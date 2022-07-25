https://ukraina.ru/20220725/1036804309.html
Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту
Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту - 25.07.2022 Украина.ру
Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту
ВСУ пытаются поджать российские войска в "серой зоне", поэтому удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это признак того, что противник пытается уничтожить российскую тыловую инфраструктуру, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
2022-07-25T04:45
2022-07-25T04:45
2022-07-25T04:45
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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.По мнению журналиста, противник концентрируется на криворожском и николаевском направлениях, он активно прощупывает российскую оборону и проводит разведку боем.Он рассказал, что основное направление российских войск — Донбасс, поэтому армия РФ, которая стояла на николаевском и криворожском направлениях готовились к обороне и недостатка сил там нет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220723/1036795709.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, россия, донбасс
Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту
ВСУ пытаются поджать российские войска в "серой зоне", поэтому удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это признак того, что противник пытается уничтожить российскую тыловую инфраструктуру, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.
По мнению журналиста, противник концентрируется на криворожском и николаевском направлениях, он активно прощупывает российскую оборону и проводит разведку боем.
Есть попытки поджать нас в "серой зоне", как это было в Донбассе. Удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это первый признак того, что ВСУ пытаются уничтожить нашу тыловую инфраструктуру, чтобы лишить войска снабжения, а снабжение — это кровь любой маневренной войны.
Роман Сапоньков
Военный журналист
Он рассказал, что основное направление российских войск — Донбасс, поэтому армия РФ, которая стояла на николаевском и криворожском направлениях готовились к обороне и недостатка сил там нет.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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