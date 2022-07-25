https://ukraina.ru/20220725/1036838101.html

Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолта

Отказ под дых: Запад ведет "Нафтогаз Украины" к дефолту

Отказ под дых: западные инвесторы поставили "нафтогаз Украины" перед лицом дефолта

В первой половине июля "Нафтогаз Украины" обратился к международным кредиторам с просьбой отложить выплаты по его долгу на два года. Указывалось, что "из-за вторжения России у компании не хватает наличных средств, поскольку многие из ее клиентов теперь не могут платить по своим долгам. Чем продолжилась история, 25 июля сообщили РИА Новости

2022-07-25T15:52

2022-07-25T15:52

2022-07-25T15:52

новости

нафтогаз

кредиторы

дефолт

долги

украина

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"Инвесторы отказываются дать "Нафтогазу Украины" 2-летнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания рассчитывает избежать дефолта", - говорится в публикации.Несколько дней назад в украинских СМИ появилось сообщение, что Запад согласился на двухлетнюю отсрочку платежей по внешнему долгу Украины. Однако журналисты сделали оговорку о том, что крупные страны-кредиторы "сразу сказали свое "да"", а вот с отдельными кредиторами Кабмину Украины еще предстоит договориться.

https://ukraina.ru/20220725/1036833927.html

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2022

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новости, нафтогаз, кредиторы, дефолт, долги, украина