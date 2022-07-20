Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского - 20.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220720/1036574004.html
Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского
Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского - 20.07.2022 Украина.ру
Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского
Принадлежащие украинскому олигарху Ринату Ахметову СМИ ни разу не выступили с критическим анализом деятельности Владимира Зеленского и не стали на сторону оппозиции. С таким утверждением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T04:45
2022-07-20T04:45
николай азаров
владимир зеленский
ринат ахметов
олигархи
сша
санкции
дмитрий фирташ (предприниматель)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103278/94/1032789429_0:0:814:457_1920x0_80_0_0_1739b3683301a9a77c3b57bef377cee9.png
По словам Азарова, олигарх ведёт себя как "послушная марионетка" Зеленского, а причиной такого поведения является боязнь санкций со стороны США.Он напомнил о деле другого украинского олигарха, Дмитрия Фирташа, который "уже девятый год ощущает на себе всю прелесть американского давления, только за то, что американцам показалось, что Фирташ является пророссийским олигархом".Азаров указал, что Фирташ в течение более восьми лет находится в Вене, оспаривая в судах американский запрос о его выдаче, и что в США ему угрожают около 50 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.Пример Фирташа удерживает Ахметова от "каких-то резких телодвижений", подытожил Азаров.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220419/1033795537.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103278/94/1032789429_30:0:657:470_1920x0_80_0_0_7e050cb38eb1b165d21cde9278e6304e.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
николай азаров, владимир зеленский, ринат ахметов, олигархи, сша, санкции, дмитрий фирташ (предприниматель)

Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского

04:45 20.07.2022
 
Читать в
Принадлежащие украинскому олигарху Ринату Ахметову СМИ ни разу не выступили с критическим анализом деятельности Владимира Зеленского и не стали на сторону оппозиции. С таким утверждением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
По словам Азарова, олигарх ведёт себя как "послушная марионетка" Зеленского, а причиной такого поведения является боязнь санкций со стороны США.

Все его активы американцы могут либо заморозить, либо могут отнять, как они это показали на примере российских олигархов. … Стоит только любому СМИ, которым он владеет, что-то сказать критическое, он живо почувствует на себе всю силу этих санкций. И не просто санкций, а грабежа, которым американцы занимаются. У него просто всё заберут.

Презентация доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Он напомнил о деле другого украинского олигарха, Дмитрия Фирташа, который "уже девятый год ощущает на себе всю прелесть американского давления, только за то, что американцам показалось, что Фирташ является пророссийским олигархом".
Азаров указал, что Фирташ в течение более восьми лет находится в Вене, оспаривая в судах американский запрос о его выдаче, и что в США ему угрожают около 50 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Дмитрий Фирташ - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 07:40
Венский узник. Дмитрий Фирташ: титановый и газовый магнат, оказавшийся под вечным арестомСреди украинских олигархов, оказывавших серьезное влияние на политику страны, следует особо выделить Дмитрия Фирташа. Владелец химических предприятий и титановых заводов, телеканалов и банков, он является также рекордсменом по количеству уголовных дел в разных странах мира
Пример Фирташа удерживает Ахметова от "каких-то резких телодвижений", подытожил Азаров.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Николай АзаровВладимир ЗеленскийРинат АхметоволигархиСШАСанкцииДмитрий Фирташ (предприниматель)
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Рожин рассказал про главную задачу российской армии на поле боя на Украине
06:57Чем воююь в Украине. "Фердинанд" версия 2.0: САУ PzH 2000
06:48Главное в России и мире на 20 июля
06:45Некоторые как Ахметов: эксперт рассказал, удастся ли украинским элитам прижиться в России
06:42"Знал, что делать с бандеровцами". Как в Мелитополе местные сдают украинских диверсантов
06:30"Уничтожены и ранены": Рожин объяснил, почему боевики ВСУ покидают свои позиции на фронте
06:15Хуже бандеровщины и русофобии: эксперт назвал черту, которую украинцы возьмут в Россию
06:00Военный эксперт объяснил, что значит для войск РФ прорыв линии обороны ВСУ в Северске
05:45Блогер: национальная идея у России есть, но рассказывать о ней должны не Путин с Лавровым
05:30Военный обозреватель: обстрелы Донецка – одна из недоработок спецоперации
05:15"Время - лучший доктор": эксперт предсказал судьбу освобожденных украинских территорий
05:00Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так
04:45Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского
04:30"Мову отменить, вышиванки сжечь": эксперт заявил - начинать русификацию нужно не с Украины
04:15Азаров: отказ Ахметова от контроля над СМИ – фикция
04:00Эксперт рассказал о последствиях для России, если польская армия окажется на Украине
01:00Павел Судоплатов. Охотник за украинскими националистами, которого реабилитировал Ельцин
20:00Политолог Безпалько объяснил, почему Зеленский уволил Баканова и Венедиктову
19:30"РФ еще ничего не начинала": Литовкин рассказал, какие ракеты Россия не применяет в СВО
19:00Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска
Лента новостейМолния