поднаторел в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против Российской Федерации. История с ударом по одесскому порту - не исключение. Об этом 25 июля сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров