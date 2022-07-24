https://ukraina.ru/20220724/1036792703.html
"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье
"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье - 24.07.2022 Украина.ру
"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье
Разговоры о том, что Украина собирается "что-то активизировать" в Приднестровье идут с мая текущего года. Однако тогда возникает вопрос, нужно ли это румынам. Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-07-24T06:15
2022-07-24T06:15
2022-07-24T06:15
новости
алексей кочетков
эксперт
политолог
приднестровье
украина
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Он резюмировал, что не нужно обсуждать все без исключения, что говорят украинцы, потому что эта страна давно живет в парадигме, когда люди сами создают слухи, сами верят в них, а потом разочаровываются и создают новые.И ничего другого, констатировал он, украинцам не остается, кроме как придумывать сказки и растаскивать еще не разворованное, дальше придется "думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых".
https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей кочетков, эксперт, политолог, приднестровье, украина
"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье
Разговоры о том, что Украина собирается "что-то активизировать" в Приднестровье идут с мая текущего года. Однако тогда возникает вопрос, нужно ли это румынам. Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
"Понятно, если туда (В Приднестровье – ред.) в спешном порядке будет прорываться российская армия, достанется всем. Опять же, мы обсуждаем разговоры. Они могут еще активизировать фронт под Мурманском – будем это обсуждать… или как они будут захватывать Рязань. Действительно, хохлы будут брать Рязань, что же делать… куда нам перебросить рязанскую дивизию? Ну, то есть, примерно также", - ответил эксперт.
Он резюмировал, что не нужно обсуждать все без исключения, что говорят украинцы, потому что эта страна давно живет в парадигме, когда люди сами создают слухи, сами верят в них, а потом разочаровываются и создают новые.
И ничего другого, констатировал он, украинцам не остается, кроме как придумывать сказки и растаскивать еще не разворованное, дальше придется "думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых".