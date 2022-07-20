Хроника событий на Украине на 12:00 20 июля: ошибка США, Сирия "порвала" с Киевом
12:00 20.07.2022 (обновлено: 12:38 20.07.2022)
Угроза США санкциями из-за присоединения регионов не достигла цели. Сирия решила разорвать дипотношения с Украиной. Российские военные подавили украинский обстрел приграничных территорий Курской области.
Угроза США ввести санкции в случае вхождения в состав России регионов Украины не достигла цели, поскольку ограничения вводились и без присоединения. Об этом заявила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла», — написала Захарова.
По ее словам, заявление США «укрепило решимость действовать согласно намеченному курсу».
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в случае попытки Москвы присоединить новые территории, включая Херсонскую и Запорожскую области, а также «Донецкую и Луганскую области целиком», Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции или ужесточить уже действующие.
Россию ждет «быстрый и жесткий» ответ США и их союзников, предупредил чиновник Белого дома. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает российскую принадлежность этих территорий.
Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что в случае попытки Москвы присоединить новые территории, включая Херсонскую и Запорожскую области, а также «Донецкую и Луганскую области целиком», Соединенные Штаты могут ввести дополнительные санкции или ужесточить уже действующие.
Россию ждет «быстрый и жесткий» ответ США и их союзников, предупредил чиновник Белого дома. Он подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает российскую принадлежность этих территорий.
«России будут грозить дополнительные санкции, и она станет еще в большей степени мировым изгоем, чем сейчас», — пригрозил Кирби.
Посольство России в США в ответ указало, что «очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше».
Посольство России в США в ответ указало, что «очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона "раскочегаривать" конфликт как можно дольше».
В посольстве указали, что американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, а желание нанести России максимальный урон.
Созданные в Херсонской области и на занятых территориях Запорожской области военно-гражданские администрации (ВГА) заявили, что планируют в будущем войти в состав России. Они уже начали готовиться к референдумам. О стремлении стать частью России говорили и власти ДНР и ЛНР.
Москва подчеркивает, что решение о присоединении к России должны принять в первую очередь жители этих регионов.
Москва подчеркивает, что решение о присоединении к России должны принять в первую очередь жители этих регионов.
В Кремле не ставят задачу одновременно провести референдумы на всех взятых под контроль территориях и основной вариант на сегодня — организация голосований сначала в ЛНР и ДНР.
Точных сроков российские власти не озвучивают: они будут зависеть от выхода российских войск на административные границы Луганской и Донецкой областей и обеспечения зоны безопасности.
Украинские власти подчеркивают, что не собираются уступать свою территорию.
Украинские власти подчеркивают, что не собираются уступать свою территорию.
«Это наша земля. Мы все об этом говорим и намерены это доказать», — заявил в июле президент Владимир Зеленский.
Сирия «порвала» с Украиной
Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной после аналогичного решения Киева. Об этом сообщило государственное сирийское агентство SANA со ссылкой на источник в МИД.
Украинские власти объявили о решении прекратить отношения с Дамаском в конце июня.
Украинские власти объявили о решении прекратить отношения с Дамаском в конце июня.
Причиной стало решение Сирии признать ЛНР и ДНР. В Киеве его расценили как недружественный акт, посягательство на суверенитет и территориальную целостность государства, «•грубое нарушение» украинского законодательства и норм международного права.
«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также принятия других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
«Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также принятия других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
При этом Украина сохранила консульские связи с Сирией.
Дамаск объявил о решении признать ДНР и ЛНР 29 июня. Сирия стала первым после России признанным на уровне ООН государством, которое заявило о таком намерении. Арабская республика также анонсировала договоренности об укреплении взаимодействия и установления дипломатических отношений с ДНР и ЛНР.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова после этого сообщила, что процесс признания республики Сирией «идет интенсивно», они сотрудничают в сферах образования, науки, медицины и политического строительства.
Неделю назад о признании республик Донбасса объявила и КНДР. Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал жестко отреагировать на этот шаг северокорейских властей.
Глава МИД ДНР Наталья Никонорова после этого сообщила, что процесс признания республики Сирией «идет интенсивно», они сотрудничают в сферах образования, науки, медицины и политического строительства.
Неделю назад о признании республик Донбасса объявила и КНДР. Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал жестко отреагировать на этот шаг северокорейских властей.
В ответ в МИД КНДР заявили, что Украина не имеет права возражать против «легитимного проявления суверенитета» Северной Кореи.
Россия признала ЛНР и ДНР в феврале, незадолго до начала спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что будут приветствовать признание республик другими странами.
Обстрел России
Россия признала ЛНР и ДНР в феврале, незадолго до начала спецоперации на Украине. В Кремле заявили, что будут приветствовать признание республик другими странами.
Обстрел России
Три населенных пункта Рыльского района Курской области остались без электричества в результате артиллерийского обстрела со стороны Украины, сообщил глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман в своем Telegram.
«Украинские неонацисты обстреляли из крупнокалиберных артиллерийских орудий пограничные территории Рыльского района вблизи контрольно-пропускного пункта "Крупец". Один снаряд взорвался в 20 метрах от одного из крайних домов деревни Городище. Повреждены линии электропередач, 3 населенных пункта остались без электричества. Бригада электромонтеров Рыльских РЭС выехала на бронированной машине для восстановления электролиний», — написал Лисман.
Российские военные ответным огнем подавили украинский обстрел приграничных территорий Курской области, пострадавших нет, заверил губернатор региона Роман Старовойт.
Он пообещал восстановить электроснабжение в самые короткие сроки.
Он пообещал восстановить электроснабжение в самые короткие сроки.
В свою очередь, Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в ДНР сообщил о 67 фактах ведения огня со стороны украинских военных.
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