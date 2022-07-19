https://ukraina.ru/20220719/1036577056.html

МВД РФ объявило в розыск Дмитрия Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск Дмитрия Гордона

Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России

2022-07-19T10:26

2022-07-19T10:26

2022-07-19T10:26

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украина

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дмитрий гордон

журналист

розыск

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По какой именно статье уголовного кодекса РФ он разыскивается не уточняется.Ранее Дмитрий Гордон в телеэфире призвал начать против России "агрессивную войну с использованием ядерного оружия". После этого Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело о публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти и распространении фейков о российской армии.В апреле журналиста включили в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ukraina.ru/20220406/1033705217.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мвд, россия, дмитрий гордон, журналист, розыск