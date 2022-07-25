https://ukraina.ru/20220725/1036810389.html

Провокационный визит. Собьют ли китайские ВВС самолет с Нэнси Пелоси над Тайванем?

Провокационный визит. Собьют ли китайские ВВС самолет с Нэнси Пелоси над Тайванем? - 25.07.2022 Украина.ру

Провокационный визит. Собьют ли китайские ВВС самолет с Нэнси Пелоси над Тайванем?

Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T08:22

2022-07-25T08:22

2022-07-25T09:24

эксклюзив

нэнси пелоси

сша

китай

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Прошедшая неделя ознаменовалась новым витком напряжённости в китайско-американских отношениях. По сообщению агентства «Синьхуа» от 22 июля, британская газета «Файнэншл Таймс» выступила со статьёй о планирующемся в августе визите спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Разыгрывая «тайваньскую карту», США открыто проявляет нежелание нормализации отношений с КНР.21 июля на пресс-конференции в Капитолии, отвечая на вопросы журналистов, Пелоси отказалась от публичного обсуждения своих планов; согласно западным СМИ, таким образом Пелоси просто ушла от ответа, не подтвердив и не опровергнув провокационные слухи.«Важно продемонстрировать поддержку Тайваня», — заключила своё выступление 82-летняя сенатор, известная своими антикитайскими выпадами. На пресс-конференции также был поднят вопрос о том, что, как считают американские военные, в данный момент от визита на Тайвань следовало бы воздержаться. «Вероятно, военные опасаются, что самолёт будет сбит или что-то в этом роде, я не совсем в курсе», — со всей старческой наивностью ответила Пелоси, чем косвенно и подтвердила наличие серьёзных предупреждений, поступивших из Пекина.Судя по комментариям не только материкового агентства «Синьхуа,» но и оппозиционного тайваньского канала «Чжунтянь Дяньши», выступающего с критикой администрации Цай Инвэнь, визит провокационного американского политика не вызывает одобрения тайваньской общественности, считающей появление Пелоси на Тайване выгодным лишь США, которые как никогда заинтересованы в разжигании напряжённости в регионе. В этой связи официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит Пелоси на Тайвань приведёт к серьёзному нарушению принципа «одного Китая» и прошлым договорённостям между КНР и США. Поэтому данный визит будет рассматриваться как угроза суверенитету и территориальной целостности Китая и серьёзно повлияет на дальнейшее развитие китайско-американских отношений.«Китай примет решительные ответные меры. Мы будем делать то, что говорим» , — предостерёг американских политиков представитель МИД КНР.Нужно отметить, что Пелоси уже пыталась «продемонстрировать поддержку» главе нынешней тайваньской администрации Цай Инвэнь, вся деятельность которой сводится к усугублению отношений между островом и материковым Китаем. Заявленный Пелоси апрельский визит на Тайвань не состоялся, судя по заявлениям из Белого дома, лишь потому, что сенатор заболела ковидом. Тогда болезнь Пелоси, так или иначе, помогла на время остудить накалившиеся противоречия. Если же теперь сообщения о намеченной на август поездке подтвердятся, то Пелоси станет первым спикером Палаты представителей США, посетившим Тайвань за последние 25 лет. Хотя дипломатическая перепалка между США и КНР продолжается, но, похоже, администрация Байдена вряд ли готова к военному противостоянию с Китаем. Как и в апреле, Вашингтон пытается досадить Пекину и помешать налаживанию внутрекитайского диалога между материковой частью страны и островом. Имея полный политический контроль над Тайванем, США может без особых усилий вмешиваться в процесс поступательного развития материкового Китая, избегающего военных конфликтов. Поэтому вряд ли стоит считать, что США пойдут на нормализацию отношений с КНР и прекратят разыгрывать «тайваньскую карту». Судя по комментариям в китайской прессе, провокационные информационные вбросы — часть политики США: продажа оружия Тайваню, спекуляции с «неопределённостью статуса Тайваня», визиты членов Конгресса на Тайвань и нынешняя шумиха вокруг Пелоси, всё это по оценкам китайских обозревателей — всего лишь повторение отработанной тактики по вмешательству в дела КНР. Но проблема в том, что такой подход со стороны США не только ставит под угрозу китайско-американские отношения и подталкивает тайваньских политиков на необдуманные поступки и заявления. Курс на нагнетание напряжённости в Тайваньском проливе ставит под угрозу мир и стабильность в Восточной Азии и является опасной авантюрой. Тайваньский вопрос — самый важный и чувствительный вопрос в китайско-американских отношениях. Признание единого и неделимого Китая — первое необсуждаемое условие для выстраивания отношений с КНР, которое с определённой частотой и пытаются нарушать в Вашингтоне. Впрочем, учитывая особенности устройства американского политического истеблишмента, нельзя отбрасывать и личные корыстные интересны американских политиков. К примеру, если сын Байдена Хантер был замешан в финансовых скандалах на Украине, то по сообщениям тайваньских СМИ, контакты между Пелоси и Цай Инвэнь в 2019 году были проплачены и осуществлены при посредничестве компаний, занимающихся политическим пиаром. К тому же муж Пелоси подозревается в махинациях с акциями, что отражается на репутации самой Пелоси как политика. Поэтому информационная шумиха вокруг «визита на Тайвань», как отмечается в китайской печати, направлена на отвлечение внимание общественности, набрать некоторый политический капитал, и что также нельзя отрицать, поможет сохранить те миллионы, которые супруги Пелоси уже заработали на биржевых спекуляциях.Первопричина нового витка напряжённости вокруг Тайваня заключается в очередной попытке тайваньских политиков заручится поддержкой США и, воспользовавшись напряжённостью в Европе, добиться независимости от КНР. В свою очередь, США заинтересованы в использовании Тайваня для усиления давления на Китай.Но нельзя забывать, что за последнее десятилетие в КНР произошли огромные изменения. Политика ЦК КПК во главе с Си Цзиньпином на построение сильного и независимого Китая, разительно отличается от того курса, который проводила КНР в 1990–2000 гг. Поэтому опасения американских военных о возможности того, что самолёт Пелоси может быть сбит на подлёте к острову, имеют все основания. Возможно, именно неуверенность, заставили представителя Белого дома отказаться от комментариев по вопросу визита. И даже сам Байден, чья антикитайская риторика не имеет границ, посчитал неразумным для Пелоси лететь на Тайвань в данной обстановке. Стоит отметить, что возглавляемая Цай Инвэнь Демократическая прогрессивная партия Тайваня, также предпочла оставаться в стороне от обсуждения, лишь заявив, что пока не было получено никаких официальных сообщений о визите Пелоси.

https://ukraina.ru/20220724/1036805215.html

https://ukraina.ru/20220721/1036721651.html

https://ukraina.ru/20220719/1036644660.html

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2022

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, нэнси пелоси, сша, китай