Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту - 25.07.2022 Украина.ру
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Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту
Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту - 25.07.2022 Украина.ру
Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту
ВСУ пытаются поджать российские войска в "серой зоне", поэтому удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это признак того, что противник пытается уничтожить российскую тыловую инфраструктуру, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-07-25T04:45
2022-07-25T04:45
новости
всу
украина
россия
донбасс
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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.По мнению журналиста, противник концентрируется на криворожском и николаевском направлениях, он активно прощупывает российскую оборону и проводит разведку боем.Он рассказал, что основное направление российских войск — Донбасс, поэтому армия РФ, которая стояла на николаевском и криворожском направлениях готовились к обороне и недостатка сил там нет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220723/1036795709.html
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новости, всу, украина, россия, донбасс

Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту

04:45 25.07.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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ВСУ пытаются поджать российские войска в "серой зоне", поэтому удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это признак того, что противник пытается уничтожить российскую тыловую инфраструктуру, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
По мнению журналиста, противник концентрируется на криворожском и николаевском направлениях, он активно прощупывает российскую оборону и проводит разведку боем.
Есть попытки поджать нас в "серой зоне", как это было в Донбассе. Удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это первый признак того, что ВСУ пытаются уничтожить нашу тыловую инфраструктуру, чтобы лишить войска снабжения, а снабжение — это кровь любой маневренной войны.
Роман Сапоньков интервью
Роман Сапоньков
Военный журналист
Он рассказал, что основное направление российских войск — Донбасс, поэтому армия РФ, которая стояла на николаевском и криворожском направлениях готовились к обороне и недостатка сил там нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Разбитый танк Вооруженных сил Украины в Счастьинском районе ЛНР. - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 16:03Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра
 
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Заголовок открываемого материала
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07:12Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий
07:11"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова бывшего президента и вице-президента США
07:00Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне
06:58Чем воюют на Украине. Война в космосе: плюсы и минусы
06:45"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве
06:30Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины
06:15Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков
06:00"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности
05:45Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ
05:30"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве
05:15"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ
05:00Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном
04:45Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту
04:30"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе
04:15Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи
04:00"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран
01:00"44 правила украинского националиста". Почему идеолог бандеровцев был убит в Киеве
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