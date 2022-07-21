Мастера точечных ударов: БПЛА "Ланцет" и "КУБ" - 21.07.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220721/1036739389.html
Мастера точечных ударов: БПЛА "Ланцет" и "КУБ"
Мастера точечных ударов: БПЛА "Ланцет" и "КУБ" - 21.07.2022 Украина.ру
Мастера точечных ударов: БПЛА "Ланцет" и "КУБ"
Источник агентства РИА «Новости» 21 июля сообщил, что Россия начала применение на Украине модернизированных барражирующих боеприпасов «Ланцет», имеющих большую... Украина.ру, 21.07.2022
2022-07-21T15:48
2022-07-21T16:23
чем воюют на украине
бпла
украина
эксклюзив
авиация
сво
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Источник агентства РИА «Новости» 21 июля сообщил, что Россия начала применение на Украине модернизированных барражирующих боеприпасов «Ланцет», имеющих большую длительность полёта и более мощный заряд. Используются они для уничтожения пехоты и легкобронированной техники противника. Всё понятно, но что это за зверь такой – барражирующий боеприпас?Барражирующий боеприпас, иначе — дрон-камикадзе — это БПЛА, которые способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе и атаковать цель по команде оператора или автоматически. Наиболее близкий аналог – крылатая ракета, но ББ способен буквально выслеживать противника, мгновенно реагируя на его действия. Кроме того, ему вовсе не обязательно «самоубиваться» – ББ, не найдя цель, могут возвращаться на базу и имеют оборудование для разведки. ББ не следует путать с ударными БПЛА – те многоразовые, несут обычные бомбы или ракеты.Преимущества ББ очевидны.Во-первых, это низкая уязвимость. Обнаружение БПЛА затрудняет конструкция из композитных материалов, которую плохо видят радары. Остаётся высматривать глазами или на слух (а маленькие БПЛА оборудованы малошумными электродвигателями). Попасть из стрелкового оружия трудно, для зенитной ракеты он слишком мал. Эффективны могут быть только средства радиоэлектронной борьбы.Во-вторых, это возможность наносить высокоточные удары.В-третьих, аппарат действует в тылу противника, в то время как оператор находится в относительной безопасности, действуя из-за линии фронта.Недостатки – незначительная мощность заряда по сравнению с артиллерийским снарядом, и высокая цена по сравнению с ним же, а также зависимость управляемости от рельефа местности.ББ очень активно использовались Азербайджаном во время Второй Карабахской войны. Главным образом против скоплений живой силы (впрочем, у ББ бывают и противотанковые боеголовки). Благодаря почти постоянному наблюдению со стороны Bayraktar, было получено множество видеороликов, демонстрирующих высокую эффективность ББ, в основном израильского производства (наиболее крупным из них был IAI Harop с размахом крыльев 3 метра и весом 135 кг).Украинские производители также создали большую коллекцию своих ББ. Это, например, RAM компании КОРТ. На вооружении ВСУ есть также БПЛА Warmate польской компании WB Electronics (производятся по лицензии на Черниговском радиозаводе «ЧеЗаРа»). В мае Украина получила 100 БПЛА Switchblade американской компании AeroVironment (позже было поставлено ещё несколько сотен аппаратов) и 120 Phoenix Ghost компании AEVEX Aerospace (последние, по словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, были специально разработаны для Украины).В отличие от Карабахской войны, информации об использовании этих боеприпасов немного. Судя по всему, украинским операторам не всегда хватает умения, чтобы управлять ими (разведывательные БПЛА, особенно переделанные из коммерческих, проще в использовании).Российская сторона с первых дней СВО активно использует аппараты КУБ-БЛА производства ижевской компании ZALA AERO, которая входит в концерн «Калашников». Эти аппараты начали использоваться ещё в 2019 году в Сирии. Самолётик с размахом крыльев 1,2 метра несёт три килограмма взрывчатки и способен находиться в воздухе полчаса. В США его считают аналогом Switchblade.12 марта 2022 года Куб-БЛА упал в районе правительственного квартала в Киеве. Что было его целью – неизвестно. 18 мая МО РФ опубликовало видео атаки при помощи этого БПЛА гаубицы М777 – прямое попадание достигнуто не было, но орудие, вероятно, получило повреждения.«Ланцет» был создан на том же предприятии, что и КУБ-БЛА в 2019 году. На нём использована очень редкая аэродинамическая схема двойного Х-образного оперения. Масса аппарата – 12 кг (из них 3 кг – боевая часть, а у усовершенствованной версии – 5 кг), его приводит в движение электромотор. Базовая версия держится в воздухе 40 минут, усовершенствованная – час. В отличие от КУБ-БЛА, «Ланцет» имеет телевизионный канал наведения, что даёт ему возможность более эффективно наносить удары по движущимся целям. Модуль разведки, навигации и связи позволяет этому аппарату обходиться без спутниковой навигации и атаковать цели самостоятельно. Для ударов по живой силе используются дроны с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике – с кумулятивной.«Ланцет» также использовался в Сирии и, по отзывам сирийских источников, мог представлять угрозу даже для Bayraktar. На первый взгляд, это представляет преувеличением – скорость «Ланцета» до 110 км/ч, в то время как крейсерская скорость Bayraktar – 130 км/ч. Но российскими специалистами разработана тактика «воздушного минирования»: несколько БЛА «Ланцет» могут осуществлять дежурство в воздухе и атаковать вражеские аппараты на встречных курсах. Использовалась ли такая тактика в реальных условиях, пока неизвестно.Эксперты высказывали сомнения относительно способности «Калашникова» организовать массовое производство таких аппаратов и обеспечить импортзамещение составляющих. По крайней мере частично эти опасения оправдываются: в войсках БПЛА не хватает, причём в первую очередь самых актуальных – предназначенных для разведки и корректировки огня.
https://ukraina.ru/20220721/1036696872.html
https://ukraina.ru/20220705/1034293751.html
https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036430015.html
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Василий Стоякин
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бпла, украина, эксклюзив, авиация, сво

Мастера точечных ударов: БПЛА "Ланцет" и "КУБ"

15:48 21.07.2022 (обновлено: 16:23 21.07.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2019"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Источник агентства РИА «Новости» 21 июля сообщил, что Россия начала применение на Украине модернизированных барражирующих боеприпасов «Ланцет», имеющих большую длительность полёта и более мощный заряд. Используются они для уничтожения пехоты и легкобронированной техники противника. Всё понятно, но что это за зверь такой – барражирующий боеприпас?
Барражирующий боеприпас, иначе — дрон-камикадзе — это БПЛА, которые способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе и атаковать цель по команде оператора или автоматически. Наиболее близкий аналог – крылатая ракета, но ББ способен буквально выслеживать противника, мгновенно реагируя на его действия. Кроме того, ему вовсе не обязательно «самоубиваться» – ББ, не найдя цель, могут возвращаться на базу и имеют оборудование для разведки. ББ не следует путать с ударными БПЛА – те многоразовые, несут обычные бомбы или ракеты.
Подготовка к запуску ударного БПЛА Орлан-10У - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
06:11Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов"
Преимущества ББ очевидны.
Во-первых, это низкая уязвимость. Обнаружение БПЛА затрудняет конструкция из композитных материалов, которую плохо видят радары. Остаётся высматривать глазами или на слух (а маленькие БПЛА оборудованы малошумными электродвигателями). Попасть из стрелкового оружия трудно, для зенитной ракеты он слишком мал. Эффективны могут быть только средства радиоэлектронной борьбы.
Во-вторых, это возможность наносить высокоточные удары.
В-третьих, аппарат действует в тылу противника, в то время как оператор находится в относительной безопасности, действуя из-за линии фронта.
Недостатки – незначительная мощность заряда по сравнению с артиллерийским снарядом, и высокая цена по сравнению с ним же, а также зависимость управляемости от рельефа местности.
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВысокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА"
Высокоточный ударный беспилотный комплекс КУБ-БЛА - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА"
ББ очень активно использовались Азербайджаном во время Второй Карабахской войны. Главным образом против скоплений живой силы (впрочем, у ББ бывают и противотанковые боеголовки). Благодаря почти постоянному наблюдению со стороны Bayraktar, было получено множество видеороликов, демонстрирующих высокую эффективность ББ, в основном израильского производства (наиболее крупным из них был IAI Harop с размахом крыльев 3 метра и весом 135 кг).
Украинские производители также создали большую коллекцию своих ББ. Это, например, RAM компании КОРТ. На вооружении ВСУ есть также БПЛА Warmate польской компании WB Electronics (производятся по лицензии на Черниговском радиозаводе «ЧеЗаРа»). В мае Украина получила 100 БПЛА Switchblade американской компании AeroVironment (позже было поставлено ещё несколько сотен аппаратов) и 120 Phoenix Ghost компании AEVEX Aerospace (последние, по словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, были специально разработаны для Украины).
В отличие от Карабахской войны, информации об использовании этих боеприпасов немного. Судя по всему, украинским операторам не всегда хватает умения, чтобы управлять ими (разведывательные БПЛА, особенно переделанные из коммерческих, проще в использовании).
Учения Rapid Trident-2021 на Украине - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 10:18
Военный эксперт рассказал о трех видах украинских дронов, которые кошмарят русскую армиюЧтобы ответить на вопрос, почему продвижение русской армии в Донбассе идет не так быстро, как хотелось бы, нужно понять, как именно выглядит линия фронта. Об этом рассказал бывший министр безопасности ДНР, командир подразделения отряда «Центр» Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру
Российская сторона с первых дней СВО активно использует аппараты КУБ-БЛА производства ижевской компании ZALA AERO, которая входит в концерн «Калашников». Эти аппараты начали использоваться ещё в 2019 году в Сирии. Самолётик с размахом крыльев 1,2 метра несёт три килограмма взрывчатки и способен находиться в воздухе полчаса. В США его считают аналогом Switchblade.
12 марта 2022 года Куб-БЛА упал в районе правительственного квартала в Киеве. Что было его целью – неизвестно. 18 мая МО РФ опубликовало видео атаки при помощи этого БПЛА гаубицы М777 – прямое попадание достигнуто не было, но орудие, вероятно, получило повреждения.
«Ланцет» был создан на том же предприятии, что и КУБ-БЛА в 2019 году. На нём использована очень редкая аэродинамическая схема двойного Х-образного оперения. Масса аппарата – 12 кг (из них 3 кг – боевая часть, а у усовершенствованной версии – 5 кг), его приводит в движение электромотор. Базовая версия держится в воздухе 40 минут, усовершенствованная – час. В отличие от КУБ-БЛА, «Ланцет» имеет телевизионный канал наведения, что даёт ему возможность более эффективно наносить удары по движущимся целям. Модуль разведки, навигации и связи позволяет этому аппарату обходиться без спутниковой навигации и атаковать цели самостоятельно. Для ударов по живой силе используются дроны с осколочно-фугасной или термобарической боевой частью, по бронетехнике – с кумулятивной.
Проведение спецоперации ВС РФ в южном направлении - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 08:00
Битва дронов: Кнутов сравнил силы России и УкраиныВ интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов сравнил по количеству и мощности российские и украинские беспилотники.
«Ланцет» также использовался в Сирии и, по отзывам сирийских источников, мог представлять угрозу даже для Bayraktar. На первый взгляд, это представляет преувеличением – скорость «Ланцета» до 110 км/ч, в то время как крейсерская скорость Bayraktar – 130 км/ч. Но российскими специалистами разработана тактика «воздушного минирования»: несколько БЛА «Ланцет» могут осуществлять дежурство в воздухе и атаковать вражеские аппараты на встречных курсах. Использовалась ли такая тактика в реальных условиях, пока неизвестно.
Эксперты высказывали сомнения относительно способности «Калашникова» организовать массовое производство таких аппаратов и обеспечить импортзамещение составляющих. По крайней мере частично эти опасения оправдываются: в войсках БПЛА не хватает, причём в первую очередь самых актуальных – предназначенных для разведки и корректировки огня.
 
Чем воюют на УкраинеБПЛАУкраинаЭксклюзивавиацияСВО
 
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