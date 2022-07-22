Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост
Российский комплекс ПВО "Панцирь", который защищает Антоновский мост в Херсонской области, в состоянии одновременно перехватить 4 ракеты. В случае одновременного пуска большего числа ракет он не может уничтожить их все. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Я уже говорил, что систему ПВО можно пробить, используя HIMARS или MLRS, когда удар будет массированным. … Мы перехватываем первые ракеты, а остальные мы перехватить технически не можем. Значит, надо уплотнять нашу группировку", - сказал Кнутов.
По его словам, необходимо изучать поставляемые киевскому режиму установки для запуска ракет. В этом случае будет возможна борьба с ними методами радиоэлектронной борьбы, чтобы ракеты потеряли возможность наведения на цель.
20 июля, 16:57СпецоперацияНе сыграет роли: военный обозреватель об обстрелах ВСУ Антоновского моста в ХерсонеОбстреляв Антоновский мост в Херсонской области из американских РСЗО HIMARS, ВСУ показали, что не отказались от своих намерений активизировать действия на южном направлении. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алёхин в интервью изданию Украина.ру
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.