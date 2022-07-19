https://ukraina.ru/20220719/1036644905.html

Хроника событий на Украине на 16:00 19 июля: увольнение генпрокурора, ликвидация нацистов

Хроника событий на Украине на 16:00 19 июля: увольнение генпрокурора, ликвидация нацистов - 19.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 16:00 19 июля: увольнение генпрокурора, ликвидация нацистов

Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T16:00

2022-07-19T16:00

2022-07-19T16:18

хроники

иван баканов

венедиктова

правый сектор

рада

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украина

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россия

спецоперация

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Украинский парламент прекратил полномочия генпрокурора и главы СБУ страны. Мэр Москвы и знаменитые актеры попали в проект нового черного списка ЕС. В Запорожье ликвидировали 200 боевиков "Правого сектора"*Верховная Рада Украины прекратила полномочия генпрокурора Ирины Венедиктовой. Об этом в своем Telegram сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия."Хочу напомнить всем, что Ирина в нашей команде с первых дней, в офис генерального прокурора мы делегировали ее из Верховной Рады. Поэтому прошу не вестись на слухи, запускаемые из-за кадровых ротаций в исполнительной власти", — подчеркнул он.Арахамия добавил, что опыт Венедиктовой "послужит государству" на новом месте.При этом отстранение от работы генпрокурора поддержали 264 депутата.По словам Венедиктовой, ей есть чем гордиться на занимаемой должности, но спорить с решением Рады и президента она не станет.Также во вторник парламент Украины отправил в отставку Ивана Баканова с должности главы СБУ, сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.За его увольнение проголосовали 259 депутатов, из которых 203 состоят в партии "Слуга народа". Против высказались 37 депутатов, в том числе 14 из правящей партии и 13 из пророссийской партии "Платформа за жизнь и мир".Баканов прокомментировал свою отставку, видео с его выступлением появилось в Telegram ведомства.В заслугу себе Баканов поставил задержание народного депутата Виктора Медведчука, "масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в различных государственных органах" и то, что он "системно взялся за пророссийские партии и начал противодействовать вражеской пропаганде".Украинский президент отстранил Баканова от должности вместе с генпрокурором Венедиктовой вечером 17 июля. Он провел отстранение по 47-й статье Дисциплинарного устава ВСУ о ненадлежащем исполнении или неисполнении служебных обязанностей, которые повлекли за собой человеческие жертвы, другие тяжелые последствия или создали угрозу для наступления таких последствий.Зеленский указывал на то, что после начала военных действий на Украине было возбуждено 651 уголовное дело о госизмене и коллаборационной деятельности сотрудников прокуратуры, органов досудебного расследования и других силовых ведомств. Он подчеркнул, что такое число преступлений против основ национальной безопасности государства и связи между работниками силовых структур Украины и России ставят очень серьезные вопросы к руководителям.Временно исполняющим обязанности главы СБУ стал первый заместитель Василий Малюк.Politico писало о планах Киева уволить главу СБУ, который является другом детства Зеленского, еще в конце июня. Источники издания говорили, что это связано с решением высокопоставленных сотрудников СБУ в начале военных действий, которые могли стоить стране "драгоценных территорий", в том числе Херсона. Они уточняли, что украинское правительство поняло, что у Баканова нет навыков антикризисного управления.Позже Strana.ua со ссылкой на источники писала, что 16 июля полиция задержала бывшего главу крымского СБУ Олега Кулинича, который был помощником Баканова. Кулинича подозревают в государственной измене (ст. 111 УК Украины, максимальное наказание по ней — 15 лет тюремного заключения).Вместе с главой СБУ Зеленский сменил начальников службы в Сумской, Днепропетровской, Закарпатской, Харьковской областях Украины.Так, Руслана Григоренко (Сумская область) сменит на посту Эдуард Федоров. Владимира Краснянского (Днепропетровская область) — Сергей Лысак. Другим указом Лысак уволен с поста главы СБУ Житомирской области. Документ о назначении в этом регионе на сайте президента Украины пока не опубликован. Вместо Ивана Рудницкого Службу безопасности в Закарпатской области возглавит Евгений Борзилов, а Рудницкий вместо него станет главой СБУ в Полтавской области. Александр Куць назначен начальником СБУ в Харьковской области. Его предшественника Романа Дудина уволили еще в мае, так как он "не работал на защиту города с первых дней".Еще одним указом Зеленский снял Владимира Горбенко с поста замглавы ведомства.Проект черного списка ЕСВ Евросоюзе обсуждают проект нового черного списка в рамках антироссийских санкций.Включить в него предполагается еще 47 человек и 8 компаний.В частности, под ограничения могут попасть российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, сообщает издание EUobserver.Также в список могут добавить партнеров байкера Александра Залдастанова, например, президента европейского отделения "Ночных волков" Йозефа Гамбалека. Если это произойдет, то Словакия, гражданином которой является Гамбалек, должна будет заморозить его активы и запретить пересекать границу с другими странами ЕС.Также в проекте нового черного списка значится мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, а, кроме того, командующие и украинские политики, перешедшие на сторону России.В отношении Сбербанка планируется ужесточить уже действующие санкции. Проект документа предполагает полную заморозку его активов на Западе и блокировку большей части финансовых операций.Последний раз Евросоюз ввел санкции против России в начале июня. Тогда страны ЕС отказались от импорта российской нефти по морю, оставив поставки трубопроводного сырья. Среди других ограничительных мер отключение от системы платежей SWIFT еще трех кредитных организаций — Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка.Москва неоднократно критиковала введение Западом санкций против России. Она заверяла, что "сдюжит" в противостоянии с западными миром, и связывала рост цен на энергоносители и инфляцию в западных странах с последствиями ограничений.Ликвидация украинских боевиковРоссийские военные уничтожили до 200 боевиков "Правого сектора"* в Запорожской области Украины. Об этом сообщило Минобороны России.Боевики ликвидированы в результате удара Воздушно-космических сил по их пункту временной дислокации в населенном пункте Камышеваха Запорожской области. Кроме того, в результате удара высокоточным оружием в районе населенного пункта Беленькое в Одесской области были уничтожены хранилища с боеприпасами к поставленному США и европейскими странами вооружению, сообщили в Минобороны. Еще один удар высокоточным оружием российские военные нанесли по позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе Долины (ДНР). Там уничтожены более 60 человек личного состава, говорится в сообщении ведомства.По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Покровского ДНР, а также четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.Кроме того, в районах Скадовск, Новая Каховка Херсонской области, Червоный Оскол, Топольское Харьковской области перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У" и пять снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 257 самолетов, 143 вертолета, 1568 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4106 танков и других боевых бронированных машин, 759 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3160 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4392 единицы специальной военной автомобильной техники.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ukraina.ru/20220719/1036604325.html

https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, иван баканов, венедиктова, правый сектор, рада, арахамия, украина, ес, россия