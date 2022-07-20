https://ukraina.ru/20220720/1036574004.html
Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского
Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского - 20.07.2022 Украина.ру
Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского
Принадлежащие украинскому олигарху Ринату Ахметову СМИ ни разу не выступили с критическим анализом деятельности Владимира Зеленского и не стали на сторону оппозиции. С таким утверждением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T04:45
2022-07-20T04:45
2022-07-20T04:45
николай азаров
владимир зеленский
ринат ахметов
олигархи
сша
санкции
дмитрий фирташ (предприниматель)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103278/94/1032789429_0:0:814:457_1920x0_80_0_0_1739b3683301a9a77c3b57bef377cee9.png
По словам Азарова, олигарх ведёт себя как "послушная марионетка" Зеленского, а причиной такого поведения является боязнь санкций со стороны США.Он напомнил о деле другого украинского олигарха, Дмитрия Фирташа, который "уже девятый год ощущает на себе всю прелесть американского давления, только за то, что американцам показалось, что Фирташ является пророссийским олигархом".Азаров указал, что Фирташ в течение более восьми лет находится в Вене, оспаривая в судах американский запрос о его выдаче, и что в США ему угрожают около 50 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.Пример Фирташа удерживает Ахметова от "каких-то резких телодвижений", подытожил Азаров.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220419/1033795537.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103278/94/1032789429_30:0:657:470_1920x0_80_0_0_7e050cb38eb1b165d21cde9278e6304e.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
николай азаров, владимир зеленский, ринат ахметов, олигархи, сша, санкции, дмитрий фирташ (предприниматель)
Азаров объяснил, почему Ахметов – "послушная марионетка" Зеленского
Принадлежащие украинскому олигарху Ринату Ахметову СМИ ни разу не выступили с критическим анализом деятельности Владимира Зеленского и не стали на сторону оппозиции. С таким утверждением выступил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
По словам Азарова, олигарх ведёт себя как "послушная марионетка" Зеленского, а причиной такого поведения является боязнь санкций со стороны США.
Все его активы американцы могут либо заморозить, либо могут отнять, как они это показали на примере российских олигархов. … Стоит только любому СМИ, которым он владеет, что-то сказать критическое, он живо почувствует на себе всю силу этих санкций. И не просто санкций, а грабежа, которым американцы занимаются. У него просто всё заберут.
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Он напомнил о деле другого украинского олигарха, Дмитрия Фирташа, который "уже девятый год ощущает на себе всю прелесть американского давления, только за то, что американцам показалось, что Фирташ является пророссийским олигархом".
Азаров указал, что Фирташ в течение более восьми лет находится в Вене, оспаривая в судах американский запрос о его выдаче, и что в США ему угрожают около 50 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.
Пример Фирташа удерживает Ахметова от "каких-то резких телодвижений", подытожил Азаров.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.