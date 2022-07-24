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Евсеев: понять кто выигрывает, и когда завершится спецоперация, можно с помощью цифр
Евсеев: понять кто выигрывает, и когда завершится спецоперация, можно с помощью цифр - 24.07.2022 Украина.ру
Евсеев: понять кто выигрывает, и когда завершится спецоперация, можно с помощью цифр
Глава американского Генштаба заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение. Насколько верны эти слова, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2022-07-24T07:30
2022-07-24T07:30
2022-07-24T07:30
новости
военный эксперт
владимир евсеев
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Специалист призвал подойти к вопросу практически, начав с элементарной статистики. Например, в части кадровых потерь обеих сторон.Также он предложил обратить внимание на точки прорыва по линии фронта: там Россия обеспечивает десятикратное превосходство в артиллерии над Украиной.Кроме того, подчеркнул специалист, не достоверны и западные утверждения о том, что российские войска не продвигаются. Они идут вперед, несмотря на то, что вынуждены перемалывать украинскую группировку.
https://ukraina.ru/20220722/1036750341.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военный эксперт, владимир евсеев
Евсеев: понять кто выигрывает, и когда завершится спецоперация, можно с помощью цифр
Глава американского Генштаба заявил, что в США не видят признаков поражения Украины в Донбассе. По его словам, ВСУ ведут с Россией войну на истощение. Насколько верны эти слова, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Специалист призвал подойти к вопросу практически, начав с элементарной статистики. Например, в части кадровых потерь обеих сторон.
"По населению наша страна в три раза больше Украины. Украина максимум может призвать 300 тысяч человек. Этого хватит до зимы, а потом просто некого будет призывать. Она использует наемников. Их осталось меньше 2,5 тысяч, при том что за три недели они умудряются потерять до 500 человек. 400 было убито, 250 выехало, а 150 въехало. У кого заканчивается мобилизационный ресурс?" - сказал Евсеев.
Также он предложил обратить внимание на точки прорыва по линии фронта: там Россия обеспечивает десятикратное превосходство в артиллерии над Украиной.
Кроме того, подчеркнул специалист, не достоверны и западные утверждения о том, что российские войска не продвигаются. Они идут вперед, несмотря на то, что вынуждены перемалывать украинскую группировку.
"Это не война на истощение (России – ред.). Это просто война до последнего украинца. К зиме настанет окончательный перелом на Украине. Украина стоит перед вопросом прекращения своего существования", - заключил Евсеев.