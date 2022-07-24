https://ukraina.ru/20220724/1036792703.html

"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье

"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье - 24.07.2022 Украина.ру

"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье

Разговоры о том, что Украина собирается "что-то активизировать" в Приднестровье идут с мая текущего года. Однако тогда возникает вопрос, нужно ли это румынам. Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

2022-07-24T06:15

2022-07-24T06:15

2022-07-24T06:15

новости

алексей кочетков

эксперт

политолог

приднестровье

украина

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Он резюмировал, что не нужно обсуждать все без исключения, что говорят украинцы, потому что эта страна давно живет в парадигме, когда люди сами создают слухи, сами верят в них, а потом разочаровываются и создают новые.И ничего другого, констатировал он, украинцам не остается, кроме как придумывать сказки и растаскивать еще не разворованное, дальше придется "думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых".

https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, алексей кочетков, эксперт, политолог, приднестровье, украина