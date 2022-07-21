https://ukraina.ru/20220721/1036719617.html

Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд"

Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд" - 21.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд"

Авдеевка – это один из гарнизонов украинской армии, на которых у российской армии и дончан большой зуб и зуд, потому что 90% снарядов и ракет по мирным жителям летят именно из Авдеевки. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T10:23

2022-07-21T10:23

2022-07-21T10:23

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Эксперт отметил, что нецелесообразность идти на Славянск/Краматорск, оставив в тылу Авдеевку, понимают даже юные лейтенанты, так что взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей по Славянску и Краматорску.Специалист также опроверг высказывавшиеся ранее оценки, что нельзя в лоб штурмовать Авдеевку, потому что это сплошной укрепрайон, а сперва надо разобраться со Славянском/Краматорском.Вряд ли мы поспешим на Славянск/Краматорск, потому что мы не решим вопрос с Авдеевкой. Иначе у нас будет много неприятностей. Судьба всей операции на этом этапе может быть поломана, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html

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новости, россия, всу