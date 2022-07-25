https://ukraina.ru/20220725/1036808778.html
"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова бывшего президента и вице-президента США
"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова бывшего президента и вице-президента США - 25.07.2022 Украина.ру
"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова бывшего президента и вице-президента США
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 25 июля прокомментировала в своем Telegram слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии" и слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров
2022-07-25T07:11
2022-07-25T07:11
2022-07-25T07:14
новости
захарова
сша
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"Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две (революционные. — Прим. ред.) для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола - мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное", — отметила Захарова.Накануне в интервью NBC Гор, занимавший пост в администрации Билла Клинтона, заявил, что "общественное мнение меняется, и наша демократия сломана". Он отметил, что для решения климатического кризиса "нужно обратить внимание на кризис с демократией". По мнению Гора, по той же причине "кажется невозможным конгрессу провести запрет на оружие войны, штурмовые винтовки, которые используются для убийства детей в классах". Экс-вице-президент добавил, что "у нас правительство меньшинства" и что "ситуация ухудшается".Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Публика встретила его слова громкими аплодисментами.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, захарова, сша
"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова бывшего президента и вице-президента США
07:11 25.07.2022 (обновлено: 07:14 25.07.2022)
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова 25 июля прокомментировала в своем Telegram слова бывшего вице-президента США Альберта Гора о "сломанной демократии" и слова экс-президента США Дональда Трампа о существовании только двух гендеров
"Удивительно. Гор — демократ. Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две (революционные. — Прим. ред.) для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола - мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное", — отметила
Захарова.
Накануне в интервью NBC Гор, занимавший пост в администрации Билла Клинтона, заявил, что "общественное мнение меняется, и наша демократия сломана". Он отметил, что для решения климатического кризиса "нужно обратить внимание на кризис с демократией".
По мнению Гора, по той же причине "кажется невозможным конгрессу провести запрет на оружие войны, штурмовые винтовки, которые используются для убийства детей в классах". Экс-вице-президент добавил, что "у нас правительство меньшинства" и что "ситуация ухудшается".
Трамп на студенческой конференции во Флориде заявил, что в мире существуют лишь два гендера — женский и мужской. Публика встретила его слова громкими аплодисментами.