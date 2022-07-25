https://ukraina.ru/20220725/1036811369.html

"Полная некомпетентность": американцы призвали главу Минфина США покинуть пост

"Полная некомпетентность": американцы призвали главу Минфина США покинуть пост - 25.07.2022 Украина.ру

"Полная некомпетентность": американцы призвали главу Минфина США покинуть пост

Пользователей Twitter возмутили слова министра финансов США Джанет Йеллен об отсутствии признаков рецессии в стране

2022-07-25T07:49

2022-07-25T07:49

2022-07-25T07:51

экономика

финансы

минфин

сша

новости

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Ранее она сообщила, что экономика США "вынужденно замедляется после быстрого роста в прошлом году", что соответствует периоду перемен, а не рецессии.После такого заявления многие комментаторы раскритиковали Йеллен за некомпетентность и желание приукрасить действительность."Она недостаточно квалифицирована, чтобы работать министром финансов. Она лжет о надвигающейся рецессии, чтобы замести следы перед выборами в конгресс", "Полная некомпетентность. Ей пора на пенсию, она потеряла всяческую связь с реальностью", "Нашей стране нужно, чтобы вы, президент и представители Федеральной резервной системы были честны с населением. Так было бы лучше перед выборами в конгресс. Перестаньте подслащивать пилюлю и приукрашивать все. С подобными неприятными "сюрпризами" в экономике проще справляться, когда вы не лжете самим себе", "Кто-нибудь еще ей верит? Она просто еще одна пешка, которая говорит все, что ей скажет администрация", — написали пользователи.На минувшей неделе министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране по итогам июня выросли на 9,1% в годовом выражении после роста на 8,6% месяцем ранее. Таким образом, только за первый летний месяц они прибавили 1,3%. Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

экономика, финансы, минфин, сша, новости