Отказ под дых: Запад ведет "Нафтогаз Украины" к дефолту
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220725/1036838101.html
Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолта
Отказ под дых: Запад ведет "Нафтогаз Украины" к дефолту
Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолта
В первой половине июля "Нафтогаз Украины" обратился к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на два года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам. Чем продолжилась история, 25 июля сообщили РИА Новости
2022-07-25T15:52
2022-07-25T15:52
новости
нафтогаз
кредиторы
дефолт
долги
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102217/39/1022173921_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_28bb3c584a5103ce829a00913e7ed988.jpg.webp
"Инвесторы отказываются дать "Нафтогазу Украины" 2-летнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания рассчитывает избежать дефолта", - говорится в публикации.Несколько дней назад в украинских СМИ появилось сообщение, что Запад согласился на двухлетнюю отсрочку платежей по внешнему долгу Украины. Однако журналисты сделали оговорку о том, что крупные страны-кредиторы "сразу сказали свое "да"", а вот с отдельными кредиторами Кабмину Украины еще предстоит договориться.
https://ukraina.ru/20220725/1036833927.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102217/39/1022173921_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_b2f51eba0b59200337e6535f565fb2a2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, нафтогаз, кредиторы, дефолт, долги, украина

Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолта

15:52 25.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
В первой половине июля "Нафтогаз Украины" обратился к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на два года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам. Чем продолжилась история, 25 июля сообщили РИА Новости
"Инвесторы отказываются дать "Нафтогазу Украины" 2-летнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания рассчитывает избежать дефолта", - говорится в публикации.
Несколько дней назад в украинских СМИ появилось сообщение, что Запад согласился на двухлетнюю отсрочку платежей по внешнему долгу Украины. Однако журналисты сделали оговорку о том, что крупные страны-кредиторы "сразу сказали свое "да"", а вот с отдельными кредиторами Кабмину Украины еще предстоит договориться.
Турбина, Северный поток, фото powerinfotoday.com
15:17
Остаются вопросы: в "Газпром" изучили документы Siemens по турбине для "Северного потока"Российская компания "Газпром" получила от властей Канады документы по турбине Siemens, работающей на газопроводе "Северный поток". В "Газпроме" изучили предоставленные материалы и констатировали, что документация не снимает ранее обозначенные риски и вызывает новые вопросы. Об этом 25 июля пишут РИА Новости
 
НовостиНафтогазкредиторыдефолтдолгиУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Ударим по селу Иваново? Военный эксперт о том, как Россия будет биться за Николаев
16:11На Украине предъявили обвинения министрам времен Януковича
16:05Почему Россия не уничтожает мосты противника и как обыграть ВСУ - Царев. Видео
16:00"Спасайся кто может": эксперт о том, как Зеленский мог "предать" своего "покровителя"
16:00Хроника событий на Украине на 16:00 25 июля: потери ВСУ, СБУ и блогеры, Gepard, гексан
15:52Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолта
15:45Военный эксперт рассказал, как Россия зачистит весь юг Украины от неонацистов
15:30Брат замминистра инфраструктуры Украины Мустафы Найема подорвался на украинской мине
15:29Военный эксперт рассказал, как русская артиллерия уничтожила 50 украинских пушек
15:19Денис Селезнев: В Мелитополе тревожатся, что ВСУ вернутся
15:17Остаются вопросы: в "Газпром" изучили документы Siemens по турбине для "Северного потока"
15:15Бегают с указками. Военный эксперт о том, как РФ довела до паники ВСУ в Николаеве
14:57Как нацисты и украинские националисты убили более 1,5 тысячи евреев Львова
14:47Хлебное перемирие. Токсичный Зеленский и почему откладывается "освобождение" Херсона
14:46Кого убьют антироссийские санкции. Юшков дал расклад. Видео
14:45Военный эксперт рассказал, когда Россия наконец прорвет фронт ВСУ в Донбассе
14:43В Москве может появиться Одесский вокзал
14:00Военный эксперт о том, когда ВСУ пойдут в "нормальное" контрнаступление в Херсоне
13:49"Страна, живущая в вымышленной реальности": политолог охарактеризовал нынешнюю Украину
13:38Сбить, но не спутники. Военный эксперт о том, как России наказать США за помощь ВСУ
Лента новостейМолния