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Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине
Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине
Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию. Документ опубликовали на сайте комитета сената по международным отношениям
2022-07-21T07:37
2022-07-21T07:37
2022-07-21T07:37
новости
сша
джо байден
геноцид
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Авторами резолюции выступили семеро законодателей, она подана от имени главы комитета Джеймса Риша.В документе сенаторы предлагают осудить действия РФ на Украине, признав их "геноцидом"; призвать к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины; поддержать международное расследование.Резолюция даже в случае принятия не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить рекомендательный и символический характер.Президент США Джо Байден ранее называл действия российских войск на Украине "геноцидом" - в Белом доме в итоге поясняли, что заявление отражает видение президентом ситуации на местах. В Кремле в ответ заявляли, что считают неприемлемыми "попытки подобного извращения ситуации". Позднее телеканал NBC News сообщал, что такие высказывания Байдена не подтверждаются данными американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной администрации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, джо байден, геноцид
Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине
Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию. Документ опубликовали на сайте комитета сената по международным отношениям
Авторами резолюции выступили семеро законодателей, она подана от имени главы комитета Джеймса Риша.
В документе сенаторы предлагают осудить действия РФ на Украине, признав их "геноцидом"; призвать к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины; поддержать международное расследование.
Резолюция даже в случае принятия не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить рекомендательный и символический характер.
Президент США Джо Байден ранее называл действия российских войск на Украине "геноцидом" - в Белом доме в итоге поясняли, что заявление отражает видение президентом ситуации на местах. В Кремле в ответ заявляли, что считают неприемлемыми "попытки подобного извращения ситуации".
Позднее телеканал NBC News сообщал, что такие высказывания Байдена не подтверждаются данными американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной администрации.