Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины - 23.07.2022 Украина.ру
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Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины
Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины - 23.07.2022 Украина.ру
Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины
Главная проблема вывоза зерна с Украины в том, что Киев не может собрать его со всей страны, а Россия пошла на эту сделку ради Турции, как только турецкие потребности будут удовлетворены, то все сорвется, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
2022-07-23T04:30
2022-07-23T04:30
зерно
россия
украина
новости
турция
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Делегации России, Украины, ООН и Турции сели 13 июля за стол переговоров, чтобы обсудить проблему экспорта украинского зерна. И в ООН, и в Анкаре, и в Киеве сообщили о прогрессе и "позитивной и конструктивной атмосфере".В Стамбуле будет создан координационный центр, через который все участники смогут осуществлять контроль за вывозом грузов из портов и их транспортировкой.По его мнению, выпустить зерно из Украины - это в интересах коллективного запада, чтобы сбить инфляцию.Для России соглашение — это не только моральный интерес взаимной поддержки Турции, но а также политическая заинтересованность , заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html
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зерно, россия, украина, новости, турция

Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины

04:30 23.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Главная проблема вывоза зерна с Украины в том, что Киев не может собрать его со всей страны, а Россия пошла на эту сделку ради Турции, как только турецкие потребности будут удовлетворены, то все сорвется, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру
Делегации России, Украины, ООН и Турции сели 13 июля за стол переговоров, чтобы обсудить проблему экспорта украинского зерна. И в ООН, и в Анкаре, и в Киеве сообщили о прогрессе и "позитивной и конструктивной атмосфере".
В Стамбуле будет создан координационный центр, через который все участники смогут осуществлять контроль за вывозом грузов из портов и их транспортировкой.
Главная проблема же не в России, а в способности Украины собрать свое зерно с территории страны. Вот это главное. Второе — распространение военных действий на юго-запад Украины с блокированием транспортных потоков. По моим ощущениям, Россия пошла на эту сделку ради Турции, и как только турецкие потребности будут удовлетворены, сделка сорвется.
Алексей Зубец для интервью
Алексей Зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ
По его мнению, выпустить зерно из Украины - это в интересах коллективного запада, чтобы сбить инфляцию.
Для России соглашение — это не только моральный интерес взаимной поддержки Турции, но а также политическая заинтересованность , заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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зерноРоссияУкраинаНовостиТурция
 
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Заголовок открываемого материала
04:30Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины
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