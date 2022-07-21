Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов" - 21.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"
Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов" - 21.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"
Российские ВКС уничтожают американские противокорабельные ракеты "Гарпун" на базе хранения, но мы их не перехватывали во время удара. И мы не знаем, сколько "Гарпунов" еще осталось на Украине. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-21T09:24
2022-07-21T09:24
новости
россия
украина
гарпун
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Российские войска уничтожили много "Гарпунов", но главное, чтобы наши моряки не теряли бдительность, для этого у нас есть все возможности, отметил эксперт.Нет у Украины пока никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму, но если они попытаются это сделать, то центры принятия решений в Киеве станут реальной целью для наших крылатых ракет, заключил собеседник издания.
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новости, россия, украина, гарпун

Военный эксперт о том, почему России рано радоваться уничтожению украинских "гарпунов"

09:24 21.07.2022
 
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
- РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© commons.wikimedia.org / RoyKabanlit
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Российские ВКС уничтожают американские противокорабельные ракеты "Гарпун" на базе хранения, но мы их не перехватывали во время удара. И мы не знаем, сколько "Гарпунов" еще осталось на Украине. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Виктор Литовкин - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 13:18
Виктор Литовкин: кто онВоенный обозреватель, полковник в отставке
Российские войска уничтожили много "Гарпунов", но главное, чтобы наши моряки не теряли бдительность, для этого у нас есть все возможности, отметил эксперт.
"И радиолокационные станции, и системы ПВО, и противокорабельная оборона, и спутники, и беспилотники. Надо следить за тем, что происходит в береговых частях украинских вооруженных сил. Если у Украины есть такое угрожающее оружие, надо держать ухо востро", - указал Литовкин.
Нет у Украины пока никаких возможностей наносить удары по Черноморскому флоту и по Крыму, но если они попытаются это сделать, то центры принятия решений в Киеве станут реальной целью для наших крылатых ракет, заключил собеседник издания.
 
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