Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации
Неспособность прекратить продолжающиеся в течение многих месяцев обстрелы Донецка является одной из неудач спецоперации РФ на Украине. Такое мнение высказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
Он указал, что 90% снарядов и ракет, падающих на Донецк, выпускается силовиками киевского режима из Авдеевки.
24 июня, 06:00Террор по расписанию: военный из ДНР рассказал об обстрелах ДонецкаВСУ обстреливают Донецк, как правило, с семи утра до девяти вечера. Помимо жертв и ущерба, обстрелы срывают нормальную работу городских учреждений и угнетающе действуют на психологическое состояние населения. Об этом рассказал ефрейтор Степан Селевёрстов из 9-ого гвардейского штурмового полка морской пехоты НМ ДНР в интервью Украина.ру
По мнению обозревателя, следующей задачей спецоперации должно стать уничтожение засевшего там гарнизона киевского режима, что позволит прекратить обстрелы Донецка и обезопасить наступающую на Славянск и Краматорск группировку союзных сил.
Потому что этот гарнизон (Авдеевки - ред.), очень серьёзно накачанный артиллерией, нельзя оставлять в тылу. Это противоречит самым элементарным канонам стратегии и тактики. … Думаю, взятие Авдеевки будет одной из наших составных частей [операции] по Славянску и Краматорску
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