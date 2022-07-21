Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд" - 21.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд"
Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд" - 21.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд"
Авдеевка – это один из гарнизонов украинской армии, на которых у российской армии и дончан большой зуб и зуд, потому что 90% снарядов и ракет по мирным жителям летят именно из Авдеевки. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T10:23
2022-07-21T10:23
новости
россия
всу
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Эксперт отметил, что нецелесообразность идти на Славянск/Краматорск, оставив в тылу Авдеевку, понимают даже юные лейтенанты, так что взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей по Славянску и Краматорску.Специалист также опроверг высказывавшиеся ранее оценки, что нельзя в лоб штурмовать Авдеевку, потому что это сплошной укрепрайон, а сперва надо разобраться со Славянском/Краматорском.Вряд ли мы поспешим на Славянск/Краматорск, потому что мы не решим вопрос с Авдеевкой. Иначе у нас будет много неприятностей. Судьба всей операции на этом этапе может быть поломана, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу

Военный эксперт Баранец рассказал, на какую группировку ВСУ у России "большой зуб и зуд"

10:23 21.07.2022
 
© РИА Новости . Валерий Левитин / Перейти в фотобанкВиктор Баранец
Виктор Баранец - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Валерий Левитин
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Авдеевка – это один из гарнизонов украинской армии, на которых у российской армии и дончан большой зуб и зуд, потому что 90% снарядов и ракет по мирным жителям летят именно из Авдеевки. Об этом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Виктор Баранец интервью
18 июля, 19:02
Виктор Баранец: Пока Россия не уничтожит артиллерию в Авдеевке, победы над ВСУ не будет
Эксперт отметил, что нецелесообразность идти на Славянск/Краматорск, оставив в тылу Авдеевку, понимают даже юные лейтенанты, так что взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей по Славянску и Краматорску.
Специалист также опроверг высказывавшиеся ранее оценки, что нельзя в лоб штурмовать Авдеевку, потому что это сплошной укрепрайон, а сперва надо разобраться со Славянском/Краматорском.
"Тогда мы будем получать сразу "двойное удовольствие". Тогда эти артиллерийские орудия одновременно продолжат обстреливать Донецк и расстреливать наш тыл. Хорошенькое мышление. Нельзя оставлять вражеский плацдарм у себя за спиной. Не надо акцентировать внимание на Авдеевке. Вы думаете, Мариуполь или Северодонецк/Лисичанск хуже сопротивлялись? Украинская армия всегда цепляется за города и превращает их в крепости. Она прячется за толстенными бетонными и каменными стенами", - пояснил Баранец.
Вряд ли мы поспешим на Славянск/Краматорск, потому что мы не решим вопрос с Авдеевкой. Иначе у нас будет много неприятностей. Судьба всей операции на этом этапе может быть поломана, заключил собеседник издания.
 
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