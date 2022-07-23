https://ukraina.ru/20220723/1036749974.html

Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины

Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины - 23.07.2022 Украина.ру

Эксперт назвал главную проблему, почему не могут вывезти зерно с Украины

Главная проблема вывоза зерна с Украины в том, что Киев не может собрать его со всей страны, а Россия пошла на эту сделку ради Турции, как только турецкие потребности будут удовлетворены, то все сорвется, сказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец в интервью Украина.ру

2022-07-23T04:30

2022-07-23T04:30

2022-07-23T04:30

зерно

россия

украина

новости

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103389/41/1033894171_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_892fc8fb76b04a003b5cffeaaac6bd3f.jpg

Делегации России, Украины, ООН и Турции сели 13 июля за стол переговоров, чтобы обсудить проблему экспорта украинского зерна. И в ООН, и в Анкаре, и в Киеве сообщили о прогрессе и "позитивной и конструктивной атмосфере".В Стамбуле будет создан координационный центр, через который все участники смогут осуществлять контроль за вывозом грузов из портов и их транспортировкой.По его мнению, выпустить зерно из Украины - это в интересах коллективного запада, чтобы сбить инфляцию.Для России соглашение — это не только моральный интерес взаимной поддержки Турции, но а также политическая заинтересованность , заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220714/1036393198.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

зерно, россия, украина, новости, турция