Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации - 25.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации
Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации - 25.07.2022 Украина.ру
Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации
В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна не говорится, что Москве запрещается продолжать спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров 25 июля
2022-07-25T16:31
2022-07-25T16:38
спецоперация
новости
лавров
сделка
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"Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - подчеркнул Лавров.
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новости, лавров, сделка

Лавров ответил, повлияет ли продуктовая сделка на ход спецоперации

16:31 25.07.2022 (обновлено: 16:38 25.07.2022)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева
Встреча глав МИД РФ и Киргизии С. Лаврова и Р. Казакбаева - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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В документах о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна не говорится, что Москве запрещается продолжать спецоперацию на Украине. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров 25 июля
"Если говорить про эпизод, который произошел в Одессе, то нет ничего в обязательствах, которые Россия взяла на себя, в том числе в рамках подписанных 22 июля в Стамбуле соглашений, что запрещало бы нам продолжать специальную военную операцию, уничтожая военную инфраструктуру и другие военные цели", - подчеркнул Лавров.
Рабочий визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию
16:21
Лавров: удар по порту Одессы обезвредил украинские "Гарпуны"Запад давно поднаторел в способности преподносить любую новость искаженно, исключительно в том виде, в котором это можно будет использовать против Российской Федерации. История с ударом по одесскому порту - не исключение. Об этом 25 июля сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
 
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