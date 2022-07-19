Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ CAESAR — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter САУ
Россия будет делать упор на ликвидацию дальнобойной украинской артиллерии, поэтому российские войска начнут более тщательно отслеживать местоположение оружия противника и уничтожать его, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру
В Народной милиции ДНР ранее заявили, что город Авдеевка взят в полукольцо ее силами. Эксперты отмечают, что после потери Северска и Авдеевки вооруженным формированиям Украины придется откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что мы будем делать упор на борьбе с дальнобойной украинской артиллерией. Это не только системы залпового огня и "Точки-У", но и HIMMERSы, которые доставляются на Украину. Мы начнем более тщательно отслеживать их местонахождение и будем более эффективно их уничтожать.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.