https://ukraina.ru/20220720/1036663650.html

Хроника событий на Украине на утро 19 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей

Хроника событий на Украине на утро 19 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей - 20.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 19 июля: ресурсы РФ, запуск СП-2, санкции против детей

Украина.ру, 20.07.2022

2022-07-20T09:00

2022-07-20T09:00

2022-07-20T09:15

спецоперация

хроники

дети

северный поток-2

украина

россия

ермак

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102390/65/1023906527_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9afdb826132e0719095e5d0ded09cce4.jpg.webp

В Германии заявили о неисчерпаемых ресурсах России. Путин предложил запустить "Северный поток-2". Ермак хочет ввести санкции против детей российских военных Россия обладает практически неисчерпаемыми военными и экономическими ресурсами. Об этом заявил генерал-лейтенант бундесвера, инспектор сухопутных войск Альфонс Маис в интервью Handelsblatt. Маис считает, что с годами военный потенциал России будет только расти. По мнению военного, уже сегодня, в ходе специальной операции на Украине, российские войска показывают хорошую подготовку, в связи с чем он предостерег от недооценки Вооруженных сил России (ВС РФ). И дело не только в внушительном арсенале техники, но и в боеспособной живой силе, признал он. По мнению немецкого генерала, армия России получит на Украине большой опыт."Кроме того, Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами", - добавил он. В июле о том, что российская армия имеет преимущества перед украинской, заговорили и в Киеве. Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что российская армия превосходит украинскую по двум параметрам. По его данным, украинским войскам не хватает мобильных систем противовоздушной обороны (ПВО) и бронированных машин. В июне эксперты центра RAND Corporation в США заявили, что российская артиллерия превосходит по своим возможностям полевые орудия армии США. Там отметили, что Пентагон на протяжении двух десятилетий пренебрегал артиллерией сухопутных войск США, поскольку с начала 2000-х годов стал в первую очередь уделять внимание противоповстанческим операциям. "Сегодня эти два рода войск имеют огромное значение с учетом того, кто теперь является нашими основными противниками", - отмечал аналитик RAND Джон Гордон.В результате полевая артиллерия и противовоздушная оборона столкнулись с особенно серьезными сокращениями, уточнил он. В июле министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ несут большие потери, армия страны истощена. По словам главы ведомства, необходимо заменить украинские подразделения, произвести перестановки. Резников не стал называть точное количество погибших и раненых. Министр призвал разработать новую оперативную стратегию. Запуск "Северного потока-2" Президент России Владимир Путин по итогам рабочего визита в Иран предложил запустить российский газопровод "Северный поток-2", чтобы разрешить энергетический кризис в Европе. Путин напомнил, что маршрут "Северный поток-2" является готовым и призвал его запустить для роста поставок газа в Европу."Что касается газа, то у нас существует еще один готовый маршрут. Это "Северный поток-2". Его можно запустить. Его же не запускают! Но и здесь есть проблемы", - сказал Путин. Глава государства напомнил, что полтора-два месяца назад он обсуждал ситуацию с газопроводом с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Путин отметил, что "Газпром" "зарезервировал мощности, создал эти мощности, и нужно с этим что-то делать", поскольку они "не могут бесконечно висеть". На это Шольц ответил, что есть вопросы "поважнее" и на данный момент заниматься этим "не к месту". В таком случае половину объема газа направят на внутреннее потребление.Путин также заявил, что если Москва не получит турбину для "Северного потока", то, нынешнюю перекачку потока в 60 миллионов кубометров в сутки придется сократить вдвое. Сейчас работают обе турбины."Там работают пять газоперекачивающих станций компании Siemens. Одна в ремонте, одна должна была быть отправлена на ремонт. Вместо нее должна была поступить с завода Siemens в Канаде отремонтированная. Вот она оказалась под санкциями в Канаде. Одна машина вышла из строя, потому что регламентные работы наступили, а из Канады не приехала другая станция", — объяснил глава государства. Россия возобновит поставки газа по "Северному потоку" в Европу соответствии с расписанием обслуживания 21 июля, сообщило Reuters. Приостановка являлась плановой, работы начались 11 июля и должны продлиться 10 дней. По словам источника агентства, объемы поставок газа вернутся к уровню, зафиксированному до 11 июля. Российский лидер также раскрыл последствия ограничения на закупку российской нефти и предупредил, что они приведут к росту цен на топливо. Подобные идеи он назвал "завиральными". "Цены на нефть взлетят до небес", — предположил Путин. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европейский союз намерен сократить потребление природного газа на 15 процентов из-за опасений, что Россия остановит поставки. Принять подобную меру организация предложит своим странам-участникам на добровольной основе уже со следующего месяца. Российский президент также объяснил энергетическую ошибку Европы. Он назвал неверным пренебрежение к традиционным источникам энергии и отданное предпочтение альтернативным. "Зима оказалась длинной. Ветра не было. Вот и все", — подчеркнул он.Кроме того, Путин рассказал о "граблях" Запада в поставках газа и нефти. Он напомнил, что Европа обвиняет "Газпром" в энергокризисе, хотя сама ввела санкции против Москвы. Глава государства также рассказал, что Киев внезапно закрыл один из двух маршрутов поставок российского газа в Европу. Это решение объяснили тем, что газоперекачивающая станция располагается не под ее контролем, а на территории ЛНР. "Все там нормально функционировало, никто не мешал. Закрыли просто по политическим соображениям", — отметил Путин. После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России не раз заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Санкции против российских детейГлава офиса украинского президента Андрей Ермак призвал ввести санкции против родственников и детей российских военных, участвующих в специальной операции.Руководитель считает, что ограничения должны коснуться каждого солдата, его семьи и детей. Политик добавил, что добиться этого юридически тяжело, но украинская сторона над этим работает. По мнению Ермака, если военный принимает участие в специальной операции, то в будущем его дети не должны учиться в западных странах. В марте США ввели санкции против России, под них попал ряд представителей военного руководства страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций против РФ, последний из которых включает в том числе и нефтяное эмбарго. Запрет морских поставок этого ресурса отложен до начала декабря, нефтепродуктов — до февраля 2023 года. Это только усугубило ситуацию на мировом рынке: цены на нефть взлетели, создав экономические проблемы в том числе и Западу.

https://ukraina.ru/20220719/1036644905.html

https://ukraina.ru/20220719/1036604325.html

https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, дети, северный поток-2, украина, россия, ермак, владимир путин