Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов - 24.07.2022 Украина.ру
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Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов
Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов - 24.07.2022 Украина.ру
Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов
В украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Для чего это нужно, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков
2022-07-24T04:30
2022-07-24T04:30
новости
политолог
эксперт
алексей кочетков
украина
гражданство
владимир зеленский
коломойский
корбан
рабинович
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Эксперт отметил, что Украина - страна, живущая в вымышленной реальности, где, люди сами генерируют какие-то слухи, сами в них верят, распространяют, а потом разочаровываются и генерируют новые сплетни.Возможно, считает Кочетков, нынешняя история с лишением гражданства - одна из таких сплетен, за которой ничего не стоит. Однако определенная логика, добавил политолог, в "отчислении" таких как Коломойский, на Украине сейчас есть.
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новости, политолог, эксперт, алексей кочетков, украина, гражданство, владимир зеленский, коломойский, корбан, рабинович

Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов

04:30 24.07.2022
 
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"Игорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
© Фото : скриншот видео "BIHUS info"
Читать в
В украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Для чего это нужно, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков
Эксперт отметил, что Украина - страна, живущая в вымышленной реальности, где, люди сами генерируют какие-то слухи, сами в них верят, распространяют, а потом разочаровываются и генерируют новые сплетни.
Возможно, считает Кочетков, нынешняя история с лишением гражданства - одна из таких сплетен, за которой ничего не стоит. Однако определенная логика, добавил политолог, в "отчислении" таких как Коломойский, на Украине сейчас есть.

"Элементарно сокращается кормовая база резко, и люди ищут новые источники дохода, а на Западе денег особо не заработаешь, поэтому надо сейчас хватать чужие активы, все вывозить и продавать за столько, сколько дадут. Потому что потом возможности такой не будет. Я думаю, в этом основная причина, нет никаких глубинных противоречий, раскола среди еврейского сообщества. Все банально, это тонущий корабль, каждый сам за себя", - ответил эксперт.

Алексей Кочетков интервью
22 июля, 13:04Спецоперация
Алексей Кочетков: Хитрый план Украины- измотать Россию количеством тех, кто сдастся в плен
 
НовостиполитологэкспертАлексей КочетковУкраинагражданствоВладимир ЗеленскийКоломойскийКорбанРабинович
 
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