https://ukraina.ru/20220719/1036604325.html

Хроника событий на Украине на 12:00 19 июля: снаряды НАТО, жертвы ВСУ, изъятие оружия США

Хроника событий на Украине на 12:00 19 июля: снаряды НАТО, жертвы ВСУ, изъятие оружия США - 19.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 19 июля: снаряды НАТО, жертвы ВСУ, изъятие оружия США

Украина переходит на снаряды калибров НАТО. В ДНР из-за обстрела ВСУ погиб человек. Медведев рассказал о создании спецоргана по расследованию поставок США оружия Украине

2022-07-19T12:00

2022-07-19T12:00

2022-07-19T12:07

спецоперация

хроники

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Снаряды советского образца в Европе заканчиваются, Украина переходит на снаряды калибров НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНИАН.По его словам, речь идет о советских снарядах 152-го и 122-го калибров."Большое количество снарядов используется ежедневно. Снаряды 152-го и 122-го калибра почти заканчиваются вообще в Европе, если не сказать, что уже закончились", — сказал Данилов.Он добавил, что Украина в ближайшее время получит снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS большей дальности.После начала российской спецоперации западные страны стали поставлять на Украину свои вооружения, страна получила в том числе противотанковые комплексы Javelin и NLAW, противовоздушных комплексы Stinger, ПЗРК Starstreak, гаубицы ASH Krab, реактивные системы залпового огня HIMARS и ракетные комплексы Harpoon.Президент России Владимир Путин говорил, что "возня" вокруг поставок вооружений Украине нацелена на затягивание конфликта.В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу внедрять в вооруженные силы страны стандарты и процедуры НАТО с 2020 года. Тогда он подчеркнул, что прежде всего это должно коснуться подготовки личного состава. При этом Зеленский указал, что подобная работа "не должна быть имитацией". В прошлом году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране создается национальная система перехода на стандарты НАТО.Тогда же Минобороны Украины сообщило, что воинские звания в стране привели в соответствие с кодами военных рангов НАТО. Экс-глава ведомства Андрей Таран отмечал, что "решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств".Переход на стандарты НАТО начался в связи с закреплением в Конституции Украины стремления к членству в альянсе. Отказ Украины от вступления в блок является одним из требований России для заключения мирного соглашения. Жертвы ВСУ и обстрел РФСовместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР сообщил о 59 фактах ведения огня со стороны украинских военных.На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм.На горловском – РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм.Выпустив 397 единиц различных боеприпасов.Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Байрак, Михайловка Доломитное, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Еленовка.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лицав пос. Верхнеторецкое.Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц.Повреждены 22 домостроения в Куйбышевскоми Кировскомрайонах Донецка, Старомихайловке, Горловкеи Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Губернатор Брянской области Александр Богомаз рано утром в своем Telegram сообщил, что село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу с территории Украины."Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела повреждены участок автодороги. На месте работают оперативные службы", - написал он.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки противник понес потери в виде 20 человек личного состава, двух бронетранспортеров и трех автомобилей.Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Так, вчера саперы очистили более 10 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Боровское и Вороново.Расследование "гнилого оружейного сюжета"Поставляемое США на Украину оружие попадает в руки преступников по всему миру, этот "гнилой оружейный сюжет" следует расследовать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в статье в Telegram"Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под "крышей" администрации и спецслужб США", - констатировал замглавы СБ.Он указал, что "фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма"."Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков", - написал Медведев.При этом он признал, что "на финальном раскладе это никак не скажется"."Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы", - пояснил замглавы Совбеза, добавив, что "у террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники".Медведева удивило происходящее в США."Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на 85 млрд долларов, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим", - отметил он.Зампред СБ напомнил, что "такое решение принимается уже не в первый раз", поэтому, полагает он, "это кому-нибудь нужно"."Кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились, а серые схемы по продаже оружия в третьи страны - нет. Очень уж много "зелени" они приносят", - уверен Медведев. Он заметил, что, "несмотря на трухлявый хаос в "Незалежной", поставки "погибельного металла" туда осуществляются как по часам". "Что ж, Штатам требуется новый Афган (Афганская война - ред.), в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения", - полагает заместитель председателя СБ России.По его словам, "Пентагон предсказуемо все отрицает, судорожно врет и бездарно путается в показаниях". "При этом любые голоса, пытающиеся возразить, сразу подавляются. За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, еще недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз", - привел пример Медведев."Ибо покусилась она на сокровенное - бабло, которое, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами", - пояснил он.Зампред Совбеза отметил, что "в этой ситуации примеры из истории говорят отнюдь не в пользу Соединенных Штатов"."Например, в тайных поставках вооружения в обход различных эмбарго обычно участвовала значительная часть вашингтонского обкома", - указал Медведев.Он заметил, что занимающий сейчас пост президента США Джо Байден "уже в 80-е был членом комитета по международным отношениям Сената". "Так что опыт секретных сделок на крови там существенный", - резюмировал он.

https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html

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2022

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

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