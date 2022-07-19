Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь - 19.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220719/1036647861.html
Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь
Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь - 19.07.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь
Россия будет делать упор на ликвидацию дальнобойной украинской артиллерии, поэтому российские войска начнут более тщательно отслеживать местоположение оружия противника и уничтожать его, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
2022-07-19T18:15
2022-07-19T18:15
новости
украина
россия
ликвидация
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/72/1034107216_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_7904710d80c8749502f183181b44e237.jpg.webp
В Народной милиции ДНР ранее заявили, что город Авдеевка взят в полукольцо ее силами. Эксперты отмечают, что после потери Северска и Авдеевки вооруженным формированиям Украины придется откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103410/72/1034107216_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_af1987d25ae7e58a016e7c2bffd80143.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, ликвидация, оружие

Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь

18:15 19.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter САУ
ВСУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter САУ - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Россия будет делать упор на ликвидацию дальнобойной украинской артиллерии, поэтому российские войска начнут более тщательно отслеживать местоположение оружия противника и уничтожать его, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
В Народной милиции ДНР ранее заявили, что город Авдеевка взят в полукольцо ее силами. Эксперты отмечают, что после потери Северска и Авдеевки вооруженным формированиям Украины придется откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мы будем делать упор на борьбе с дальнобойной украинской артиллерией. Это не только системы залпового огня и "Точки-У", но и HIMMERSы, которые доставляются на Украину. Мы начнем более тщательно отслеживать их местонахождение и будем более эффективно их уничтожать.

Виктор Литовкин интервью
Виктор Литовкин
Военный обозреватель, полковник в отставке
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
БТР M113 - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 07:34Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. М113: ящик для мотопехоты
 
НовостиУкраинаРоссияликвидацияоружие
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:00Военный эксперт рассказал, как ВС РФ будут освобождать от ВСУ территорию вокруг Северска
19:00Чистки в СБУ, посол Венедиктова, Николаев "закрывают". Итоги 19 июля на Украине
18:40В Киеве угрожают чиновникам из России, посещающим освобожденные регионы Украины
18:15Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь
18:09"Ради мира": Президент ПМР предложил подписать документ о гарантиях безопасности
17:53"Отработаем нехороших людей": глава Николаевской области предупредил жителей о рейдах
17:45Приказ Шойгу. Военный эксперт о том, как Россия будет подавлять украинскую артиллерию
17:34Валентина Лисица: Когда деньги идут на войну, значит, они не идут на искусство
17:34Кирилл Стремоусов: Мы показали людям в Херсонской области, что бояться не надо
17:31Богдан Безпалько: СБУ - это просто местный филиал западных спецслужб
17:22Фёдоров: чем закончится спецоперация, как разобраться с Литвой и сдерживать США. Видео
17:20В Раде сказали, в какую страну поедет послом уволенная генпрокурор
17:15"Позиционной войны не будет". Военный эксперт о том, как Россия выдавит ВСУ из Донбасса
17:04Не пустили Вучича. Отношения между Сербией и Хорватией обострились из-за Украины?
17:00Чем воюют на Украине. Незаменимый "Калашников" и его модификации
16:51На Украине показали кота "патриотической" породы
16:45Военный эксперт объяснил, как Россия сравняет с землей высоты, на которых окопались ВСУ
16:44Переговоры в Тегеране. Кажется, это все же новая "Большая тройка"
16:32"Побеждаем технологиями": Баранец о выводах, сделанных из спецоперации
16:26"Возможно, Польша": Ахметов рассказал о планах по развитию медиа-бизнеса за рубежом
Лента новостейМолния