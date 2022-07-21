https://ukraina.ru/20220721/1036715303.html

Хроника событий на Украине на утро 21 июля: угроза Баканову, Венедиктовой и Коломойскому

Хроника событий на Украине на утро 21 июля: угроза Баканову, Венедиктовой и Коломойскому - 21.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 21 июля: угроза Баканову, Венедиктовой и Коломойскому

Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T09:27

2022-07-21T09:27

2022-07-21T09:56

спецоперация

хроники

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Украинские власти не ограничатся отставкой Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой. СМИ сообщили о возможном лишении гражданства олигархов Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и Геннадия КорбанаО том, что Баканов и Венедиктова будут не единственными высокопоставленными чиновниками, отправленными в отставку, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов."Давайте спокойнее к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться", — заявил он в интервью «24 каналу».По его словам, в современном мире трудно скрыть, где кто был в первые дни боевых действий, и некоторые чиновники, чувствуя вину, сами решают уйти в отставку.Данилов намекнул, что в СНБО знают, где и кто был.Примечательно, что слова Данилова косвенно подтверждают информацию о том, что экс-глава СБУ Баканов в первые дни спецоперации ВС РФ отсутствовал на Украине — об этом сообщал ряд источников. Согласно их информации, первый месяц-два Баканов был в Германии, где прятался вместе с генералом СБУ Андреем Наумовым.Ранее президент Украины Владимир Зеленский отстранил от занимаемых должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова, объяснив свое решение многочисленными фактами государственной измены со стороны сотрудников указанных ведомств. Как заявил Зеленский, на Украине было открыто 651 дело о госизмене сотрудников силовых ведомств.Спустя некоторое время Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Баканова и Венедиктовой. Во вторник, 19 июля, Верховная Рада прекратила полномочия главы СБУ и генпрокурора.Баканова и Венедиктову на посту сменили Василий Малюк и Алексей Симоненко — люди, близкие к замглавы Офиса президента Олегу Татарову, что дало основание украинским политологам и журналистам говорить об усилении роли главы Офиса президента Андрея Ермака в украинской политике.Между тем, согласно некоторым источникам, Баканова и Венедиктову может ожидать в ближайшее время смерть.«Мне по секрету рассказали, что их… скоро не станет. Венедиктова и Баканов после увольнения с занимаемых должностей стали ненужными свидетелями, носителями информации о всех тех преступлениях и терактах, которые американское посольство, разведка МI6 и режим Зеленского реализовывали через их структуры — СБУ и Генеральную прокуратуру. Поэтому они могут быть в ближайшее время ликвидированы или западными спецслужбами, или украинскими, — опыт есть, тем более идут боевые действия… Тайны дорого стоят, а иногда жизней», — заявил бывший народный депутат Украины Илья Кива.Тем временем украинская власть присматривается к олигархам.Коломойскому приготовитьсяПрезидент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких олигархов, сообщили «Украинской правде» источники в правоохранительных органах, Офисе президента и партии «Слуга народа».«Украинского гражданства, в частности, могут лишить украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя ОПЗЖ Вадима Рабиновича и нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана», — сообщило издание.При этом «Украинская правда» не смогла добиться официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны.Примечательно, что Коломойский, Рабинович и Корбан также обладают и гражданством Израиля, что может осложнить отношения Украины с этим государством.Ранее, 20 июля, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что под определение олигархов на Украине может подпадать около 86 человек. При этом, кто именно это будет, он не озвучил.Соответствующее заявление Данилов сделал на совещании о состоянии выполнения закона Украины «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр юстиции Денис Малюська, министр внутренних дел Денис Монастырский, глава АМКУ Ольга Пищанская, и. о. главы СБУ Василий Малюк, также должностные лица Аппарата СНБО Украины.При этом некоторые уверены, что информация о лишении Коломойского гражданства может быть вбросом.«Слив про лишение гражданства Коломойского распространяет… сам Офис президента. Или завтра новый о***р (фиаско. — Ред.) будет и нужно новости забить, или глубинный смысл этого наброса мы поймем послезавтра», — отметил медиаэксперт Анатолий Шарий в ночь на 21 июля.Но есть и другая точка зрения.«Вчера разлетелась новость, что Зеленский лишит гражданства олигарха Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича и главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. По Коломойскому вопрос спорный, Зеленский мог это сделать только под напором США, или из-за больших разногласий со своим "политическим крёстным отцом", который фактически привёл Зе в политику. Возможно, Зеленскому не понравилась информация, что Коломойский выводит все свои активы из Украины, готовясь к эмиграции обратно в Израиль. Корбан стал слишком не управляем, как и его друг мэр Днепра Филатов. Сейчас у этой "парочки" контры с Офисом президента. Если эта информация хоть частично подтвердится, то будет означать большой раскол внутри страны», — отметил популярный на Украине Telegram-канал «Легитимный».Канал сослался на источник во власти.«Наш источник комментирует эту информацию так: "Скорее всего эту информацию вбросили, чтобы обелить Зеленского с его "лоббированием" интересов олигарха, перед западными лобби группами, которые давно хотят "уничтожить" Беню. Вот с Корбаном и Рабиновичем информация ближе к истине. Корбан вообще надоел Главе ОП Ермаку, и он мог отомстить Корбану за попытку слить его с помощью заявления конгрессвумен Виктории Спартц"», — указывалось в сообщении канала.При этом, лишив гражданства неугодных людей, Зеленский создаст опасный прецедент. А избирателям украинского президента сложно будет объяснить, чем он отличается от предшественника — Петра Порошенко, который пытался лишить гражданства Михаила Саакашвили.

https://ukraina.ru/20220720/1036707065.html

https://ukraina.ru/20220720/1036697187.html

https://ukraina.ru/20220720/1036678242.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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