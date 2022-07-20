https://ukraina.ru/20220720/1036580298.html

Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации

Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации - 20.07.2022 Украина.ру

Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации

Неспособность прекратить продолжающиеся в течение многих месяцев обстрелы Донецка является одной из неудач спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T05:30

2022-07-20T05:30

2022-07-20T05:30

спецоперация

донецк

обстрелы

военный эксперт

авдеевка

славянск

краматорск

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Он указал, что 90% снарядов и ракет, падающих на Донецк, выпускается силовиками киевского режима из Авдеевки.По мнению обозревателя, следующей задачей спецоперации должно стать уничтожение засевшего там гарнизона киевского режима, что позволит прекратить обстрелы Донецка и обезопасить наступающую на Славянск и Краматорск группировку союзных сил.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220624/1034216248.html

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донецк, обстрелы, военный эксперт, авдеевка, славянск, краматорск