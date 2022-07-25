https://ukraina.ru/20220725/1036809713.html

Власти Херсона заявили, что Украины больше не существует

Власти Херсона заявили, что Украины больше не существует - 25.07.2022 Украина.ру

Власти Херсона заявили, что Украины больше не существует

Украины как государства фактически уже нет, там идет разворовывание западных денег. Такую точку зрения высказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает 25 июля РИА Новости

2022-07-25T07:24

2022-07-25T07:24

2022-07-25T07:24

херсонская область

украина

новости

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"Украины как государства фактически уже не существует. Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает", — отметил Стремоусов.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.С начала спецоперации союзные силы уже полностью освободили Луганскую Народную Республику и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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херсонская область, украина, новости