https://ukraina.ru/20220719/1036570207.html

Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ

Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ - 19.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на утро 19 июля: популярность Лаврова, кадровая ревизия в СБУ

Очередь на переговоры с Лавровым выстроилась в ходе встречи G20 на Бали. Зеленский анонсировал кадровую ревизию в СБУ. Кулеба заявил о дедлайне для вступления в Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T09:00

2022-07-19T09:00

2022-07-19T09:37

хроники

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Очередь на переговоры с Лавровым выстроилась в ходе встречи G20 на Бали. Зеленский анонсировал кадровую ревизию в СБУ. Кулеба заявил о дедлайне для вступления в ЕС.Очередь к Лаврову и русофобия на G20Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что на министерской встрече G20 на острове Бали выстроилась очередь из глав делегаций стран-участников для переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.«Это было очевидно и во время двусторонних встреч Сергея Викторовича, кстати говоря, ни о какой "изоляции" России не может быть речи, просто потому что была очередь на двусторонние встречи с министром, так что было очень сложно всех желающих включить в график», — сказала Воробьева.По ее словам, все члены G20, которые не входят в G7, «готовы слушать и услышать» позицию России, и их желание понять мотивы Москвы «абсолютно очевидно».Посол отметила, что обстановка на саммите «была, конечно, напряженная, но без эксцессов».На министерской встрече все равно не обошлось без русофобских высказываний и нападок в адрес России со стороны представителей западных государств, указала Воробьева.Лавров досрочно покинул встречу глав МИД в рамках G20 в Индонезии 8 июля. Российский министр обратился к прессе и сравнил введение антироссийских санкций с объявлением войны.По словам главы ведомства, Запад неоправданно критикует действия Москвы. Более того, Лавров допустил, что со странами Запада нечего обсуждать, если они выступают против переговоров России и Украины. Министр также подчеркнул, что Москва не несет ответственности за глобальный кризис и угрозу голода. В связи с этим он указал на роль санкций, направленных на изоляцию России.Лавров также отреагировал на нежелание госсекретаря США Энтони Блинкена принимать участие в групповом фотографировании министров на саммите «Большой двадцатки» из-за его присутствия, указав, что на саммит его пригласила Индонезия, а не США.«Что касается заявлений о встречах со мной, заявлений, что со мной не будут фотографироваться — я же никого не приглашал фотографироваться. И вообще не приглашал никого никуда», — заметил Лавров.План стран «Большой семерки» по бойкоту России на саммите G20 провалился, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, заявившей, что поведение главы МИД России Сергея Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют «и миллиметра» готовности к переговорам.«Она это сказала, потому что провалился план "семерки" по бойкоту России на "двадцатке". Никто западные режимы не поддержал. Вот они и исходят злобой», — объяснила Захарова.Представитель МИД рассказала, что глава российского внешнеполитического ведомства с момента начала заседания «двадцатки» находился в зале и примерно через два часа начал проводить в соседней комнате двусторонние переговоры с коллегами по этому же самому форуму.«Что делали и другие министры, так как ровно для этого проводятся очные форумы — для встреч и контактов. Иначе все подключились бы онлайн или разослали свои выступления», — отметила она.Захарова подчеркнула, что Лавров заранее сформировал график, отработал и заседание «двадцатки», и ужин от имени организаторов, и многочисленные двусторонние контакты.По мнению обозревателя китайского издания South China Morning Post Мохамеда Зишана, попытки западных стран объединить мир против России и изолировать ее провалились.Автор статьи указал, что решение западных лидеров избегать Лаврова на саммите G20 не увенчались успехом. Российского министра застали за «душевным разговором» с коллегами из Китая, Индии, Индонезии, Бразилии, Турции и Аргентины.Зишан также отметил, что призывы Запада объединиться против Москвы не нашли отклика среди других государств.Посол России в Индонезии Воробьева также заявляла, что российский президент пользуется в Индонезии невероятной популярностью и уважением со стороны жителей страны. Глава российской дипмиссии также рассказала о новом индонезийском тренде, который заключается в выкрикивании слова «ура!» в знак поддержки России.Кадровая ревизия в СБУПрезидент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram анонсировал кадровую ревизию в Службе безопасности Украины (СБУ).По его словам, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц.«Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы», — заявил украинский лидер.Накануне Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы СБУ Ивана Баканова. Документ, согласно данным на сайте Рады, уже передан на рассмотрение руководству парламента и комитету, однако его текст не опубликован. Депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Рада проголосует за увольнение Баканова на ближайшем пленарном заседании.Ранее Зеленский своим указом уволил главу СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову. Руководителя спецслужбы отстранили согласно статье 47 Дисциплинарного устава Вооруженных сил Украины («Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия»).Дедлайн Украины для вступления в ЕСМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Forbes Украина» заявил, что президент страны установил внутренний дедлайн для вступления государства в Европейский союз (ЕС).Озвучить эти сроки Кулеба отказался. По его словам, оглашение конкретной даты может испугать Евросоюз.Киев подал заявку на вступление в Евросоюз после начала специальной военной операции. 23 июня республика получила статус кандидата на вступление в ЕС.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.Многие эксперты уверены, что решение европейских политиков носит политический демонстративный характер.У Украины нет оснований думать, что их кандидатуру рассмотрят и примут в Евросоюз, киевский режим и без этого «хорошо служил хозяину, заглядывал в глаза и бежал впереди паровоза», заявлял в интервью Украина.ру генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов.

https://ukraina.ru/20220718/1036551501.html

https://ukraina.ru/20220718/1036535650.html

https://ukraina.ru/20220718/1036524147.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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