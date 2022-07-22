Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти - 22.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти
Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти - 22.07.2022 Украина.ру
Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти
К середине сентября главные населённые пункты Донбасса будут освобождены и под Владимиром Зеленским "зашатается кресло". Такую надежду выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T09:00
2022-07-22T09:00
спецоперация
новости
юрий кнутов
донбасс
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Он предположил, что в случае освобождения Донбасса украинские военные, которые, по его словам, "уже ненавидят" Зеленского, попытаются отстранить его от власти.Он добавил, что нельзя будет говорить об успешном завершении спецоперации без освобождения Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областей.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, донбасс, владимир зеленский, всу, сумская область, харьковская область, полтавская область, одесская область, днепропетровская область, новороссия

Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти

09:00 22.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНад центральной площадью Мелитополя подняли знамя Победы
Над центральной площадью Мелитополя подняли знамя Победы - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
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К середине сентября главные населённые пункты Донбасса будут освобождены и под Владимиром Зеленским "зашатается кресло". Такую надежду выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Он предположил, что в случае освобождения Донбасса украинские военные, которые, по его словам, "уже ненавидят" Зеленского, попытаются отстранить его от власти.

А смена власти сопровождается политической дестабилизацией и возможности для мирного решения территориальных вопросов могут появиться

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
Он добавил, что нельзя будет говорить об успешном завершении спецоперации без освобождения Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областей.

Судьба центральных областей пока неизвестна, но с военной точки зрения я уверен, что без антифашистской власти в Новороссии конфликт нельзя урегулировать мирным путём, - подытожил Кнутов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовДонбассВладимир ЗеленскийВСУСумская областьХарьковская областьПолтавская областьОдесская областьДнепропетровская областьНовороссия
 
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