https://ukraina.ru/20220721/1036715012.html
Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"
Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов" - 21.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"
Российские ВКС уничтожают американские противокорабельные ракеты "Гарпун" на базе хранения, но мы их не перехватывали во время удара. И мы не знаем, сколько "Гарпунов" еще осталось на Украине. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T09:24
2022-07-21T09:24
2022-07-21T09:24
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россия
украина
гарпун
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Российские войска уничтожили много "Гарпунов", но главное, чтобы наши моряки не теряли бдительность, для этого у нас есть все возможности, отметил эксперт.Нет у Украины пока никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму, но если они попытаются это сделать, то центры принятия решений в Киеве станут реальной целью для наших крылатых ракет, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, гарпун
Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"
Российские ВКС уничтожают американские противокорабельные ракеты "Гарпун" на базе хранения, но мы их не перехватывали во время удара. И мы не знаем, сколько "Гарпунов" еще осталось на Украине. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру