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Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине

Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине - 21.07.2022 Украина.ру

Американские сенаторы хотят признать "геноцидом" действия РФ на Украине

Группа американских сенаторов хочет признать действия России на Украине "геноцидом" и представила соответствующую резолюцию. Документ опубликовали на сайте комитета сената по международным отношениям

2022-07-21T07:37

2022-07-21T07:37

2022-07-21T07:37

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Авторами резолюции выступили семеро законодателей, она подана от имени главы комитета Джеймса Риша.В документе сенаторы предлагают осудить действия РФ на Украине, признав их "геноцидом"; призвать к кооперации с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины; поддержать международное расследование.Резолюция даже в случае принятия не станет руководством к действию для исполнительной власти и будет носить рекомендательный и символический характер.Президент США Джо Байден ранее называл действия российских войск на Украине "геноцидом" - в Белом доме в итоге поясняли, что заявление отражает видение президентом ситуации на местах. В Кремле в ответ заявляли, что считают неприемлемыми "попытки подобного извращения ситуации". Позднее телеканал NBC News сообщал, что такие высказывания Байдена не подтверждаются данными американской разведки и вызвали обеспокоенность в его собственной администрации.

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новости, сша, джо байден, геноцид