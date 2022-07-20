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Дойдёт до тяжелых бомб? Литовкин о том, что ещё не применила Россия. Видео
Дойдёт до тяжелых бомб? Литовкин о том, что ещё не применила Россия. Видео - 20.07.2022 Украина.ру
Дойдёт до тяжелых бомб? Литовкин о том, что ещё не применила Россия. Видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, когда нужно брать Авдеевку, какие виды вооружений мы еще не применяли в Украина.ру, 20.07.2022
2022-07-20T14:09
2022-07-20T14:09
2022-07-20T14:09
видео
литовкин
авдеевка
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, когда нужно брать Авдеевку, какие виды вооружений мы еще не применяли в ходе СВО, а также какие мосты на Украине необходимо уничтожить в первую очередь:00:34 - Северск перешел под контроль союзных сил, но ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Как решить эту проблему?01:50 – Какова концентрация сил соперника в Соледаре и Артемовске и когда нужно брать Авдеевку?04:30 - Насколько в борьбе с артиллерией нам мешает разведывательная помощь, которую США предоставляют Украине?06:00 - Какие виды вооружений мы еще не применяли на Украине, но можем?08:30 - Почему мы не уничтожаем мосты через Днепр и есть ли такая возможность?11:35 - План Киева потопить флот и захватить Крым: пропаганда или серьезная опасность?14:55 – Польские войска на территории Украины: каковы планы Варшавы? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, литовкин, авдеевка, видео
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, когда нужно брать Авдеевку, какие виды вооружений мы еще не применяли в ходе СВО, а также какие мосты на Украине необходимо уничтожить в первую очередь:
00:34 - Северск перешел под контроль союзных сил, но ключевое значение имеет не сам город, а высоты вокруг него. Как решить эту проблему?
01:50 – Какова концентрация сил соперника в Соледаре и Артемовске и когда нужно брать Авдеевку?
04:30 - Насколько в борьбе с артиллерией нам мешает разведывательная помощь, которую США предоставляют Украине?
06:00 - Какие виды вооружений мы еще не применяли на Украине, но можем?
08:30 - Почему мы не уничтожаем мосты через Днепр и есть ли такая возможность?
11:35 - План Киева потопить флот и захватить Крым: пропаганда или серьезная опасность?
14:55 – Польские войска на территории Украины: каковы планы Варшавы?
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.