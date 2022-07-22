https://ukraina.ru/20220722/1036724465.html

Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост

Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост - 22.07.2022 Украина.ру

Кнутов объяснил, почему не удалось отбить атаку на Антоновский мост

Российский комплекс ПВО "Панцирь", который защищает Антоновский мост в Херсонской области, в состоянии одновременно перехватить 4 ракеты. В случае одновременного пуска большего числа ракет он не может уничтожить их все. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-22T06:00

2022-07-22T06:00

2022-07-22T06:00

спецоперация

юрий кнутов

новости

пво

херсонская область

мост

киевский режим

himars

обстрел

кирилл стремоусов

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По его словам, необходимо изучать поставляемые киевскому режиму установки для запуска ракет. В этом случае будет возможна борьба с ними методами радиоэлектронной борьбы, чтобы ракеты потеряли возможность наведения на цель.Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ выпустили по мосту 12 ракет из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Стремоусов уточнил, что восстановлению мост подлежит, но на это требуется время. Пострадавших в результате удара нет.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220720/1036702721.html

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юрий кнутов, новости, пво, херсонская область, мост, киевский режим, himars, обстрел, кирилл стремоусов