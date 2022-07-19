https://ukraina.ru/20220719/1036647861.html

Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь

Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь - 19.07.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, что Россия будет уничтожать в Донбассе в первую очередь

Россия будет делать упор на ликвидацию дальнобойной украинской артиллерии, поэтому российские войска начнут более тщательно отслеживать местоположение оружия противника и уничтожать его, сказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью Украина.ру

2022-07-19T18:15

2022-07-19T18:15

2022-07-19T18:15

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В Народной милиции ДНР ранее заявили, что город Авдеевка взят в полукольцо ее силами. Эксперты отмечают, что после потери Северска и Авдеевки вооруженным формированиям Украины придется откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036424040.html

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2022

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новости, украина, россия, ликвидация, оружие