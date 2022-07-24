"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье - 24.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220724/1036792703.html
"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье
"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье - 24.07.2022 Украина.ру
"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье
Разговоры о том, что Украина собирается "что-то активизировать" в Приднестровье идут с мая текущего года. Однако тогда возникает вопрос, нужно ли это румынам. Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков
2022-07-24T06:15
2022-07-24T06:15
новости
алексей кочетков
эксперт
политолог
приднестровье
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/images/sharing/article/1036792703.jpg?1658632504
Он резюмировал, что не нужно обсуждать все без исключения, что говорят украинцы, потому что эта страна давно живет в парадигме, когда люди сами создают слухи, сами верят в них, а потом разочаровываются и создают новые.И ничего другого, констатировал он, украинцам не остается, кроме как придумывать сказки и растаскивать еще не разворованное, дальше придется "думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых".
https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей кочетков, эксперт, политолог, приднестровье, украина

"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье

06:15 24.07.2022
 
Читать в
Разговоры о том, что Украина собирается "что-то активизировать" в Приднестровье идут с мая текущего года. Однако тогда возникает вопрос, нужно ли это румынам. Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прокомментировал политолог, президент Фонда "Народная дипломатия" Алексей Кочетков

"Понятно, если туда (В Приднестровье – ред.) в спешном порядке будет прорываться российская армия, достанется всем. Опять же, мы обсуждаем разговоры. Они могут еще активизировать фронт под Мурманском – будем это обсуждать… или как они будут захватывать Рязань. Действительно, хохлы будут брать Рязань, что же делать… куда нам перебросить рязанскую дивизию? Ну, то есть, примерно также", - ответил эксперт.

Он резюмировал, что не нужно обсуждать все без исключения, что говорят украинцы, потому что эта страна давно живет в парадигме, когда люди сами создают слухи, сами верят в них, а потом разочаровываются и создают новые.
И ничего другого, констатировал он, украинцам не остается, кроме как придумывать сказки и растаскивать еще не разворованное, дальше придется "думать, где они будут доживать остаток дней, если, конечно, останутся в живых".
Алексей Кочетков интервью
22 июля, 13:04Спецоперация
Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен
 
НовостиАлексей КочетковэкспертполитологПриднестровьеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Мы не стесняемся своих "Искандеров": Евсеев рассказал, чем может ответить Россия
06:30За несколько недель потеряет: Суздальцев назвал сроки окончания спецоперации на Украине
06:15"Будут брать Рязань": Кочетков прокомментировал интересы Украины в Приднестровье
06:00"Сочувствия не получим": эксперт оценил вероятность поставок российского газа на Украину
05:45Евсеев ответил, могут ли HIMARS изменить расклад сил на поле боя
05:30Процессы распада: эксперт объяснил, зачем Ахметов "слил" свои медиаресурсы
05:15Суздальцев ответил, нужна ли России "газовая кладовка" в Венгрии
05:00Кочетков: Коломойский получил от Зеленского вполне предсказуемую оценку
04:45Суздальцев: ЕС вынуждает Россию рассчитываться за Холодную войну газовыми контрибуциями
04:30Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов
04:15Как сделать из России недобросовестного поставщика: эксперт назвал способы Европы
04:00Глава Чернобаевской ВГА: в поселке проблемы с уборкой урожая
19:00Над Днепром и из Днепра. Итоги 23 июля на Украине
18:51Салливан: США не будут передавать Киеву дальнобойные ракеты для HIMARS
18:21Кадыров рассказал об "Ахмат-мобилях" для новых подразделений из Чечни
17:39Рогов рассказал, как киевский режим поджигает поля в Запорожье
17:05На Украине рассказали о риске потери антироссийского союзника в Европе
16:25Bloomberg сообщил о росте импорта ближневосточной нефти в Европу
16:03Хроника событий на Украине на 16:00 23 июля: потери ВСУ, исход евреев из Днепра
15:38“Треплет языком”: Китайский блогер раскритиковал Зеленского
Лента новостейМолния