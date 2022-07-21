https://ukraina.ru/20220721/1036719617.html
Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд"
Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд" - 21.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд"
Авдеевка – это один из гарнизонов украинской армии, на которых у российской армии и дончан большой зуб и зуд, потому что 90% снарядов и ракет по мирным жителям летят именно из Авдеевки. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T10:23
2022-07-21T10:23
2022-07-21T10:23
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Эксперт отметил, что нецелесообразность идти на Славянск/Краматорск, оставив в тылу Авдеевку, понимают даже юные лейтенанты, так что взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей по Славянску и Краматорску.Специалист также опроверг высказывавшиеся ранее оценки, что нельзя в лоб штурмовать Авдеевку, потому что это сплошной укрепрайон, а сперва надо разобраться со Славянском/Краматорском.Вряд ли мы поспешим на Славянск/Краматорск, потому что мы не решим вопрос с Авдеевкой. Иначе у нас будет много неприятностей. Судьба всей операции на этом этапе может быть поломана, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220718/1036556464.html
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу
Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд"
Авдеевка – это один из гарнизонов украинской армии, на которых у российской армии и дончан большой зуб и зуд, потому что 90% снарядов и ракет по мирным жителям летят именно из Авдеевки. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что нецелесообразность идти на Славянск/Краматорск, оставив в тылу Авдеевку, понимают даже юные лейтенанты, так что взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей по Славянску и Краматорску.
Специалист также опроверг высказывавшиеся ранее оценки, что нельзя в лоб штурмовать Авдеевку, потому что это сплошной укрепрайон, а сперва надо разобраться со Славянском/Краматорском.
"Тогда мы будем получать сразу "двойное удовольствие". Тогда эти артиллерийские орудия одновременно продолжат обстреливать Донецк и расстреливать наш тыл. Хорошенькое мышление. Нельзя оставлять вражеский плацдарм у себя за спиной. Не надо акцентировать внимание на Авдеевке. Вы думаете, Мариуполь или Северодонецк/Лисичанск хуже сопротивлялись? Украинская армия всегда цепляется за города и превращает их в крепости. Она прячется за толстенными бетонными и каменными стенами", - пояснил Баранец.
Вряд ли мы поспешим на Славянск/Краматорск, потому что мы не решим вопрос с Авдеевкой. Иначе у нас будет много неприятностей. Судьба всей операции на этом этапе может быть поломана, заключил собеседник издания.