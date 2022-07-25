https://ukraina.ru/20220725/1036804309.html

Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту

Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту - 25.07.2022 Украина.ру

Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту

ВСУ пытаются поджать российские войска в "серой зоне", поэтому удары по Антоновскому мосту и удары по складам — это признак того, что противник пытается уничтожить российскую тыловую инфраструктуру, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-07-25T04:45

2022-07-25T04:45

2022-07-25T04:45

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Ранее власти Херсона сообщили, что ВСУ два дня обстреливали Антоновский мост через Днепр из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Было выпущено 12 ракет. Однако в ночь на 21 июля российская ПВО отразила попытку Киева нанести новый ракетный удар по мосту, все 12 ракет HIMARS были сбиты.По мнению журналиста, противник концентрируется на криворожском и николаевском направлениях, он активно прощупывает российскую оборону и проводит разведку боем.Он рассказал, что основное направление российских войск — Донбасс, поэтому армия РФ, которая стояла на николаевском и криворожском направлениях готовились к обороне и недостатка сил там нет.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220723/1036795709.html

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