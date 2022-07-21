https://ukraina.ru/20220721/1036696872.html

Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов"

Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов" - 21.07.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов"

Ряд наблюдателей почему-то ожидали, что в ходе визита Владимира Путина в Тегеран будет решаться вопрос о закупке иранских беспилотников. Этого, разумеется, не... Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T06:11

2022-07-21T06:11

2022-07-21T06:11

бпла

дроны

сво

орлан-10 (бпла)

bayraktar tb2 (байрактар)

война

авиация

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Ряд наблюдателей почему-то ожидали, что в ходе визита Владимира Путина в Тегеран будет решаться вопрос о закупке иранских беспилотников. Этого, разумеется, не случилось. Для подписания такого соглашения присутствие президента не было нужно. Президент решал задачи другого уровня – геостратегического. Вопросы же снабжения армии БПЛА будут решать другие люди.История беспилотных полётов началась раньше истории полётов пилотируемых: первый полёт воздушного шара братьев Монгольфье в 1783 году состоялся в беспилотном режиме – существовали опасения, что поднявшись в воздух человек немедленно умрёт, потому "экипаж" составили овца, курица и утка.Сейчас, впрочем, чаще говорят не собственно о беспилотных, а о дистанционно-пилотируемых летательных аппаратах (ДПЛА). Они, впрочем, тоже имеют длинную историю. БПЛА начали строить ещё во время первой мировой войны, но в реальных условиях не применяли.В 20-30-е годы в массовой культуре присутствовало мнение, что война будущего будет вестись с применением химического оружия и "лучей смерти", а значит военная техника (в том числе самолёты), должна управляться дистанционно."тысячаясно видимых и жуткихмашинпошла напрямик.В атаку!В лучи!! –Не свернули лёта.В газ!!! –И газ не мутит.Неуязвимые,прут без пилотов".(В.В. Маяковский "Летающий пролетарий", 1925 г.).И если бы только в массовой культуре! "Телеуправляемая" техника активно разрабатывалась и даже поступала на вооружение. Например, в СССР серийно выпускалась спарка танков Т-26, с одного из которых осуществлялось управление другим – задачей телетанка было подобраться к укреплениям противника, доставить туда фугас и/или обстрелять из пулемёта. Более того, они приняли участие в начальном периоде войны, но в качестве линейных.В 1933 году в Великобритании был разработан первый БПЛА многократного использования Queen Bee. Устаревшие бипланы Fairy Queen дистанционно управлялись с судна по радио и служили мишенями. Таких мишеней было изготовлено свыше 400, и они использовалась королевским ВМФ до 1943 года. В СССР в дистанционно-управляемую "летающую торпеду" переоборудовали тяжёлый бомбардировщик ТБ-3.В ходе Второй мировой войны БПЛА использовались ограниченно, но, тем не менее, существовали даже аппараты специальной постройки, такие как американский Interstate TDR-1. При этом надо понимать, что немецкие ракеты V-1 и V-2, будучи БПЛА, не были ДПЛА.Наиболее же активное развитие строительства БПЛА приобрело в послевоенное время в связи с развитием радиосвязи и радиолокации, которая позволяли отслеживать положение аппарата в воздухе. В основном это были управляемые ракеты разных классов, но появлялись и разведывательные БПЛА. Например, в 1961 году в СССР появился сверхзвуковой дальний разведчик Ту-123 "Ястреб", а в 1962 году в США – реактивный маловысотный разведывательный разведчик Ryan Model 147 "Lightning Bug" (AQM-34L). Некоторые аппараты того периода (Ту-141 "Стриж", Ту-143 "Рейс") используются по сей день.Очередной рывок произошёл к 1991 году благодаря интенсивному развитию спутниковых систем навигации GPS (с 1978 года) и ГЛОНАСС (с 1982 года). Они позволяли более точно определять местоположение летательного аппарата, чем РЛС. Кроме того, совершенствовались системы связи и управления, а также наблюдения. Прорывом стало появление высокоэффективных аккумуляторов и электромоторов, которые позволили создавать миниатюрные беспилотники. В 2012 году в Норвегии началось производство Black Hornet Nano – военного вертолёта с диаметром ротора всего 10 см.Несмотря на то, что дроны давно и активно используются, их настоящим триумфом стала Вторая Карабахская война осенью 2020 года. Азербайджан активно использовал турецкие разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2, а также широкую палитру более мелких аппаратов – как разведывательных, так и ударных, включая дроны-камикадзе (те же крылатые ракеты, только не ракеты и иногда даже не крылатые). Довольно массово применялись старые самолёты Ан-2, которые в варианте беспилотников использовались для вскрытия позиций ПВО. При этом пилотируемая авиация использовалась очень ограничено.Итоги войны были восприняты не всегда критично – успехи азербайджанских дронов зачастую объяснялись неэффективностью армянской ПВО и средств РЭБ (радио-электронной борьбы). Это было правдой, но правдой было и то, что эффективной противодействовать использованию большого количества БПЛА сейчас не готовы большинство армий мира.СВО, соответственно, стала второй "войной дронов" и оказалось, что к такой войне Украина подготовлена гораздо лучше, чем Россия.С 2014 года Киев совершил довольно серьезный рывок, постепенно насыщая подразделения тактическими беспилотниками. Это потребовало и изменений в организационно-штатной структуре подразделений, куда были включены БПЛА. Если рассматривать обычную бригаду сухопутных войск, то БПЛА в ней имеются в разведывательных взводах батальонов ("квадрокоптеры"), разведывательных ротах и, что важно, в артиллерийской разведке. Такое насыщение позволяет довольно уверенно вести целеуказание средствам поражения. В свою очередь, средства РЭБ в совокупности с радиоэлектронной и локационной разведками позволяют обнаруживать и выводить из строя БПЛА противника. По утверждению бывшего офицера ВСУ, с которым автору приходилось общаться несколько лет назад, им даже удавалось перехватывать управление над дронами ОБСЕ, с тем, чтобы не дать им заметить размещение военной техники там, где её не должно было быть.Считается, что Bayraktar TB2 сыграли важную роль в ряде успешных операций ВСУ, включая бои за остров Змеиный. Кроме того, ВСУ получают информацию от американских разведывательных аппаратов, включая самые большие в мире беспилотники RQ-4B Global Hawk (правда, в воздушное пространство Украины они не входят).В России же и сейчас остаются ещё не только эксперты, но и военные руководители, не доверяющие БПЛА (так же, как в начале прошлого века были военные, не доверявшие самолётам).Это при том, что с 2010 года выпускается и активно эксплуатируется БПЛА "Орлан-10" (выпущено свыше 1,5 тыс. шт.). Однако ими закрыт (причём далеко не в полной мере) только уровень полк-бригада. Между тем, аппаратов более высокого и более низкого уровня категорически не хватает.Вот как описывает ситуацию военкор и оператор БПЛА Владлен Татарский: "не знаю, насколько были укомплектованы войска БПЛА на начало войны, но точно знаю, что командование одной из АРМИЙ попросило помощи у нашего командира и мы с Админом поехали в командировку полетать на "МАВИК 2", ПОТОМУ ЧТО ТАМ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО БПЛА ВООБЩЕ! N-ская дивизия Южного округа имела ОДИН "Орлан" на момент штурма Мариуполя. В полках не было БПЛА вообще. Заняв позиции один из полков N-ской дивизии обнаружил над собой два вражеских "Мавика". Начался минометный обстрел. Потери были колоссальные: в одной из минометных батарей из 43 человек осталось 9. Остальные убиты или ранены".Сейчас дефицит БПЛА в войсках компенсируется за счёт волонтёрских поставок коммерческих БПЛА, в основном – китайских DJI Mavic. Но необходимо насыщение войск поставленными по госпрограмме специализированными военными БПЛА, более устойчивыми в условиях применения средств РЭБ (ахиллесова пята всех БПЛА – канал связи).Иран, начавший свою программу производства БПЛА ещё в конце 1980-х, действительно смог вооружить свою армию разнообразными аппаратами и входит в первую пятерку мировых лидеров в области разработки и производства БПЛА (вместе с США, Израилем, Китаем и Турцией).Так что иного пути, кроме насыщения войск БПЛА за счёт не только собственного производства, но и зарубежных закупок, просто не существует – пилотируемая авиация заменить БПЛА не может.

https://ukraina.ru/20220712/1034345778.html

https://ukraina.ru/20220608/1034116459.html

https://ukraina.ru/20220712/1034339493.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_728:93:2209:1574_100x100_80_0_0_7f35b7579f428ef29270023ba27f1f00.jpg

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бпла, дроны, сво, орлан-10 (бпла), bayraktar tb2 (байрактар), война, авиация