Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
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Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине
Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине - 21.07.2022 Украина.ру
Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине
Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию. Документ опубликовали на сайте комитета сената по международным отношениям
2022-07-21T07:37
2022-07-21T07:37
новости
сша
джо байден
геноцид
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Авторами резолюции выступили семеро законодателей, она подана от имени главы комитета Джеймса Риша.В документе сенаторы предлагают осудить действия РФ на Украине, признав их "геноцидом"; призвать к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины; поддержать международное расследование.Резолюция даже в случае принятия не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить рекомендательный и символический характер.Президент США Джо Байден ранее называл действия российских войск на Украине "геноцидом" - в Белом доме в итоге поясняли, что заявление отражает видение президентом ситуации на местах. В Кремле в ответ заявляли, что считают неприемлемыми "попытки подобного извращения ситуации". Позднее телеканал NBC News сообщал, что такие высказывания Байдена не подтверждаются данными американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной администрации.
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новости, сша, джо байден, геноцид

Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине

07:37 21.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию. Документ опубликовали на сайте комитета сената по международным отношениям
Авторами резолюции выступили семеро законодателей, она подана от имени главы комитета Джеймса Риша.
В документе сенаторы предлагают осудить действия РФ на Украине, признав их "геноцидом"; призвать к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины; поддержать международное расследование.
Резолюция даже в случае принятия не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить рекомендательный и символический характер.
Президент США Джо Байден ранее называл действия российских войск на Украине "геноцидом" - в Белом доме в итоге поясняли, что заявление отражает видение президентом ситуации на местах. В Кремле в ответ заявляли, что считают неприемлемыми "попытки подобного извращения ситуации".
Позднее телеканал NBC News сообщал, что такие высказывания Байдена не подтверждаются данными американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной администрации.
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