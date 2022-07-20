Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации - 20.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации
Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации - 20.07.2022 Украина.ру
Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации
Неспособность прекратить продолжающиеся в течение многих месяцев обстрелы Донецка является одной из неудач спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T05:30
2022-07-20T05:30
спецоперация
донецк
обстрелы
военный эксперт
авдеевка
славянск
краматорск
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Он указал, что 90% снарядов и ракет, падающих на Донецк, выпускается силовиками киевского режима из Авдеевки.По мнению обозревателя, следующей задачей спецоперации должно стать уничтожение засевшего там гарнизона киевского режима, что позволит прекратить обстрелы Донецка и обезопасить наступающую на Славянск и Краматорск группировку союзных сил.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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донецк, обстрелы, военный эксперт, авдеевка, славянск, краматорск

Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации

05:30 20.07.2022
 
© Украина.ру / Фёдор ГромовДонецк обстрел
Донецк обстрел - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Украина.ру / Фёдор Громов
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Неспособность прекратить продолжающиеся в течение многих месяцев обстрелы Донецка является одной из неудач спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Он указал, что 90% снарядов и ракет, падающих на Донецк, выпускается силовиками киевского режима из Авдеевки.
Несколько районов Донецка подверглись обстрелу - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
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Террор по расписанию: военный из ДНР рассказал об обстрелах ДонецкаВСУ обстреливают Донецк, как правило, с семи утра до девяти вечера. Помимо жертв и ущерба, обстрелы срывают нормальную работу городских учреждений и угнетающе действуют на психологическое состояние населения. Об этом рассказал ефрейтор Степан Селевёрстов из 9-ого гвардейского штурмового полка морской пехоты НМ ДНР в интервью Украина.ру
По мнению обозревателя, следующей задачей спецоперации должно стать уничтожение засевшего там гарнизона киевского режима, что позволит прекратить обстрелы Донецка и обезопасить наступающую на Славянск и Краматорск группировку союзных сил.

Потому что этот гарнизон (Авдеевки - ред.), очень серьёзно накачанный артиллерией, нельзя оставлять в тылу. Это противоречит самым элементарным канонам стратегии и тактики. … Думаю, взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей [операции] по Славянску и Краматорску

Виктор Баранец
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияДонецкобстрелывоенный экспертАвдеевкаСлавянскКраматорск
 
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