Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом
Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом - 20.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом
Украина.ру, 20.07.2022
2022-07-20T12:00
2022-07-20T12:38
спецоперация
хроники
украина
сша
россия
захарова
лнр
днр
обстрелы
сирия
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Угроза США санкциями из-за присоединения регионов не достигла цели. Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной. Российские военные подавили украинский обстрел приграничных территорий Курской области.Угроза США ввести санкции в случае вхождения в состав России регионов Украины не достигла цели, поскольку ограничения вводились и без присоединения. Об этом заявила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.По ее словам, заявление США «укрепило решимость действовать согласно намеченному курсу».Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в случае попытки Москвы присоединить новые территории, включая Херсонскую и Запорожскую области, а также «Донецкую и Луганскую области целиком», Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции или ужесточить уже действующие.Россию ждет «быстрый и жесткий» ответ США и их союзников, предупредил чиновник Белого дома. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает российскую принадлежность этих территорий.«России будут грозить дополнительные санкции, и она станет еще в большей степени мировым изгоем, чем сейчас», — пригрозил Кирби.Посольство России в США в ответ указало, что «очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше».В посольстве указали, что американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, а желание нанести России максимальный урон.Созданные в Херсонской области и на занятых территориях Запорожской области военно-гражданские администрации (ВГА) заявили, что планируют в будущем войти в состав России. Они уже начали готовиться к референдумам. О стремлении стать частью России говорили и власти ДНР и ЛНР.Москва подчеркивает, что решение о присоединении к России должны принять в первую очередь жители этих регионов.В Кремле не ставят задачу одновременно провести референдумы на всех взятых под контроль территориях и основной вариант на сегодня — организация голосований сначала в ЛНР и ДНР. Точных сроков российские власти не озвучивают: они будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Луганской и Донецкой областей и обеспечения зоны безопасности.Украинские власти подчеркивают, что не собираются уступать свою территорию.«Это наша земля. Мы все об этом говорим и намерены это доказать», — заявил в июле президент Владимир Зеленский.Сирия «порвала» с УкраинойСирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной после аналогичного решения Киева. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД.Украинские власти объявили о решении прекратить отношения с Дамаском в конце июня. Причиной стало решение Сирии признать ЛНР и ДНР. В Киеве его расценили как недружественный акт, посягательство на суверенитет и территориальную целостность государства, «•грубое нарушение» украинского законодательства и норм международного права.«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также принятия других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве. При этом Украина сохранила консульские связи с Сирией.Дамаск объявил о решении признать ДНР и ЛНР 29 июня. Сирия стала первым после России признанным на уровне ООН государством, которое заявило о таком намерении. Арабская республика также анонсировала договоренности об укреплении взаимодействия и установления дипломатических отношений с ДНР и ЛНР.Глава МИД ДНР Наталья Никонорова после этого сообщила, что процесс признания республики Сирией «идет интенсивно», они сотрудничают в сферах образования, науки, медицины и политического строительства.Неделю назад о признании республик Донбасса объявила и КНДР. Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал жестко отреагировать на этот шаг северокорейских властей. В ответ в МИД КНДР заявили, что Украина не имеет права возражать против «легитимного проявления суверенитета» Северной Кореи.Россия признала ЛНР и ДНР в феврале, незадолго до начала спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что будут приветствовать признание республик другими странами.Обстрел РоссииТри населенных пункта Рыльского района Курской области остались без электричества в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в своем Telegram.Российские военные ответным огнем подавили украинский обстрел приграничных территорий Курской области, пострадавших нет, заверил губернатор региона Роман Старовойт.Он пообещал восстановить электроснабжение в самые короткие сроки.В свою очередь, Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщил о 67 фактах ведения огня со стороны украинских военных.На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 437 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы 13 населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Михайловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Новоселовка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного гражданского лица в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены 9 домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.По заявлению официального представителя Народной милиции ЛНР капитана Ивана Филипоненко, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери, уничтожены: «26 человек личного состава; 2 танка; 2 бронетранспортёра; 2 единицы артиллерийского и зенитного-ракетного вооружения; 4 единицы автомобильной техники».Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Вчера саперы очистили более 7 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка.
https://ukraina.ru/20220720/1036663650.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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хроники, украина, сша, россия, захарова, лнр, днр, обстрелы, сирия, санкции

Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом

12:00 20.07.2022 (обновлено: 12:38 20.07.2022)
 
© Daniel Tokarets / flickr
© Daniel Tokarets / flickr
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Сергей Зуев
автор Украина.ру
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Угроза США санкциями из-за присоединения регионов не достигла цели. Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной. Российские военные подавили украинский обстрел приграничных территорий Курской области.
Угроза США ввести санкции в случае вхождения в состав России регионов Украины не достигла цели, поскольку ограничения вводились и без присоединения. Об этом заявила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла», — написала Захарова.

По ее словам, заявление США «укрепило решимость действовать согласно намеченному курсу».

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в случае попытки Москвы присоединить новые территории, включая Херсонскую и Запорожскую области, а также «Донецкую и Луганскую области целиком», Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции или ужесточить уже действующие.

Россию ждет «быстрый и жесткий» ответ США и их союзников, предупредил чиновник Белого дома. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает российскую принадлежность этих территорий.
«России будут грозить дополнительные санкции, и она станет еще в большей степени мировым изгоем, чем сейчас», — пригрозил Кирби.

Посольство России в США в ответ указало, что «очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше».
В посольстве указали, что американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, а желание нанести России максимальный урон.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
09:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 20 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей
Созданные в Херсонской области и на занятых территориях Запорожской области военно-гражданские администрации (ВГА) заявили, что планируют в будущем войти в состав России. Они уже начали готовиться к референдумам. О стремлении стать частью России говорили и власти ДНР и ЛНР.

Москва подчеркивает, что решение о присоединении к России должны принять в первую очередь жители этих регионов.
В Кремле не ставят задачу одновременно провести референдумы на всех взятых под контроль территориях и основной вариант на сегодня — организация голосований сначала в ЛНР и ДНР.
Точных сроков российские власти не озвучивают: они будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Луганской и Донецкой областей и обеспечения зоны безопасности.

Украинские власти подчеркивают, что не собираются уступать свою территорию.
«Это наша земля. Мы все об этом говорим и намерены это доказать», — заявил в июле президент Владимир Зеленский.
Сирия «порвала» с Украиной
Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной после аналогичного решения Киева. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД.

Украинские власти объявили о решении прекратить отношения с Дамаском в конце июня.
Причиной стало решение Сирии признать ЛНР и ДНР. В Киеве его расценили как недружественный акт, посягательство на суверенитет и территориальную целостность государства, «•грубое нарушение» украинского законодательства и норм международного права.

«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также принятия других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
При этом Украина сохранила консульские связи с Сирией.
Ирина Венедиктова - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
Вчера, 16:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 19 июля: увольнение генпрокурора, ликвидация нацистов
Дамаск объявил о решении признать ДНР и ЛНР 29 июня. Сирия стала первым после России признанным на уровне ООН государством, которое заявило о таком намерении. Арабская республика также анонсировала договоренности об укреплении взаимодействия и установления дипломатических отношений с ДНР и ЛНР.

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова после этого сообщила, что процесс признания республики Сирией «идет интенсивно», они сотрудничают в сферах образования, науки, медицины и политического строительства.

Неделю назад о признании республик Донбасса объявила и КНДР. Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал жестко отреагировать на этот шаг северокорейских властей.
В ответ в МИД КНДР заявили, что Украина не имеет права возражать против «легитимного проявления суверенитета» Северной Кореи.

Россия признала ЛНР и ДНР в феврале, незадолго до начала спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что будут приветствовать признание республик другими странами.

Обстрел России
Три населенных пункта Рыльского района Курской области остались без электричества в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в своем Telegram.

«Украинские неонацисты обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района вблизи контрольно-пропускного пункта "Крупец". Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, 3 населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний», — написал Лисман.

Российские военные ответным огнем подавили украинский обстрел приграничных территорий Курской области, пострадавших нет, заверил губернатор региона Роман Старовойт.

Он пообещал восстановить электроснабжение в самые короткие сроки.
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
Вчера, 12:00Спецоперация
Хроника событий на Украине на 12:00 19 июля: снаряды НАТО, жертвы ВСУ, изъятие оружия США
В свою очередь, Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщил о 67 фактах ведения огня со стороны украинских военных.
На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 437 единиц различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы 13 населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Михайловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Новоселовка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного гражданского лица в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены 9 домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.
По заявлению официального представителя Народной милиции ЛНР капитана Ивана Филипоненко, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери, уничтожены: «26 человек личного состава; 2 танка; 2 бронетранспортёра; 2 единицы артиллерийского и зенитного-ракетного вооружения; 4 единицы автомобильной техники».
Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Вчера саперы очистили более 7 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка.
 
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