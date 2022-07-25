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"Запуганы украинской пропагандой": школа в Чернобаевке может не начать работу к 1 сентября

Почему школа Чернобаевки может не начать работу к 1 сентября

"Запуганы украинской пропагандой": школа в Чернобаевке может не начать работу к 1 сентября

Глава Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации в Херсонской области Юрий Турулев рассказал корреспонденту Украина.ру о проблемах своего села и ближайших планах по восстановлению мирной жизни

2022-07-25T12:43

2022-07-25T12:43

2022-07-25T12:43

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украина

херсонская область

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В селе Чернобаевка не хватает техники, рассказывает он, очень много сельхозмашин разбито ударами ВСУ. В сельской администрации готовят к полноценному запуску в ближайшие месяцы школу и детский сад. Также планируется наладить работу Дома культуры, отмечает Турулев. Причем, если желающих работать в Доме культуры - достаточно, то есть серьезная проблема со штатом для общеобразовательной школы и школы-интерната.Педагоги готовы работать в детском саду, а вот в школу выходить бояться. В этом плане, признается глава администрации, село не справляется.Полное интервью с главой Чернобаевской сельской военно-гражданской администрации читайте на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, херсонская область