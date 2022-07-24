https://ukraina.ru/20220724/1036795596.html

Евсеев: понять кто выигрывает, и когда завершится спецоперация, можно с помощью цифр

Евсеев: понять кто выигрывает, и когда завершится спецоперация, можно с помощью цифр - 24.07.2022 Украина.ру

Евсеев: понять кто выигрывает, и когда завершится спецоперация, можно с помощью цифр

Глава американского Генштаба заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение. Насколько верны эти слова, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2022-07-24T07:30

2022-07-24T07:30

2022-07-24T07:30

новости

военный эксперт

владимир евсеев

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Специалист призвал подойти к вопросу практически, начав с элементарной статистики. Например, в части кадровых потерь обеих сторон.Также он предложил обратить внимание на точки прорыва по линии фронта: там Россия обеспечивает десятикратное превосходство в артиллерии над Украиной.Кроме того, подчеркнул специалист, не достоверны и западные утверждения о том, что российские войска не продвигаются. Они идут вперед, несмотря на то, что вынуждены перемалывать украинскую группировку.

https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html

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2022

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, военный эксперт, владимир евсеев