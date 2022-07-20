https://ukraina.ru/20220720/1036574004.html

Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского

Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского - 20.07.2022 Украина.ру

Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского

Принадлежащие украинскому олигарху Ринату Ахметову СМИ ни разу не выступили с критическим анализом деятельности Владимира Зеленского и не стали на сторону оппозиции. С таким утверждением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T04:45

2022-07-20T04:45

2022-07-20T04:45

николай азаров

владимир зеленский

ринат ахметов

олигархи

сша

санкции

дмитрий фирташ (предприниматель)

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По словам Азарова, олигарх ведёт себя как "послушная марионетка" Зеленского, а причиной такого поведения является боязнь санкций со стороны США.Он напомнил о деле другого украинского олигарха, Дмитрия Фирташа, который "уже девятый год ощущает на себе всю прелесть американского давления, только за то, что американцам показалось, что Фирташ является пророссийским олигархом".Азаров указал, что Фирташ в течение более восьми лет находится в Вене, оспаривая в судах американский запрос о его выдаче, и что в США ему угрожают около 50 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.Пример Фирташа удерживает Ахметова от "каких-то резких телодвижений", подытожил Азаров.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220419/1033795537.html

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николай азаров, владимир зеленский, ринат ахметов, олигархи, сша, санкции, дмитрий фирташ (предприниматель)