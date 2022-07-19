Хроника событий на Украине на 12:00 19 июля: снаряды НАТО, жертвы ВСУ, изъятие оружия США
12:00 19.07.2022 (обновлено: 12:07 19.07.2022)
Украина переходит на снаряды калибров НАТО. В ДНР из-за обстрела ВСУ погиб человек. Медведев рассказал о создании спецоргана по расследованию поставок США оружия Украине
Снаряды советского образца в Европе заканчиваются, Украина переходит на снаряды калибров НАТО. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНИАН.
По его словам, речь идет о советских снарядах 152-го и 122-го калибров.
"Большое количество снарядов используется ежедневно. Снаряды 152-го и 122-го калибра почти заканчиваются вообще в Европе, если не сказать, что уже закончились", — сказал Данилов.
Он добавил, что Украина в ближайшее время получит снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS большей дальности.
Он добавил, что Украина в ближайшее время получит снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS большей дальности.
"Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности (снаряды. — ред.), в ближайшее время появятся на территории нашей страны", — сказал он.
После начала российской спецоперации западные страны стали поставлять на Украину свои вооружения, страна получила в том числе противотанковые комплексы Javelin и NLAW, противовоздушных комплексы Stinger, ПЗРК Starstreak, гаубицы ASH Krab, реактивные системы залпового огня HIMARS и ракетные комплексы Harpoon.
Президент России Владимир Путин говорил, что "возня" вокруг поставок вооружений Украине нацелена на затягивание конфликта.
В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу внедрять в вооруженные силы страны стандарты и процедуры НАТО с 2020 года. Тогда он подчеркнул, что прежде всего это должно коснуться подготовки личного состава. При этом Зеленский указал, что подобная работа "не должна быть имитацией".
В прошлом году премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране создается национальная система перехода на стандарты НАТО.
Тогда же Минобороны Украины сообщило, что воинские звания в стране привели в соответствие с кодами военных рангов НАТО. Экс-глава ведомства Андрей Таран отмечал, что "решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств".
Переход на стандарты НАТО начался в связи с закреплением в Конституции Украины стремления к членству в альянсе.
Тогда же Минобороны Украины сообщило, что воинские звания в стране привели в соответствие с кодами военных рангов НАТО. Экс-глава ведомства Андрей Таран отмечал, что "решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств".
Переход на стандарты НАТО начался в связи с закреплением в Конституции Украины стремления к членству в альянсе.
Отказ Украины от вступления в блок является одним из требований России для заключения мирного соглашения.
Жертвы ВСУ и обстрел РФ
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР сообщил о 59 фактах ведения огня со стороны украинских военных.
На донецком направлении противник применял – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм.На горловском – РСЗО "Ураган", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, минометы 120 мм.Выпустив 397 единиц различных боеприпасов.
Под вражеским огнем оказались районы двенадцати населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Горловка (Никитовский район), Верхнеторецкое, Байрак, Михайловка Доломитное, Пантелеймоновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Еленовка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лицав пос. Верхнеторецкое.Ранения различной степени тяжести получили трое гражданских лиц.
Повреждены 22 домостроения в Куйбышевскоми Кировскомрайонах Донецка, Старомихайловке, Горловкеи Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рано утром в своем Telegram сообщил, что село Новые Юрковичи в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу с территории Украины.
"Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела повреждены участок автодороги. На месте работают оперативные службы", - написал он.
"Сегодня с пяти утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района. Жертв и пострадавших нет. В результате обстрела повреждены участок автодороги. На месте работают оперативные службы", - написал он.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, за прошедшие сутки противник понес потери в виде 20 человек личного состава, двух бронетранспортеров и трех автомобилей.
Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории Республики. Так, вчера саперы очистили более 10 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Боровское и Вороново.
Расследование "гнилого оружейного сюжета"
Поставляемое США на Украину оружие попадает в руки преступников по всему миру, этот "гнилой оружейный сюжет" следует расследовать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в статье в Telegram
"Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под "крышей" администрации и спецслужб США", - констатировал замглавы СБ.
"Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем под "крышей" администрации и спецслужб США", - констатировал замглавы СБ.
Он указал, что "фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма".
"Не исключаю, что впоследствии совместно с ответственными странами предстоит проработать возможность создания специального механизма для расследования этого гнилого оружейного сюжета. А возможно, и подумать над формированием особого международного органа по изъятию вылезающих то тут, то там американских подарков", - написал Медведев.
При этом он признал, что "на финальном раскладе это никак не скажется".
При этом он признал, что "на финальном раскладе это никак не скажется".
"Профессиональные оружейные воры в США и на Украине как следует набьют свои карманы", - пояснил замглавы Совбеза, добавив, что "у террористов и радикалов будет больше смертоносных типов военной техники".
"Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты", - подчеркнул он.
Медведева удивило происходящее в США.
"Невзирая на прошлогоднее фиаско с брошенной в Афганистане военной техникой на 85 млрд долларов, Белый дом продолжает бесконтрольно накачивать оружием агонизирующий киевский режим", - отметил он.
Зампред СБ напомнил, что "такое решение принимается уже не в первый раз", поэтому, полагает он, "это кому-нибудь нужно".
"Кабульско-кандагарские коррупционные эксперименты американских военных закончились, а серые схемы по продаже оружия в третьи страны - нет. Очень уж много "зелени" они приносят", - уверен Медведев.
Он заметил, что, "несмотря на трухлявый хаос в "Незалежной", поставки "погибельного металла" туда осуществляются как по часам". "Что ж, Штатам требуется новый Афган (Афганская война - ред.), в который стремительно превращается нынешняя Украина. Воровская воронка засасывает все больше дорогостоящего вооружения", - полагает заместитель председателя СБ России.
По его словам, "Пентагон предсказуемо все отрицает, судорожно врет и бездарно путается в показаниях".
По его словам, "Пентагон предсказуемо все отрицает, судорожно врет и бездарно путается в показаниях".
"При этом любые голоса, пытающиеся возразить, сразу подавляются. За критику бесконтрольных поставок оружия Киеву досталось даже русофобствующей конгрессменше украинского происхождения Спарц, еще недавно выступавшей за кровавый ленд-лиз", - привел пример Медведев.
"Ибо покусилась она на сокровенное - бабло, которое, как известно, не пахнет ни порохом, ни трупами", - пояснил он.
Зампред Совбеза отметил, что "в этой ситуации примеры из истории говорят отнюдь не в пользу Соединенных Штатов".
Зампред Совбеза отметил, что "в этой ситуации примеры из истории говорят отнюдь не в пользу Соединенных Штатов".
"Например, в тайных поставках вооружения в обход различных эмбарго обычно участвовала значительная часть вашингтонского обкома", - указал Медведев.
Он заметил, что занимающий сейчас пост президента США Джо Байден "уже в 80-е был членом комитета по международным отношениям Сената".
"Так что опыт секретных сделок на крови там существенный", - резюмировал он.