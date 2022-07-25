Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий - 25.07.2022 Украина.ру
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Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий
Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий - 25.07.2022 Украина.ру
Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий
Столица Закарпатья, маленький и уютный Ужгород, всегда жил как бы в отрешении от украинской политики. Украина.ру, 25.07.2022
2022-07-25T07:12
2022-07-25T07:12
эксклюзив
закарпатье
ужгород
военные действия
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Столица Закарпатья, маленький и уютный Ужгород, всегда жил как бы в отрешении от украинской политики.Жители Закарпатья чаще смотрят в сторону Румынии, Словакии и Венгрии, чем за Бескидский перевал Карпат, откуда приходят указания, которые на Закарпатье принято лениво и негласно саботировать. Жизнь города и региона в целом неразрывно связана с контрабандой, но если раньше это была контрабанда леса и сигарет, то теперь в Закарпатье часто помогают украинским призывникам нелегально покинуть территорию Украины козьими тропами и за немалую мзду.Ужгород всегда был городом многонациональным, а русскую речь пусть и со специфическим закарпатским акцентом здесь можно было услышать чаще, чем в Ровно, Тернополе или Ивано-Франковске. Украинцы, венгры, румыны, цыгане и потомки русских старообрядцев-молокан должны как-то находить общий язык, а местный украинский говор резко отличается от литературного украинского языка. Именно здесь от сельских учителей можно услышать парадоксальный тезис о необходимости украинизировать украиноязычных украинцев.К тому же с весны, регион заполонили еще и беженцы из Киева и восточной Украины. Закарпатье не особо подвергалось ракетным ударам, цены на жилье здесь значительно ниже львовских, а близость границы давала надежду мужчинам на возможность избежать мобилизации.В горах периодически можно встретить небольшие палаточные городки, где молодые люди из Киева и Харькова скрываются от мобилизации, попутно наслаждаясь великолепной закарпатской природой и водой из целебных горных источников. Идиллию могут нарушить разве что внезапные полицейские рейды в поисках уклонистов. На этот случай принято платить небольшую сумму (около 200 гривен в неделю) каким-нибудь жителям местных сел, расположенных в долинах, чтобы те позвонили наверх, в палаточный лагерь, когда заметят поднимающийся по склонам полицейский патруль. После чего до захода солнца мужчины призывного возраста покидают лагерь. По возвращении губы и пальцы уклонистов измазаны черникой – не теряя времени даром, они собирают ягоду, которую затем можно продать или обменять у местных жителей на другие продукты. Местные жители везут скоропортящуюся ягоду, как правило, в Венгрию, а из забродившей - делают кисловатое и терпкое черничное вино.Однако и местных жителей Закарпатья активно забирают на фронт, что неоднократно вызывало женские бунты. Для Закарпатья фронт в Донбассе – это что-то далекое, не касающееся региона, поэтому возникает недоумение, почему жители Мукачево должны ехать погибать в Бахмут. Наиболее активных участников этих стихийных бунтов власти ожидаемо считают агентами РФ.Охота на ведьм в Закарпатье тоже проходит, хотя и не настолько активно, как в юго-восточных регионах. Во вторник 19 июля местные СМИ сообщили о приговоре к заключению в тюрьме семье "диверсантов" (7 и 5 лет соответственно), которые якобы работали на ФСБ. Нет, они не закладывали взрывчатку под вагоны и не травили колодцы. "Диверсии" их состояли в том, что они публиковали призывы изгнать украинские националистические формирования ради спасения украинских городов от разрушений, а также заявляли, что деструктивные действия украинской власти приводят к мародерству и гибели украинских военных. То есть писали правду, за что и поплатились.Украинские националисты в регионе который год раздувают антивенгерские настроения, требуя полной украинизации закарпатских венгров. Отношения между двумя странами тоже не радужные – Киев пеняет Будапешту на отказ поставлять оружие и блокирование инициатив по интеграции в НАТО и ЕС. Тем не менее, с начала весны Венгрия нарастила свое присутствие в регионе. На днях Ужгород посетили министр аграрной политики и заместители министров внутренних дел и внешней экономики Венгрии.По сообщениям издания "Голос Карпат", они привезли 7 тысяч тонн гуманитарной помощи для внутренних переселенцев с востока Украины, а венгерские компании намерены заняться строительством жилья для беженцев в Закарпатье. Венгрия также выдает стипендии на обучения в вузах нескольким тысячам жителей региона, а также планирует строительство мусороперерабатывающего завода, так как потоки мусора из украинского Закарпатья речка Тиса тоннами выносит в Венгрию. Из-за бездействия украинских властей венграм придется самостоятельно решать эту проблему. В самой Венгрии, по данным местных СМИ, пребывает 840 000 украинских беженцев, что равно 9% всего населения страны.О военных действиях на востоке Украины в Закарпатье напоминают блокпосты на дорогах, хотя последнее время там и не проводят тщательного досмотра и частых проверок, а также большое количество внутренних переселенцев. Значительно больше стало различных националистических граффити, которые за бюджетный счет рисуют немногочисленные, но агрессивные сторонники фашистской организации "Карпатская сечь". Ракетные удары по Закарпатью практически не наносились. Однажды под удар попала железнодорожная инфраструктура на станции Воловец и было попадание по инфраструктуре Бескидского тоннеля, который и сейчас продолжает функционировать, являясь основной нитью, связывающей регион с остальной Украиной.Не особо надеясь на газовое отопление в следующем отопительном сезоне, в Закарпатье расконсервировали небольшие местные залежи угля возле городка Иршава, где он добывается открытым (карьерным) способом. Местные власти обещают, что пойдет исключительно на отопление жилья и нужды закарпатских предприятий.Жители Закарпатья, как правило, не осмеливаются высказывать публичного неодобрения действиями украинских властей, но везде ощущается их желание быть подальше от проблем Киева и остальной Украины, сохранить свой уютный мирок, заниматься привычной контрабандой, не привлекая к себе особого внимания центральных властей и глобальных игроков в этот кризисный период.
https://ukraina.ru/20220722/1036712105.html
https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html
https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
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Украина.ру
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эксклюзив, закарпатье, ужгород, военные действия

Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий

07:12 25.07.2022
 
© ukraineson.livejournal.comужгород
ужгород
© ukraineson.livejournal.com
Читать в
Дмитрий Ковалевич
автор Ukraina.ru
Все материалы
Столица Закарпатья, маленький и уютный Ужгород, всегда жил как бы в отрешении от украинской политики.
Жители Закарпатья чаще смотрят в сторону Румынии, Словакии и Венгрии, чем за Бескидский перевал Карпат, откуда приходят указания, которые на Закарпатье принято лениво и негласно саботировать. Жизнь города и региона в целом неразрывно связана с контрабандой, но если раньше это была контрабанда леса и сигарет, то теперь в Закарпатье часто помогают украинским призывникам нелегально покинуть территорию Украины козьими тропами и за немалую мзду.
Львов
22 июля, 06:25
Львовские будни: как живёт столица Галичины между Польшей и войной
Ужгород всегда был городом многонациональным, а русскую речь пусть и со специфическим закарпатским акцентом здесь можно было услышать чаще, чем в Ровно, Тернополе или Ивано-Франковске. Украинцы, венгры, румыны, цыгане и потомки русских старообрядцев-молокан должны как-то находить общий язык, а местный украинский говор резко отличается от литературного украинского языка. Именно здесь от сельских учителей можно услышать парадоксальный тезис о необходимости украинизировать украиноязычных украинцев.
К тому же с весны, регион заполонили еще и беженцы из Киева и восточной Украины. Закарпатье не особо подвергалось ракетным ударам, цены на жилье здесь значительно ниже львовских, а близость границы давала надежду мужчинам на возможность избежать мобилизации.
В горах периодически можно встретить небольшие палаточные городки, где молодые люди из Киева и Харькова скрываются от мобилизации, попутно наслаждаясь великолепной закарпатской природой и водой из целебных горных источников. Идиллию могут нарушить разве что внезапные полицейские рейды в поисках уклонистов. На этот случай принято платить небольшую сумму (около 200 гривен в неделю) каким-нибудь жителям местных сел, расположенных в долинах, чтобы те позвонили наверх, в палаточный лагерь, когда заметят поднимающийся по склонам полицейский патруль. После чего до захода солнца мужчины призывного возраста покидают лагерь. По возвращении губы и пальцы уклонистов измазаны черникой – не теряя времени даром, они собирают ягоду, которую затем можно продать или обменять у местных жителей на другие продукты. Местные жители везут скоропортящуюся ягоду, как правило, в Венгрию, а из забродившей - делают кисловатое и терпкое черничное вино.
Черкассы - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 07:36
На фоне далекой войны и близкой мобилизации. Как живет центральная Украина
Однако и местных жителей Закарпатья активно забирают на фронт, что неоднократно вызывало женские бунты. Для Закарпатья фронт в Донбассе – это что-то далекое, не касающееся региона, поэтому возникает недоумение, почему жители Мукачево должны ехать погибать в Бахмут. Наиболее активных участников этих стихийных бунтов власти ожидаемо считают агентами РФ.
Охота на ведьм в Закарпатье тоже проходит, хотя и не настолько активно, как в юго-восточных регионах. Во вторник 19 июля местные СМИ сообщили о приговоре к заключению в тюрьме семье "диверсантов" (7 и 5 лет соответственно), которые якобы работали на ФСБ. Нет, они не закладывали взрывчатку под вагоны и не травили колодцы. "Диверсии" их состояли в том, что они публиковали призывы изгнать украинские националистические формирования ради спасения украинских городов от разрушений, а также заявляли, что деструктивные действия украинской власти приводят к мародерству и гибели украинских военных. То есть писали правду, за что и поплатились.
Украинские националисты в регионе который год раздувают антивенгерские настроения, требуя полной украинизации закарпатских венгров. Отношения между двумя странами тоже не радужные – Киев пеняет Будапешту на отказ поставлять оружие и блокирование инициатив по интеграции в НАТО и ЕС. Тем не менее, с начала весны Венгрия нарастила свое присутствие в регионе. На днях Ужгород посетили министр аграрной политики и заместители министров внутренних дел и внешней экономики Венгрии.
По сообщениям издания "Голос Карпат", они привезли 7 тысяч тонн гуманитарной помощи для внутренних переселенцев с востока Украины, а венгерские компании намерены заняться строительством жилья для беженцев в Закарпатье. Венгрия также выдает стипендии на обучения в вузах нескольким тысячам жителей региона, а также планирует строительство мусороперерабатывающего завода, так как потоки мусора из украинского Закарпатья речка Тиса тоннами выносит в Венгрию. Из-за бездействия украинских властей венграм придется самостоятельно решать эту проблему. В самой Венгрии, по данным местных СМИ, пребывает 840 000 украинских беженцев, что равно 9% всего населения страны.
О военных действиях на востоке Украины в Закарпатье напоминают блокпосты на дорогах, хотя последнее время там и не проводят тщательного досмотра и частых проверок, а также большое количество внутренних переселенцев. Значительно больше стало различных националистических граффити, которые за бюджетный счет рисуют немногочисленные, но агрессивные сторонники фашистской организации "Карпатская сечь". Ракетные удары по Закарпатью практически не наносились. Однажды под удар попала железнодорожная инфраструктура на станции Воловец и было попадание по инфраструктуре Бескидского тоннеля, который и сейчас продолжает функционировать, являясь основной нитью, связывающей регион с остальной Украиной.
- РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 09:04
Киевские будни: как живет столица Украины, когда в стране идет война
Не особо надеясь на газовое отопление в следующем отопительном сезоне, в Закарпатье расконсервировали небольшие местные залежи угля возле городка Иршава, где он добывается открытым (карьерным) способом. Местные власти обещают, что пойдет исключительно на отопление жилья и нужды закарпатских предприятий.
Жители Закарпатья, как правило, не осмеливаются высказывать публичного неодобрения действиями украинских властей, но везде ощущается их желание быть подальше от проблем Киева и остальной Украины, сохранить свой уютный мирок, заниматься привычной контрабандой, не привлекая к себе особого внимания центральных властей и глобальных игроков в этот кризисный период.
 
ЭксклюзивЗакарпатьеУжгородВоенные действия
 
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07:24Власти Херсона заявили, что Украины больше не существует
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07:12Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий
07:11"Начали догадываться": Захарова высмеяла слова бывшего президента и вице-президента США
07:00Военный журналист рассказал, почему ВСУ удалось атаковать Антоновский мост в Херсоне
06:58Чем воюют на Украине. Война в космосе: плюсы и минусы
06:45"Перейдет черту": Евсеев объяснил, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве
06:30Эксперт объяснил, почему России так важно освободить юго-восточную часть Украины
06:15Юг Украины должен быть очищен от ВСУ и денацифицирован - военный журналист Сапоньков
06:00"Если разрешат": политолог рассказал, по каким местам ВСУ ударят при первой возможности
05:45Эксперт рассказал, какие виды оружия РФ может применить против ВСУ
05:30"Оружие, которое висит на стене": Носович рассказал, почему нельзя доверять Литве
05:15"Охота на ведьм": Сапоньков рассказал, как власти Николаева паникуют при наступлении ВС РФ
05:00Политолог рассказал, почему Россия заинтересована в сотрудничестве с Ираном
04:45Военный журналист рассказал, для чего ВСУ ударили по Антоновскому мосту
04:30"Смертность, как при ковиде": Носович рассказал про будущий отопительный сезон в Европе
04:15Сапоньков объяснил, как РФ может лишить Украину западной помощи
04:00"Разворот на Восток": политолог Носович рассказал, для чего Путин посетил Иран
01:00"44 правила украинского националиста". Почему идеолог бандеровцев был убит в Киеве
19:10Упорство ВСУ, женщины в армии. Итоги 24 июля на Украине
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