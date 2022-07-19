МВД РФ объявило в розыск Дмитрия Гордона
Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России
По какой именно статье уголовного кодекса РФ он разыскивается не уточняется.
"Гордон Дмитрий Ильич, украинец, 21 октября 1967 года рождения, место рождения Киев, Украина, разыскивается по статье УК", - говорится в базе МВД.
Ранее Дмитрий Гордон в телеэфире призвал начать против России "агрессивную войну с использованием ядерного оружия".
После этого Следственный комитет РФ возбудил в отношении него уголовное дело о публичных призывах к развязыванию войны, возбуждении ненависти и распространении фейков о российской армии.
В апреле журналиста включили в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
6 апреля, 14:50Россия официально признала Гордона террористомУкраинский журналист Дмитрий Гордон 6 апреля был включен в список Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации, где фигурируют лица, связанные с терроризмом и экстремизмом. Информация об этом опубликована на сайте Росфинмониторинга