https://ukraina.ru/20220720/1036678242.html

Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом

Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом - 20.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом

Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T12:00

2022-07-20T12:00

2022-07-20T12:38

спецоперация

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Угроза США санкциями из-за присоединения регионов не достигла цели. Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной. Российские военные подавили украинский обстрел приграничных территорий Курской области.Угроза США ввести санкции в случае вхождения в состав России регионов Украины не достигла цели, поскольку ограничения вводились и без присоединения. Об этом заявила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.По ее словам, заявление США «укрепило решимость действовать согласно намеченному курсу».Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в случае попытки Москвы присоединить новые территории, включая Херсонскую и Запорожскую области, а также «Донецкую и Луганскую области целиком», Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции или ужесточить уже действующие.Россию ждет «быстрый и жесткий» ответ США и их союзников, предупредил чиновник Белого дома. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает российскую принадлежность этих территорий.«России будут грозить дополнительные санкции, и она станет еще в большей степени мировым изгоем, чем сейчас», — пригрозил Кирби.Посольство России в США в ответ указало, что «очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше».В посольстве указали, что американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, а желание нанести России максимальный урон.Созданные в Херсонской области и на занятых территориях Запорожской области военно-гражданские администрации (ВГА) заявили, что планируют в будущем войти в состав России. Они уже начали готовиться к референдумам. О стремлении стать частью России говорили и власти ДНР и ЛНР.Москва подчеркивает, что решение о присоединении к России должны принять в первую очередь жители этих регионов.В Кремле не ставят задачу одновременно провести референдумы на всех взятых под контроль территориях и основной вариант на сегодня — организация голосований сначала в ЛНР и ДНР. Точных сроков российские власти не озвучивают: они будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Луганской и Донецкой областей и обеспечения зоны безопасности.Украинские власти подчеркивают, что не собираются уступать свою территорию.«Это наша земля. Мы все об этом говорим и намерены это доказать», — заявил в июле президент Владимир Зеленский.Сирия «порвала» с УкраинойСирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной после аналогичного решения Киева. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД.Украинские власти объявили о решении прекратить отношения с Дамаском в конце июня. Причиной стало решение Сирии признать ЛНР и ДНР. В Киеве его расценили как недружественный акт, посягательство на суверенитет и территориальную целостность государства, «•грубое нарушение» украинского законодательства и норм международного права.«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также принятия других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве. При этом Украина сохранила консульские связи с Сирией.Дамаск объявил о решении признать ДНР и ЛНР 29 июня. Сирия стала первым после России признанным на уровне ООН государством, которое заявило о таком намерении. Арабская республика также анонсировала договоренности об укреплении взаимодействия и установления дипломатических отношений с ДНР и ЛНР.Глава МИД ДНР Наталья Никонорова после этого сообщила, что процесс признания республики Сирией «идет интенсивно», они сотрудничают в сферах образования, науки, медицины и политического строительства.Неделю назад о признании республик Донбасса объявила и КНДР. Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал жестко отреагировать на этот шаг северокорейских властей. В ответ в МИД КНДР заявили, что Украина не имеет права возражать против «легитимного проявления суверенитета» Северной Кореи.Россия признала ЛНР и ДНР в феврале, незадолго до начала спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что будут приветствовать признание республик другими странами.Обстрел РоссииТри населенных пункта Рыльского района Курской области остались без электричества в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в своем Telegram.Российские военные ответным огнем подавили украинский обстрел приграничных территорий Курской области, пострадавших нет, заверил губернатор региона Роман Старовойт.Он пообещал восстановить электроснабжение в самые короткие сроки.В свою очередь, Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщил о 67 фактах ведения огня со стороны украинских военных.На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО «Град», артиллерию 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. Выпустив 437 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы 13 населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Гольмовский, Горловка (Калининский и Никитовский районы), Михайловка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Новоселовка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного гражданского лица в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены 9 домостроений в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.По заявлению официального представителя Народной милиции ЛНР капитана Ивана Филипоненко, в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства, за прошедшие сутки противник понес потери, уничтожены: «26 человек личного состава; 2 танка; 2 бронетранспортёра; 2 единицы артиллерийского и зенитного-ракетного вооружения; 4 единицы автомобильной техники».Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Вчера саперы очистили более 7 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка.

https://ukraina.ru/20220720/1036663650.html

https://ukraina.ru/20220719/1036644905.html

https://ukraina.ru/20220719/1036604325.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, украина, сша, россия, захарова, лнр, днр, обстрелы, сирия, санкции