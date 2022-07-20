https://ukraina.ru/20220720/1036697187.html

Хроника событий на Украине на 16:00 20 июля: изменение задач СВО, рекордная помощь Киеву

Хроника событий на Украине на 16:00 20 июля: изменение задач СВО, рекордная помощь Киеву - 20.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 20 июля: изменение задач СВО, рекордная помощь Киеву

Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T16:00

2022-07-20T16:00

2022-07-20T16:52

спецоперация

хроники

эксклюзив

лавров

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днр

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Лавров заявил об изменении географических задач спецоперации. Подразделения ВСУ почти полностью покинули Северск. Украина получит рекордную финансовую помощь безвозвратноГлава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в интервью российским изданиям рассказал, что географические задачи специальной военной операции на Украине изменились.Теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), но и ряд других территорий.По словам министра, изменения произошли в том числе из-за поставок Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.Лавров указал, что пока Запад накачивает Киев все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации будут отодвигаться.Он объяснил это тем, что Москва не может допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать президент страны Владимир Зеленский или его преемник, находилось оружие, представляющее прямую угрозу территориям России и республик, объявивших о своей независимости.Лавров также подчеркнул, что на встрече переговорщиков в Стамбуле российская сторона, когда рассматривала украинское предложение, опиралась на географию конца марта 2022 года.Теперь же, заметил глава МИД, она поменялась.«Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво», — заключил министр.Как предположил директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в разговоре с «Лентой.ру», из-за поставок западными странами на Украину дальнобойного оружия может потребоваться создание буферной зоны демилитаризованных областей.«С учетом поставок более дальнобойных ракетных систем на Украину, очевидно, что исходя из целей и задач спецоперации, кроме освобождения донбасских республик, потребуется и буферная демилитаризация зон в виде нескольких областей. Это Херсноская область, Запорожская, почти уверен, что и Харьковская. Под вопросом Днепропетровская. Это как минимум, исходя из того, что продолжают делать страны Запада. Как дело пойдет дальше, я не знаю», — сказал политолог.В ходе того же интервью Лавров обратил внимание на высказывания западных политиков о необходимости победы Киева на «поле боя» для укрепления переговорной позиции.«Я считаю, что все это, как говорят, в пользу бедных... И потому, что не получится, и потому, что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли», — сказал он.По словам Лаврова, Запад удерживает украинскую сторону от любых конструктивных шагов, продолжая посылать в страну оружие и заставляя Киев использовать его все более рискованно. Дипломат назвал эскалацию конфликта выгодной для Британии и США.«Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами», — подчеркнул министр, указав, что властям Украины не дадут вести переговоры без разрешения Вашингтона.Северск без украинских военныхПодразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью покинули Северск, однако за город еще продолжаются бои. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.По его словам, сейчас украинских военных в городе практически не осталось, они заняли позиции на второй линии обороны за городом.Ранее в Луганской Народной Республике подтвердили первый захват гаубицы М777. Утверждается, что американское орудие отправят в музей в качестве экспоната или будут использовать на суде как вещественное доказательство преступлений, совершаемых украинским правительством.Всего с начала военной операции союзные войска взяли под контроль 255 городов и поселков в ДНР, ранее занимаемых Вооруженными силами Украины. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале штаба территориальной обороны республики.Среди недавно занятых населенных пунктов названо Берестовое. Это село расположено на трассе Лисичанск — Бахмут в 20 километрах от Соледара, где в настоящий момент продолжаются активные бои.«Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — говорится в сообщении штаба.Накануне под контроль союзных войск перешло село Старомайорское. Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, ВСУ практически лишились возможности вести разведку беспилотниками по всей линии фронта.По данным российского Министерства обороны, украинские власти насильно мобилизуют местное население для восполнения крупных потерь в этом районе.В ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.Рекордная денежная помощьКабинет министров Украины одобрил привлечение рекордной финансовой помощи от Международной ассоциации развития и Международного банка реконструкции и развития.Киев получит безвозвратно 4,5 миллиарда долларов от организаций.Грант будет направлен на финансирование проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине».Отмечается, что распоряжение номер 613-р поручит сразу нескольким министерствам обеспечить выполнение Плана экологических и социальных обязательств.Среди ведомств, которые займутся исполнением плана, названы министерство здравоохранения, министерство образования, пенсионный фонд и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.На днях Совет Европейского союза (ЕС) согласовал пятый транш военной помощи Киеву в размере 500 миллионов евро. Глава Евросовета Шарль Мишель поприветствовал решение Евросоюза и назвал точную сумму, которую европейская организация планирует выделить Украине.

https://ukraina.ru/20220720/1036678242.html

https://ukraina.ru/20220720/1036663650.html

https://ukraina.ru/20220719/1036644905.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, лавров, украина, россия, лнр, днр