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"Запуганы украинской пропагандой": школа в Чернобаевке может не начать работу к 1 сентября
Почему школа Чернобаевки может не начать работу к 1 сентября
"Запуганы украинской пропагандой": школа в Чернобаевке может не начать работу к 1 сентября
Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал корреспонденту Украина.ру о проблемах своего села и ближайших планах по восстановлению мирной жизни
2022-07-25T12:43
2022-07-25T12:43
2022-07-25T12:43
новости
украина
херсонская область
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В селе Чернобаевка не хватает техники, рассказывает он, очень много сельхозмашин разбито ударами ВСУ. В сельской администрации готовят к полноценному запуску в ближайшие месяцы школу и детский сад. Также планируется наладить работу Дома культуры, отмечает Турулев. Причем, если желающих работать в Доме культуры - достаточно, то есть серьезная проблема со штатом для общеобразовательной школы и школы-интерната.Педагоги готовы работать в детском саду, а вот в школу выходить бояться. В этом плане, признается глава администрации, село не справляется.Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, херсонская область
"Запуганы украинской пропагандой": школа в Чернобаевке может не начать работу к 1 сентября
Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал корреспонденту Украина.ру о проблемах своего села и ближайших планах по восстановлению мирной жизни
В селе Чернобаевка не хватает техники, рассказывает он, очень много сельхозмашин разбито ударами ВСУ.
В сельской администрации готовят к полноценному запуску в ближайшие месяцы школу и детский сад. Также планируется наладить работу Дома культуры, отмечает Турулев.
Причем, если желающих работать в Доме культуры - достаточно, то есть серьезная проблема со штатом для общеобразовательной школы и школы-интерната.
У нас две школы, два садика. Преподавательский состав, видимо, потому что напуган украинской пропагандой, боится выходить на работу.
Юрий Турулев
Глава военно-гражданской администрации села Чернобаевка Херсонской области
Педагоги готовы работать в детском саду, а вот в школу выходить бояться. В этом плане, признается глава администрации, село не справляется.
Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте
на сайте Украина.ру.