Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост - 22.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Спецоперация
https://ukraina.ru/20220722/1036724465.html
Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост
Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост - 22.07.2022 Украина.ру
Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост
Российский комплекс ПВО "Панцирь", который защищает Антоновский мост в Херсонской области, в состоянии одновременно перехватить 4 ракеты. В случае одновременного пуска большего числа ракет он не может уничтожить их все. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-22T06:00
2022-07-22T06:00
спецоперация
юрий кнутов
новости
пво
херсонская область
мост
киевский режим
himars
обстрел
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/11/1036504093_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_b3e369afce199672605ddf11d7a0e82c.jpg.webp
По его словам, необходимо изучать поставляемые киевскому режиму установки для запуска ракет. В этом случае будет возможна борьба с ними методами радиоэлектронной борьбы, чтобы ракеты потеряли возможность наведения на цель.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220720/1036702721.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/11/1036504093_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_931bd139ecf55887f310824eb1e7809e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
юрий кнутов, новости, пво, херсонская область, мост, киевский режим, himars, обстрел, кирилл стремоусов

Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост

06:00 22.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
Читать в
Российский комплекс ПВО "Панцирь", который защищает Антоновский мост в Херсонской области, в состоянии одновременно перехватить 4 ракеты. В случае одновременного пуска большего числа ракет он не может уничтожить их все. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

"Я уже говорил, что систему ПВО можно пробить, используя HIMARS или MLRS, когда удар будет массированным. … Мы перехватываем первые ракеты, а остальные мы перехватить технически не можем. Значит, надо уплотнять нашу группировку", - сказал Кнутов.

По его словам, необходимо изучать поставляемые киевскому режиму установки для запуска ракет. В этом случае будет возможна борьба с ними методами радиоэлектронной борьбы, чтобы ракеты потеряли возможность наведения на цель.
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 16:57Спецоперация
Не сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в ХерсонеОбстреляв Антоновский мост в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, ВСУ показали, что не отказались от своих намерений активизировать действия на южном направлении. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияЮрий КнутовНовостиПВОХерсонская областьмосткиевский режимHIMARSобстрелКирилл Стремоусов
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Военный эксперт рассказал о "разборках" между "Кракеном" и командованием ВСУ
06:45"Подыгрывать Эрдогану": политолог рассказал, пойдет ли НАТО на признание Северного Кипра
06:30"Это гражданская война": Акопов рассказал, как будут жить два братских народа после СВО
06:15Эксперт объяснил, как Россия может ответить Западу в информационной войне
06:00Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост
05:45Акопов рассказал, почему Великобритания пытается провоцировать Россию
05:30Военный эксперт рассказал, будет ли контрнаступление ВСУ в Харьковской области
05:15Коротченко: до взятия Харькова, Киева, Одессы или Николаева говорить об успехах рано
05:00"Творят чудеса": Алёхин рассказал о снабжении российской армии
04:45Рис, арбузы и коньяк: в Херсоне рассказали, чем богата область
04:30"С тупостью гонят мясо на фронт": Баранец рассказал, как редеют украинские войска
04:15Пианистка Лисица: талантливые люди Украины или уехали, или разменяли себя на нацизм
04:00Военный эксперт рассказал, по чьей команде Польша может ввести свои войска на Украину
01:00"Лесные черти": кузница бандеровских кадров, воспитавшая Романа Шухевича
20:52Расширение фронта против РФ позорно провалено: МЕРКОСУР даже слушать Зеленского не захотел
20:47После Кучук-Кайнарджи
20:30"Мы получим": Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран
20:03Крадущийся Корбан, притаившийся Филатов. Итоги 21 июля на Украине
20:01"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия
19:30"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
Лента новостейМолния