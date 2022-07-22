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Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти

Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти - 22.07.2022 Украина.ру

Кнутов предположил, когда военные попробуют отстранить Зеленского от власти

К середине сентября главные населённые пункты Донбасса будут освобождены и под Владимиром Зеленским "зашатается кресло". Такую надежду выразил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T09:00

2022-07-22T09:00

2022-07-22T09:00

спецоперация

новости

юрий кнутов

донбасс

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Он предположил, что в случае освобождения Донбасса украинские военные, которые, по его словам, "уже ненавидят" Зеленского, попытаются отстранить его от власти.Он добавил, что нельзя будет говорить об успешном завершении спецоперации без освобождения Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Одесской областей.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, донбасс, владимир зеленский, всу, сумская область, харьковская область, полтавская область, одесская область, днепропетровская область, новороссия