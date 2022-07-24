Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"
В украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Для чего это нужно, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков
Эксперт отметил, что Украина - страна, живущая в вымышленной реальности, где, люди сами генерируют какие-то слухи, сами в них верят, распространяют, а потом разочаровываются и генерируют новые сплетни.
Возможно, считает Кочетков, нынешняя история с лишением гражданства - одна из таких сплетен, за которой ничего не стоит. Однако определенная логика, добавил политолог, в "отчислении" таких как Коломойский, на Украине сейчас есть.
"Элементарно сокращается кормовая база резко, и люди ищут новые источники дохода, а на Западе денег особо не заработаешь, поэтому надо сейчас хватать чужие активы, все вывозить и продавать за столько, сколько дадут. Потому что потом возможности такой не будет. Я думаю, в этом основная причина, нет никаких глубинных противоречий, раскола среди еврейского сообщества. Все банально, это тонущий корабль, каждый сам за себя", - ответил эксперт.