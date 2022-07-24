https://ukraina.ru/20220724/1036790628.html

Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов

Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов - 24.07.2022 Украина.ру

Никакого раскола нет: политолог ответил, зачем Зеленскому лишать гражданства олигархов

В украинских СМИ появилась информация о том, что Владимир Зеленский планирует лишить гражданства олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной на Украине партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича и бизнесмена, главу теробороны Днепра Геннадия Корбана. Для чего это нужно, в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Алексей Кочетков

2022-07-24T04:30

2022-07-24T04:30

2022-07-24T04:30

новости

политолог

эксперт

алексей кочетков

украина

гражданство

владимир зеленский

коломойский

корбан

рабинович

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Эксперт отметил, что Украина - страна, живущая в вымышленной реальности, где, люди сами генерируют какие-то слухи, сами в них верят, распространяют, а потом разочаровываются и генерируют новые сплетни.Возможно, считает Кочетков, нынешняя история с лишением гражданства - одна из таких сплетен, за которой ничего не стоит. Однако определенная логика, добавил политолог, в "отчислении" таких как Коломойский, на Украине сейчас есть.

https://ukraina.ru/20220722/1036748472.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, политолог, эксперт, алексей кочетков, украина, гражданство, владимир зеленский, коломойский, корбан, рабинович