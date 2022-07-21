Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов" - 21.07.2022 Украина.ру
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Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов"
Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов" - 21.07.2022 Украина.ру
Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов"
Ряд наблюдателей почему-то ожидали, что в ходе визита Владимира Путина в Тегеран будет решаться вопрос о закупке иранских беспилотников. Этого, разумеется, не... Украина.ру, 21.07.2022
2022-07-21T06:11
2022-07-21T06:11
бпла
дроны
сво
орлан-10 (бпла)
bayraktar tb2 (байрактар)
война
авиация
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Ряд наблюдателей почему-то ожидали, что в ходе визита Владимира Путина в Тегеран будет решаться вопрос о закупке иранских беспилотников. Этого, разумеется, не случилось. Для подписания такого соглашения присутствие президента не было нужно. Президент решал задачи другого уровня – геостратегического. Вопросы же снабжения армии БПЛА будут решать другие люди.История беспилотных полётов началась раньше истории полётов пилотируемых: первый полёт воздушного шара братьев Монгольфье в 1783 году состоялся в беспилотном режиме – существовали опасения, что поднявшись в воздух человек немедленно умрёт, потому "экипаж" составили овца, курица и утка.Сейчас, впрочем, чаще говорят не собственно о беспилотных, а о дистанционно-пилотируемых летательных аппаратах (ДПЛА). Они, впрочем, тоже имеют длинную историю. БПЛА начали строить ещё во время первой мировой войны, но в реальных условиях не применяли.В 20-30-е годы в массовой культуре присутствовало мнение, что война будущего будет вестись с применением химического оружия и "лучей смерти", а значит военная техника (в том числе самолёты), должна управляться дистанционно."тысячаясно видимых и жуткихмашинпошла напрямик.В атаку!В лучи!! –Не свернули лёта.В газ!!! –И газ не мутит.Неуязвимые,прут без пилотов".(В.В. Маяковский "Летающий пролетарий", 1925 г.).И если бы только в массовой культуре! "Телеуправляемая" техника активно разрабатывалась и даже поступала на вооружение. Например, в СССР серийно выпускалась спарка танков Т-26, с одного из которых осуществлялось управление другим – задачей телетанка было подобраться к укреплениям противника, доставить туда фугас и/или обстрелять из пулемёта. Более того, они приняли участие в начальном периоде войны, но в качестве линейных.В 1933 году в Великобритании был разработан первый БПЛА многократного использования Queen Bee. Устаревшие бипланы Fairy Queen дистанционно управлялись с судна по радио и служили мишенями. Таких мишеней было изготовлено свыше 400, и они использовалась королевским ВМФ до 1943 года. В СССР в дистанционно-управляемую "летающую торпеду" переоборудовали тяжёлый бомбардировщик ТБ-3.В ходе Второй мировой войны БПЛА использовались ограниченно, но, тем не менее, существовали даже аппараты специальной постройки, такие как американский Interstate TDR-1. При этом надо понимать, что немецкие ракеты V-1 и V-2, будучи БПЛА, не были ДПЛА.Наиболее же активное развитие строительства БПЛА приобрело в послевоенное время в связи с развитием радиосвязи и радиолокации, которая позволяли отслеживать положение аппарата в воздухе. В основном это были управляемые ракеты разных классов, но появлялись и разведывательные БПЛА. Например, в 1961 году в СССР появился сверхзвуковой дальний разведчик Ту-123 "Ястреб", а в 1962 году в США – реактивный маловысотный разведывательный разведчик Ryan Model 147 "Lightning Bug" (AQM-34L). Некоторые аппараты того периода (Ту-141 "Стриж", Ту-143 "Рейс") используются по сей день.Очередной рывок произошёл к 1991 году благодаря интенсивному развитию спутниковых систем навигации GPS (с 1978 года) и ГЛОНАСС (с 1982 года). Они позволяли более точно определять местоположение летательного аппарата, чем РЛС. Кроме того, совершенствовались системы связи и управления, а также наблюдения. Прорывом стало появление высокоэффективных аккумуляторов и электромоторов, которые позволили создавать миниатюрные беспилотники. В 2012 году в Норвегии началось производство Black Hornet Nano – военного вертолёта с диаметром ротора всего 10 см.Несмотря на то, что дроны давно и активно используются, их настоящим триумфом стала Вторая Карабахская война осенью 2020 года. Азербайджан активно использовал турецкие разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2, а также широкую палитру более мелких аппаратов – как разведывательных, так и ударных, включая дроны-камикадзе (те же крылатые ракеты, только не ракеты и иногда даже не крылатые). Довольно массово применялись старые самолёты Ан-2, которые в варианте беспилотников использовались для вскрытия позиций ПВО. При этом пилотируемая авиация использовалась очень ограничено.Итоги войны были восприняты не всегда критично – успехи азербайджанских дронов зачастую объяснялись неэффективностью армянской ПВО и средств РЭБ (радио-электронной борьбы). Это было правдой, но правдой было и то, что эффективной противодействовать использованию большого количества БПЛА сейчас не готовы большинство армий мира.СВО, соответственно, стала второй "войной дронов" и оказалось, что к такой войне Украина подготовлена гораздо лучше, чем Россия.С 2014 года Киев совершил довольно серьезный рывок, постепенно насыщая подразделения тактическими беспилотниками. Это потребовало и изменений в организационно-штатной структуре подразделений, куда были включены БПЛА. Если рассматривать обычную бригаду сухопутных войск, то БПЛА в ней имеются в разведывательных взводах батальонов ("квадрокоптеры"), разведывательных ротах и, что важно, в артиллерийской разведке. Такое насыщение позволяет довольно уверенно вести целеуказание средствам поражения. В свою очередь, средства РЭБ в совокупности с радиоэлектронной и локационной разведками позволяют обнаруживать и выводить из строя БПЛА противника. По утверждению бывшего офицера ВСУ, с которым автору приходилось общаться несколько лет назад, им даже удавалось перехватывать управление над дронами ОБСЕ, с тем, чтобы не дать им заметить размещение военной техники там, где её не должно было быть.Считается, что Bayraktar TB2 сыграли важную роль в ряде успешных операций ВСУ, включая бои за остров Змеиный. Кроме того, ВСУ получают информацию от американских разведывательных аппаратов, включая самые большие в мире беспилотники RQ-4B Global Hawk (правда, в воздушное пространство Украины они не входят).В России же и сейчас остаются ещё не только эксперты, но и военные руководители, не доверяющие БПЛА (так же, как в начале прошлого века были военные, не доверявшие самолётам).Это при том, что с 2010 года выпускается и активно эксплуатируется БПЛА "Орлан-10" (выпущено свыше 1,5 тыс. шт.). Однако ими закрыт (причём далеко не в полной мере) только уровень полк-бригада. Между тем, аппаратов более высокого и более низкого уровня категорически не хватает.Вот как описывает ситуацию военкор и оператор БПЛА Владлен Татарский: "не знаю, насколько были укомплектованы войска БПЛА на начало войны, но точно знаю, что командование одной из АРМИЙ попросило помощи у нашего командира и мы с Админом поехали в командировку полетать на "МАВИК 2", ПОТОМУ ЧТО ТАМ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО БПЛА ВООБЩЕ! N-ская дивизия Южного округа имела ОДИН "Орлан" на момент штурма Мариуполя. В полках не было БПЛА вообще. Заняв позиции один из полков N-ской дивизии обнаружил над собой два вражеских "Мавика". Начался минометный обстрел. Потери были колоссальные: в одной из минометных батарей из 43 человек осталось 9. Остальные убиты или ранены".Сейчас дефицит БПЛА в войсках компенсируется за счёт волонтёрских поставок коммерческих БПЛА, в основном – китайских DJI Mavic. Но необходимо насыщение войск поставленными по госпрограмме специализированными военными БПЛА, более устойчивыми в условиях применения средств РЭБ (ахиллесова пята всех БПЛА – канал связи).Иран, начавший свою программу производства БПЛА ещё в конце 1980-х, действительно смог вооружить свою армию разнообразными аппаратами и входит в первую пятерку мировых лидеров в области разработки и производства БПЛА (вместе с США, Израилем, Китаем и Турцией).Так что иного пути, кроме насыщения войск БПЛА за счёт не только собственного производства, но и зарубежных закупок, просто не существует – пилотируемая авиация заменить БПЛА не может.
https://ukraina.ru/20220712/1034345778.html
https://ukraina.ru/20220608/1034116459.html
https://ukraina.ru/20220712/1034339493.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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бпла, дроны, сво, орлан-10 (бпла), bayraktar tb2 (байрактар), война, авиация

Чем воюют на Украине. Вторая "война дронов"

06:11 21.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к запуску ударного БПЛА "Орлан-10У"
Подготовка к запуску ударного БПЛА Орлан-10У - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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Василий Стоякин
Василий Стоякин
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Ряд наблюдателей почему-то ожидали, что в ходе визита Владимира Путина в Тегеран будет решаться вопрос о закупке иранских беспилотников. Этого, разумеется, не случилось. Для подписания такого соглашения присутствие президента не было нужно. Президент решал задачи другого уровня – геостратегического. Вопросы же снабжения армии БПЛА будут решать другие люди.
История беспилотных полётов началась раньше истории полётов пилотируемых: первый полёт воздушного шара братьев Монгольфье в 1783 году состоялся в беспилотном режиме – существовали опасения, что поднявшись в воздух человек немедленно умрёт, потому "экипаж" составили овца, курица и утка.
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 20:45
"Это не значит, что мы бедные": эксперт рассказал, почему Россия может закупить чужие БПЛАЕсли Запад поставляет ВСУ беспилотники, то Россия может закупать чужие БПЛА, которых не хватает на линии фронта, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Сейчас, впрочем, чаще говорят не собственно о беспилотных, а о дистанционно-пилотируемых летательных аппаратах (ДПЛА). Они, впрочем, тоже имеют длинную историю. БПЛА начали строить ещё во время первой мировой войны, но в реальных условиях не применяли.
В 20-30-е годы в массовой культуре присутствовало мнение, что война будущего будет вестись с применением химического оружия и "лучей смерти", а значит военная техника (в том числе самолёты), должна управляться дистанционно.
"тысяча
ясно видимых и жутких
машин
пошла напрямик.
В атаку!
В лучи!! –
Не свернули лёта.
В газ!!! –
И газ не мутит.
Неуязвимые,
прут без пилотов".
(В.В. Маяковский "Летающий пролетарий", 1925 г.).
И если бы только в массовой культуре! "Телеуправляемая" техника активно разрабатывалась и даже поступала на вооружение. Например, в СССР серийно выпускалась спарка танков Т-26, с одного из которых осуществлялось управление другим – задачей телетанка было подобраться к укреплениям противника, доставить туда фугас и/или обстрелять из пулемёта. Более того, они приняли участие в начальном периоде войны, но в качестве линейных.
В 1933 году в Великобритании был разработан первый БПЛА многократного использования Queen Bee. Устаревшие бипланы Fairy Queen дистанционно управлялись с судна по радио и служили мишенями. Таких мишеней было изготовлено свыше 400, и они использовалась королевским ВМФ до 1943 года. В СССР в дистанционно-управляемую "летающую торпеду" переоборудовали тяжёлый бомбардировщик ТБ-3.
В ходе Второй мировой войны БПЛА использовались ограниченно, но, тем не менее, существовали даже аппараты специальной постройки, такие как американский Interstate TDR-1. При этом надо понимать, что немецкие ракеты V-1 и V-2, будучи БПЛА, не были ДПЛА.
Наиболее же активное развитие строительства БПЛА приобрело в послевоенное время в связи с развитием радиосвязи и радиолокации, которая позволяли отслеживать положение аппарата в воздухе. В основном это были управляемые ракеты разных классов, но появлялись и разведывательные БПЛА. Например, в 1961 году в СССР появился сверхзвуковой дальний разведчик Ту-123 "Ястреб", а в 1962 году в США – реактивный маловысотный разведывательный разведчик Ryan Model 147 "Lightning Bug" (AQM-34L). Некоторые аппараты того периода (Ту-141 "Стриж", Ту-143 "Рейс") используются по сей день.
Очередной рывок произошёл к 1991 году благодаря интенсивному развитию спутниковых систем навигации GPS (с 1978 года) и ГЛОНАСС (с 1982 года). Они позволяли более точно определять местоположение летательного аппарата, чем РЛС. Кроме того, совершенствовались системы связи и управления, а также наблюдения. Прорывом стало появление высокоэффективных аккумуляторов и электромоторов, которые позволили создавать миниатюрные беспилотники. В 2012 году в Норвегии началось производство Black Hornet Nano – военного вертолёта с диаметром ротора всего 10 см.
Несмотря на то, что дроны давно и активно используются, их настоящим триумфом стала Вторая Карабахская война осенью 2020 года. Азербайджан активно использовал турецкие разведывательно-ударные БПЛА Bayraktar TB2, а также широкую палитру более мелких аппаратов – как разведывательных, так и ударных, включая дроны-камикадзе (те же крылатые ракеты, только не ракеты и иногда даже не крылатые). Довольно массово применялись старые самолёты Ан-2, которые в варианте беспилотников использовались для вскрытия позиций ПВО. При этом пилотируемая авиация использовалась очень ограничено.
Российские военные нашли украинские БПЛА с емкостями для жидкости и распылителями - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 10:45
Не «Байрактар». Военный эксперт о том, какой беспилотник ВСУ представляет реальную угрозу для русских войскБеспилотные летательные аппараты — это серьезное оружие в руках ВСУ. Сейчас американцы поставляют Украине очень опасные беспилотники с электродвигателем и аккумулятором. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью изданию Украина.ру
Итоги войны были восприняты не всегда критично – успехи азербайджанских дронов зачастую объяснялись неэффективностью армянской ПВО и средств РЭБ (радио-электронной борьбы). Это было правдой, но правдой было и то, что эффективной противодействовать использованию большого количества БПЛА сейчас не готовы большинство армий мира.
СВО, соответственно, стала второй "войной дронов" и оказалось, что к такой войне Украина подготовлена гораздо лучше, чем Россия.
С 2014 года Киев совершил довольно серьезный рывок, постепенно насыщая подразделения тактическими беспилотниками. Это потребовало и изменений в организационно-штатной структуре подразделений, куда были включены БПЛА. Если рассматривать обычную бригаду сухопутных войск, то БПЛА в ней имеются в разведывательных взводах батальонов ("квадрокоптеры"), разведывательных ротах и, что важно, в артиллерийской разведке. Такое насыщение позволяет довольно уверенно вести целеуказание средствам поражения. В свою очередь, средства РЭБ в совокупности с радиоэлектронной и локационной разведками позволяют обнаруживать и выводить из строя БПЛА противника. По утверждению бывшего офицера ВСУ, с которым автору приходилось общаться несколько лет назад, им даже удавалось перехватывать управление над дронами ОБСЕ, с тем, чтобы не дать им заметить размещение военной техники там, где её не должно было быть.
Считается, что Bayraktar TB2 сыграли важную роль в ряде успешных операций ВСУ, включая бои за остров Змеиный. Кроме того, ВСУ получают информацию от американских разведывательных аппаратов, включая самые большие в мире беспилотники RQ-4B Global Hawk (правда, в воздушное пространство Украины они не входят).
В России же и сейчас остаются ещё не только эксперты, но и военные руководители, не доверяющие БПЛА (так же, как в начале прошлого века были военные, не доверявшие самолётам).
Это при том, что с 2010 года выпускается и активно эксплуатируется БПЛА "Орлан-10" (выпущено свыше 1,5 тыс. шт.). Однако ими закрыт (причём далеко не в полной мере) только уровень полк-бригада. Между тем, аппаратов более высокого и более низкого уровня категорически не хватает.
Вот как описывает ситуацию военкор и оператор БПЛА Владлен Татарский: "не знаю, насколько были укомплектованы войска БПЛА на начало войны, но точно знаю, что командование одной из АРМИЙ попросило помощи у нашего командира и мы с Админом поехали в командировку полетать на "МАВИК 2", ПОТОМУ ЧТО ТАМ НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО БПЛА ВООБЩЕ! N-ская дивизия Южного округа имела ОДИН "Орлан" на момент штурма Мариуполя. В полках не было БПЛА вообще. Заняв позиции один из полков N-ской дивизии обнаружил над собой два вражеских "Мавика". Начался минометный обстрел. Потери были колоссальные: в одной из минометных батарей из 43 человек осталось 9. Остальные убиты или ранены".
Сейчас дефицит БПЛА в войсках компенсируется за счёт волонтёрских поставок коммерческих БПЛА, в основном – китайских DJI Mavic. Но необходимо насыщение войск поставленными по госпрограмме специализированными военными БПЛА, более устойчивыми в условиях применения средств РЭБ (ахиллесова пята всех БПЛА – канал связи).
12 июля, 11:34
"Это моя война!" Большое интервью с Владленом ТатарскимНаш корреспондент Федор Громов, который сейчас находится в Донецке, пообщался с известным военкором, бойцом бригады «Восток» Владленом Татарским о патриотизме, пропаганде, создании формата «Вечерний Владлен», освещении СВО и многом другом:
Иран, начавший свою программу производства БПЛА ещё в конце 1980-х, действительно смог вооружить свою армию разнообразными аппаратами и входит в первую пятерку мировых лидеров в области разработки и производства БПЛА (вместе с США, Израилем, Китаем и Турцией).
Так что иного пути, кроме насыщения войск БПЛА за счёт не только собственного производства, но и зарубежных закупок, просто не существует – пилотируемая авиация заменить БПЛА не может.
 
БПЛАдроныСВООрлан-10 (БПЛА)Bayraktar TB2 (Байрактар)войнаавиация
 
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