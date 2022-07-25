Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолта
В первой половине июля "Нафтогаз Украины" обратился к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на два года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам. Чем продолжилась история, 25 июля сообщили РИА Новости
"Инвесторы отказываются дать "Нафтогазу Украины" 2-летнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания рассчитывает избежать дефолта", - говорится в публикации.
Несколько дней назад в украинских СМИ появилось сообщение, что Запад согласился на двухлетнюю отсрочку платежей по внешнему долгу Украины. Однако журналисты сделали оговорку о том, что крупные страны-кредиторы "сразу сказали свое "да"", а вот с отдельными кредиторами Кабмину Украины еще предстоит договориться.
15:17Остаются вопросы: в "Газпром" изучили документы Siemens по турбине для "Северного потока"Российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens, работающей на газопроводе "Северный поток". В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы. Об этом 25 июля пишут РИА Новости