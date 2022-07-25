https://ukraina.ru/20220725/1036763928.html

Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий

Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий - 25.07.2022 Украина.ру

Быть подальше от проблем Киева. Чем живет Закарпатье в период военных действий

Столица Закарпатья, маленький и уютный Ужгород, всегда жил как бы в отрешении от украинской политики. Украина.ру, 25.07.2022

2022-07-25T07:12

2022-07-25T07:12

2022-07-25T07:12

эксклюзив

закарпатье

ужгород

военные действия

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Столица Закарпатья, маленький и уютный Ужгород, всегда жил как бы в отрешении от украинской политики.Жители Закарпатья чаще смотрят в сторону Румынии, Словакии и Венгрии, чем за Бескидский перевал Карпат, откуда приходят указания, которые на Закарпатье принято лениво и негласно саботировать. Жизнь города и региона в целом неразрывно связана с контрабандой, но если раньше это была контрабанда леса и сигарет, то теперь в Закарпатье часто помогают украинским призывникам нелегально покинуть территорию Украины козьими тропами и за немалую мзду.Ужгород всегда был городом многонациональным, а русскую речь пусть и со специфическим закарпатским акцентом здесь можно было услышать чаще, чем в Ровно, Тернополе или Ивано-Франковске. Украинцы, венгры, румыны, цыгане и потомки русских старообрядцев-молокан должны как-то находить общий язык, а местный украинский говор резко отличается от литературного украинского языка. Именно здесь от сельских учителей можно услышать парадоксальный тезис о необходимости украинизировать украиноязычных украинцев.К тому же с весны, регион заполонили еще и беженцы из Киева и восточной Украины. Закарпатье не особо подвергалось ракетным ударам, цены на жилье здесь значительно ниже львовских, а близость границы давала надежду мужчинам на возможность избежать мобилизации.В горах периодически можно встретить небольшие палаточные городки, где молодые люди из Киева и Харькова скрываются от мобилизации, попутно наслаждаясь великолепной закарпатской природой и водой из целебных горных источников. Идиллию могут нарушить разве что внезапные полицейские рейды в поисках уклонистов. На этот случай принято платить небольшую сумму (около 200 гривен в неделю) каким-нибудь жителям местных сел, расположенных в долинах, чтобы те позвонили наверх, в палаточный лагерь, когда заметят поднимающийся по склонам полицейский патруль. После чего до захода солнца мужчины призывного возраста покидают лагерь. По возвращении губы и пальцы уклонистов измазаны черникой – не теряя времени даром, они собирают ягоду, которую затем можно продать или обменять у местных жителей на другие продукты. Местные жители везут скоропортящуюся ягоду, как правило, в Венгрию, а из забродившей - делают кисловатое и терпкое черничное вино.Однако и местных жителей Закарпатья активно забирают на фронт, что неоднократно вызывало женские бунты. Для Закарпатья фронт в Донбассе – это что-то далекое, не касающееся региона, поэтому возникает недоумение, почему жители Мукачево должны ехать погибать в Бахмут. Наиболее активных участников этих стихийных бунтов власти ожидаемо считают агентами РФ.Охота на ведьм в Закарпатье тоже проходит, хотя и не настолько активно, как в юго-восточных регионах. Во вторник 19 июля местные СМИ сообщили о приговоре к заключению в тюрьме семье "диверсантов" (7 и 5 лет соответственно), которые якобы работали на ФСБ. Нет, они не закладывали взрывчатку под вагоны и не травили колодцы. "Диверсии" их состояли в том, что они публиковали призывы изгнать украинские националистические формирования ради спасения украинских городов от разрушений, а также заявляли, что деструктивные действия украинской власти приводят к мародерству и гибели украинских военных. То есть писали правду, за что и поплатились.Украинские националисты в регионе который год раздувают антивенгерские настроения, требуя полной украинизации закарпатских венгров. Отношения между двумя странами тоже не радужные – Киев пеняет Будапешту на отказ поставлять оружие и блокирование инициатив по интеграции в НАТО и ЕС. Тем не менее, с начала весны Венгрия нарастила свое присутствие в регионе. На днях Ужгород посетили министр аграрной политики и заместители министров внутренних дел и внешней экономики Венгрии.По сообщениям издания "Голос Карпат", они привезли 7 тысяч тонн гуманитарной помощи для внутренних переселенцев с востока Украины, а венгерские компании намерены заняться строительством жилья для беженцев в Закарпатье. Венгрия также выдает стипендии на обучения в вузах нескольким тысячам жителей региона, а также планирует строительство мусороперерабатывающего завода, так как потоки мусора из украинского Закарпатья речка Тиса тоннами выносит в Венгрию. Из-за бездействия украинских властей венграм придется самостоятельно решать эту проблему. В самой Венгрии, по данным местных СМИ, пребывает 840 000 украинских беженцев, что равно 9% всего населения страны.О военных действиях на востоке Украины в Закарпатье напоминают блокпосты на дорогах, хотя последнее время там и не проводят тщательного досмотра и частых проверок, а также большое количество внутренних переселенцев. Значительно больше стало различных националистических граффити, которые за бюджетный счет рисуют немногочисленные, но агрессивные сторонники фашистской организации "Карпатская сечь". Ракетные удары по Закарпатью практически не наносились. Однажды под удар попала железнодорожная инфраструктура на станции Воловец и было попадание по инфраструктуре Бескидского тоннеля, который и сейчас продолжает функционировать, являясь основной нитью, связывающей регион с остальной Украиной.Не особо надеясь на газовое отопление в следующем отопительном сезоне, в Закарпатье расконсервировали небольшие местные залежи угля возле городка Иршава, где он добывается открытым (карьерным) способом. Местные власти обещают, что пойдет исключительно на отопление жилья и нужды закарпатских предприятий.Жители Закарпатья, как правило, не осмеливаются высказывать публичного неодобрения действиями украинских властей, но везде ощущается их желание быть подальше от проблем Киева и остальной Украины, сохранить свой уютный мирок, заниматься привычной контрабандой, не привлекая к себе особого внимания центральных властей и глобальных игроков в этот кризисный период.

https://ukraina.ru/20220722/1036712105.html

https://ukraina.ru/20220721/1036672748.html

https://ukraina.ru/20220720/1036654965.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, закарпатье, ужгород, военные действия