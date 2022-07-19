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Минобороны Украины обещает "потопить" Черноморский флот РФ и вернуть Крым
Минобороны Украины обещает "потопить" Черноморский флот РФ и вернуть Крым - 19.07.2022 Украина.ру
Минобороны Украины обещает "потопить" Черноморский флот РФ и вернуть Крым
Киевский режим готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью, опубликованном 19 июля в лондонской газете The Times
2022-07-19T12:50
2022-07-19T12:50
2022-07-19T13:13
спецоперация
the times
минобороны украины
черноморский флот
крым
змеиный
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Гаврилов утверждал, что киевский режим получает от Запада противокорабельное оружие и "рано или поздно" сможет справиться с Черноморским флотом РФ.Он также сказал, что атаки на Крым были бы "законной целью", поскольку полуостров якобы является территорией Украины. Гаврилов также обещал, что киевский режим вернёт себе контроль над Крымом "дипломатическими или военными средствами".Республика Крым вошла в состав РФ в 2014 году, когда подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме поддержали это решение. По словам президента РФ Владимира Путина, территориальная принадлежность Крыма — вопрос, закрытый навсегда.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
the times, минобороны украины, черноморский флот, крым, змеиный, новости
Минобороны Украины обещает "потопить" Черноморский флот РФ и вернуть Крым
12:50 19.07.2022 (обновлено: 13:13 19.07.2022)
Киевский режим готовится уничтожить Черноморский флот России западным оружием и вернуть Крым. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью, опубликованном 19 июля в лондонской газете The Times