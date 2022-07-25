https://ukraina.ru/20220725/1036841030.html

"Дешайтанизация" Украины. Мусульмане и буддисты ведут борьбу за общероссийские ценности

"Дешайтанизация" Украины. Мусульмане и буддисты ведут борьбу за общероссийские ценности - 25.07.2022 Украина.ру

"Дешайтанизация" Украины. Мусульмане и буддисты ведут борьбу за общероссийские ценности

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T16:34

2022-07-25T16:34

2022-07-25T18:20

россия

эксклюзив

чечня

рамзан кадыров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036842235_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14bf60adda81f4bccc4023d998fc8d59.jpg

Впервые попав в Чечню, я впечатлился высоким уровнем поддержки, которую получила здесь специальная военная операция на Украине.Эта поддержка носит здесь поистине общенародный характер – об этом можно судить и по личному общению с людьми и по развешанным на каждом шагу плакатам. Это отнюдь не показной патриотизм, который спускают сверху по разнарядке. Заметно, что чеченцы болеют за российскую армию не ради галочки, а искренне, от души. Потому что они считают российскую армию своей и искренне желают ей победить."Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами… Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно", – написал об этом на своем телеграмм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.Лучшие сыны Чечни отправились на фронт еще в феврале, и личное участие в боях считается у них делом чести. При этом, борьба с "бандеровскими шайтанами" является для чеченцев осознанным личным выбором. Как оказалось, жители Кавказских гор неплохо ориентируются в украинских реалиях. Они знают, что представляет собой чудовище украинского национализма, они понимают, что за Киевом стоит Европа и США, и не боятся бросить им вызов. Чеченские мусульмане убеждены, что за украинскими "воинами света" стоят силы тьмы, которые несут угрозу всему человечеству.Однако спецоперацию поддерживают не только чеченцы. В числе героических российских военнослужащих и отправившихся на Донбасс добровольцев можно видеть представителей всех северокавказских народов – жителей Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Дагестана, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, а также выходцев из Башкортостана и Татарстана. Не отстают и представители "самого ближнего зарубежья" из Южной Осетии и Абхазии. Среди них тоже преобладают мусульмане, которые видят в спецоперации свой собственный интерес, поддерживая лозунг "дешайтанизации" Украины."Россия защищает себя. Защищает свою тысячелетнюю многонациональную культуру на этой земле. И вот интересно, как, с каким мотивом в идущей сейчас цивилизационной битве принимают участие, например, российские мусульмане. Мы же видим, сколь искренне, организованно и самоотверженно они действуют. Для многих россиян столь активная вовлеченность в общее дело наших мусульманских братьев стала приятным сюрпризом", – отмечает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, затронув эту тему в воскресном выпуске программы "Вести недели".И действительно, актуальность этого вопроса растет. Ведь не секрет, что коллективный Запад возлагал на мусульманскую общину большие надежды, рассчитывая подорвать с ее помощью единство России. Еще на памяти нашего поколения в Чечне бушевала кровопролитная война, а угроза исламистского терроризма распространялась практически на все российские регионы. А чеченцы считались соратниками бандеровцев, потому что украинские боевики приезжали на Северный Кавказ, чтобы с оружием в руках сражаться на стороне джихадистов.Американцы и европейцы много вкладывались в "антироссийский джихад", не гнушаясь поддержкой самых одиозных террористических группировок. Они ждали, что за Чечней полыхнут все остальные исламские регионы, и это развалит изнутри Российскую Федерацию. А сейчас мусульманская община является одним из гарантов сохранения целостности российского государства.Оборачиваясь назад, вспоминая тяжелое время, когда шла война на Кавказе, нельзя не поразиться масштабами этих исторических перемен. Междоусобная вражда, которую разжигал Запад, ушла в прошлое, и на смену ей приходит подлинная дружба народов, которая прошла испытание в боях на Донбассе и скреплена совместно пролитой кровью.Все это является результатом большой и планомерной работы, которая годами проводилась российским правительством. Чеченские города восстановлены из руин, и Грозный не зря сравнивают сейчас с Дубаем. Чеченцы стали видеть в русских не врагов, а братьев, и больше не поддаются враждебным силам извне. Они ощутили себя частью единого целого, которое представляет собой огромная многонациональная Россия. Потому что успехи и достижения российского государства являются залогом процветания Чеченской Республики.Это мнение разделяет большинство наших мусульман. Они ведут на украинском фронте борьбу за традиционные ценности, которые грозит уничтожить Запад. Борьбу за то, чтобы их дети оставались мальчиками и девочками, не превращаясь в бесполые существа среднего рода, которые относятся к одному из ста семидесяти пяти гендеров, и начисто отрицают все, во что верили их родители и многие поколения предков."Какова природа такой самоотдачи? В ней очень сильная религиозная база", – объясняет Дмитрий Киселев, цитируя главу Чечни Рамзана Кадырова:"Мы, мусульмане, должны защищать в любой точке мира интересы России как страны чтящей каноны Ислама. Священным Кораном нам также предписывается борьба с сатанизмом в любом его виде. Сегодня в мире нет никого, кто бы выступил против той адской мерзости, которую распространяет Запад, кроме России".Это серьезные мотивы, и они говорят о том, что западная пропаганда проиграла многолетнюю борьбу за сердца мусульман России. Проиграла, несмотря на то, что на нее были потрачены огромные средства, а в Киеве надеялись, что кавказцы пополнят ряды Вооруженных сил Украины, призывая их к очередному джихаду против Москвы. Эти призывы повисли в воздухе, а вот "дешайтанизация" набирает свои обороты.Дмитрий Киселев приводит слова муфтия Чеченской Республики Салаха Межиева, который отметил – павшие в этой битве мусульмане должны считаться праведными мучениками. А представители двадцати пяти ведущих мусульманских организаций Российской Федерации приняли специальное заявление, которое содержит богословское обоснование войны против киевского режима."Мы помним, как коллективный Запад, незаконно и бесчеловечно нарушая все моральные и правовые нормы, уничтожал такие страны, как Ирак, Ливия и Сирия, и потому его "приближение к нашим домам" является не теоретической, а прямой военной угрозой. Поэтому превентивный удар с целью недопущения повторения 1941 года, но уже в условиях применения оружия массового поражения является законным и морально оправданным методом ведения оборонительной политики.Мы провозглашаем, что все мусульмане, кто с верой в Аллаха был убит, исполняя свой долг по защите своей Родины – Российской Федерации, своих сограждан, являются шахидами. При этом мы с глубоким уважением относимся и к представителям других религий России, погибших при исполнении своего долга по защите нашей Родины и ее граждан, и считаем, что их также ждет награда Аллаха", – говорится в тексте этого документа.Исламские богословы убеждены: "российская военная операция на Украине по принуждению агрессора к миру является вынужденной оборонительно-превентивной мерой с целью обезопасить Россию и всех ее граждан от реальной угрозы применения ядерного и биологического оружия со стороны НАТО и "коллективного Запада".При этом, они ссылаются на исторический пример муфтия Мухамедьяра Султанова, поддержавшего Россию во время Первой мировой войны, когда в российской армии храбро сражались целые подразделения мусульман.Российскую политику так или иначе поддержали ведущие страны Ислама, которые выбирают в противостоянии с Западом сторону Москвы. Как справедливо отметил чеченский лидер Рамзан Кадыров: "Весь исламский мир поддержал Россию в ее борьбе против вселенского зла! Ни одна из стран мира, в которых преобладает мусульманское население не присоединилась к санкциям против России".Однако поддержку спецоперации высказали не только российские мусульмане. Среди ее участников также выделяются жители Бурятии и Тывы. Их патриотизм по-своему отмечен украинской пропагандой, которая приписывает бурятам и тувинцам кровавые преступления, и одновременно пытается настроить эти народы против русских, которые якобы толкают их на войну.Как отметил в своей программе Дмитрий Киселев, буддисты из Восточной Сибири тоже едут на Донбасс ради защиты своих традиционных ценностей и своих исконных свобод. Представители всех народов и конфессий России вносят свою лепту в победы российской армии. Потому что в святом вопросе защиты Родины, поистине, "несть ни эллина, ни иудея"."Сейчас мы особо выделили мусульман. Хотя, например, буддистская в массе своей Бурятия вносит огромный вклад в спецоперацию. Буряты воюют отважно. И на этих примерах ясно видно, кто за что сегодня бьется. Мусульмане, как и представители других наших традиционных религий, российских народов – за свободу. За ту свободу, когда они свободно могут жить своим укладом, в уважении к своей культуре. Когда ни мусульманам, ни православным, иудеям или буддистам никто у нас не указывает, как жить и во что верить.Запад эту свободу разрушил у себя – найдите там хоть одну синагогу, не огороженную бетонными блоками – навязывает народам чуждые им модели и ценности. И мечтает разрушить нашу свободу жить по-своему здесь. Украину уже разрушили. Да и нужна она им что ли? Людей там на сорта делить стали. Одним – свои школы, другим – нет, одним – свой язык, другим – нет, одним – своя земля, другим – нет. Историю исковеркали, заврались. И что, лучше на Украине стало? Куда это годится?Народы России именно это и не устраивает. Поэтому-то представители самых разных наших народов и религий бьются на Украине с нацизмом, проявляя чудеса героизма. Недавно, говоря об этом, президент Путин на совещании Совета безопасности страны сообщил о подписании указа по награждению уроженца Дагестана почетным званием Героя России, посмертно. И добавил: "Я – русский человек, и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова – уроженца Дагестана, лакца по национальности – других наших воинов, мне хочется сказать: я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин… Всех из более чем трехсот национальных групп и этнических групп России просто невозможно перечислить, но я горжусь тем, что я – часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России".Во время поездки в Чечню я побывал в Российском университете спецназа – уникальном центре профессиональной подготовки специальных подразделений, который был основан благодаря усилиям главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Этот огромный учебно-тренировочный комплекс в городе Гудермес не имеет мировых аналогов, и он доступен не только чеченцам. За минувшие годы там проходили тренировку спецназовцы из разных регионов России – чтобы овладеть навыками, которые помогают побеждать на полях сражений, спасая многие жизни.Такая ситуация дает надежду на то, что Россия выйдет из нынешних испытаний очищенной и сплоченной – несмотря на надежды тех, кто ожидает ее развала. Потому что все – буряты, татары, чеченцы, русские и тувинцы – вместе сражаются сегодня за будущее единой Родины.

https://ukraina.ru/20220715/1036445270.html

https://ukraina.ru/20220621/1034194005.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

россия, эксклюзив, чечня, рамзан кадыров