https://ukraina.ru/20220721/1036715012.html

Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"

Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов" - 21.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"

Российские ВКС уничтожают американские противокорабельные ракеты "Гарпун" на базе хранения, но мы их не перехватывали во время удара. И мы не знаем, сколько "Гарпунов" еще осталось на Украине. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-21T09:24

2022-07-21T09:24

2022-07-21T09:24

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Российские войска уничтожили много "Гарпунов", но главное, чтобы наши моряки не теряли бдительность, для этого у нас есть все возможности, отметил эксперт.Нет у Украины пока никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму, но если они попытаются это сделать, то центры принятия решений в Киеве станут реальной целью для наших крылатых ракет, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220419/1033803472.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, гарпун