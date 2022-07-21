https://ukraina.ru/20220721/1036744329.html

Хроника событий на Украине на 16:00 21 июля: потери, сюрприз, щит "Родины-матери"

Хроника событий на Украине на 16:00 21 июля: потери, сюрприз, щит "Родины-матери" - 21.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 21 июля: потери, сюрприз, щит "Родины-матери"

Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T16:20

2022-07-21T16:20

2022-07-21T17:13

спецоперация

хроники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102665/03/1026650310_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb965661a7d3c63f3cc2c92c951fdb1.jpg

Украинские военные продолжают нести потери, несмотря на это, Офис президента Украины говорит о скором переломе в боевых действиях в пользу Украины. На Украине решили убрать герб СССР со щита «Родины-матери»О скором переломе в боевых действиях сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.«Сейчас с Владимиром Зеленским мы ежедневно говорим о HIMARS, гаубице M777, системах ПВО, а еще об антироссийских санкциях. Его интересует эффективность оружия, чтобы производить максимум для увеличения поставок. У нас постоянная коммуникация с нашим военным командованием, и мы знаем, что нужно армии для победы на тех или иных участках фронта. Мы говорим об успешном использовании на фронте нашей "Ольхи". Там есть много отличных новостей», — написал он у себя в Telegram-канале.Он также рассказал о новых поставках западного оружия.«В беседах с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном мы обсуждаем, как ускорить поставки тяжелого вооружения. Буду скоро снова говорить с ним о новом пакете военной помощи США. Ждем ещё 4 HIMARS и не только», — отметил Ермак.Он заявил, что сейчас Украине важно закончить боевые действия до зимы.«Президент настроен серьезно и готов делать все для того, чтобы мы освободили наши территории как можно скорее. Готов говорить с мировыми лидерами, доказывать позицию Украины. Многое зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», — подытожил глава Офиса президента Украины.О чём именно идёт речь, Ермак не уточнил.Тем временем украинские военные продолжают нести потери.Потери УкраиныДнём 21 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ходе спецоперации ВС РФ на Украине.«По уточнённым данным, в результате удара 16 июля высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха "Империя" в населенном пункте Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков. В том числе до 120 иностранных наёмников. Кроме того, по уточненным данным, в результате высокоточного удара 17 июля по пункту временной дислокации подразделения ВСУ на территории овощной базы в городе Николаеве было уничтожено более 320 националистов», — заявил Конашенков.По его словам, на фоне значительных потерь на востоке Украины, мобилизованные в ряды ВСУ жители западных областей отказываются ехать в Донбасс. Так, военнослужащие 100-й бригады территориальной обороны в городе Луцке Волынской области в полном составе отказались участвовать в боевых действиях. Командованием ВСУ бригада разоружена, зачинщики арестованы, принято решение о переформировании данного соединения.«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражено: девять пунктов управления, в том числе 59-й бригады морской пехоты в Николаеве, где размещались иностранные наёмники, а также 14-й механизированной бригады в районе Артемовска и штаб-квартира СБУ в городе Краматорске. Уничтожено шесть складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населённых пунктов Константиновка, Федоровка Донецкой Народной Республики, Малиевка Днепропетровской области и города Николаева», — рассказал Конашенков.В рамках контрбатарейной борьбы были поражены: батарея реактивных систем залпового огня «Ураган» и батарея самоходных артиллерийских гаубиц «Акация» с радиолокационной станцией контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Зарожное Харьковской области; восемь украинских взводов реактивных систем залпового огня «Град» в районах Звановка, Кирово, Соледар, Красное, Платоновка Донецкой Народной Республики; Доброполье Запорожской области и Широкое Николаевской области; девять артиллерийских взводов гаубиц Д-20 и семь артиллерийских взводов орудий Д-30 в районах населённых пунктов Северск, Кирово, Новомихайловка, Константиновка, Клещеевка, Георгиевка Донецкой Народной Республики; Новопавловка, Веселое Запорожской области, а также Доброе Николаевской области.«Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой Народной Республики был сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — отметил Конашенков.Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка Донецкой Народной Республики. Было перехвачено восемь снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах Чернобаевки, Казачьих Лагерей Херсонской области и Каменка Харьковской области.Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено: 260 самолётов, 144 вертолёта, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники.Трезубец вместо герба СССРСогласно результатам опроса в приложении «Дія» («Действие». — укр.) по изменению символики на монументе «Родины-матери», 85% украинцев, участвовавших в голосовании, высказались за замену герба СССР на государственный, сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.«Цифры говорят сами за себя — этот опрос стал вторым по вовлечённости опрошенных в "Дие", в котором приняли участие около 780 тысяч человек. 85% проголосовали за замену герба СССР на трезубец», — сообщил Ткаченко.По его словам, власти могли принять решение без консультаций с общественностью, однако решили всё же спросить мнение у народа. Среди предложенных вариантов было «оставить всё как есть» или «снять герб СССР».Убрать советский герб с монумента «Родина-мать» в рамках декоммунизации в Киеве предлагали ещё в 2020 году. Скептики предупреждали о крайней сложности этого, а также о том, что монумент пятый по высоте в мире, кроме того, вес герба влияет на устойчивость монумента. Сама смена герба также является довольно дорогостоящим мероприятием.Сама стальная скульптура таких размеров в СССР изготавливалась впервые. Технологическое проектирование и сборка осуществлялись специалистами Киевского завода имени Парижской коммуны с учётом рекомендаций, выданных институтом электросварки имени Патона по сварке элементов из нержавеющей стали отдельными блоками-секциями весом 25—30 тонн.

https://ukraina.ru/20220721/1036725296.html

https://ukraina.ru/20220721/1036715303.html

https://ukraina.ru/20220720/1036707065.html

https://ukraina.ru/20220720/1036697187.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники