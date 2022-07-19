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Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии
Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии - 19.07.2022 Украина.ру
Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии
Россия получила приглашение принять участие в проекте по переносу столицы Индонезии из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан. Об этом 19 июля заявила посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева, пишут РИА Новости.
2022-07-19T08:41
2022-07-19T08:41
2022-07-19T08:41
индонезия
россия
столица
новости
приглашение
владимир путин
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О планах перенести столицу из Джакарты в Восточный Калимантан президент Индонезии Джоко Видодо сообщил еще в 2019 году. Таким образом местные власти решили поступить для того, чтобы, с одной стороны, разгрузить самый крупный мегаполис страны, а с другой, дать толчок для ускорения экономического развития Калимантана.Проект оценивается в сумму свыше 30-ти млрд долларов, его реализация ранее забуксовала из-за ковидных ограничений, однако сейчас объявлено о продолжении работ, в которых в том числе примет участие и Российская Федерация.Об этом на последней встрече в Москве договорились президенты Владимир Путин и Джоко Видодо.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
индонезия, россия, столица, новости, приглашение, владимир путин
Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии
Россия получила приглашение принять участие в проекте по переносу столицы Индонезии из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан. Об этом 19 июля заявила посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева, пишут РИА Новости.
По итогам встречи президентов наших стран в Москве достигнута договоренность о том, что мы будем наращивать инвестиционное сотрудничество. В том числе есть хорошие перспективы в Калимантане в связи с планами переноса столицы Индонезии с острова Ява на остров Калимантан. Нас приглашают принять участие, и правительство Москвы проявляет интерес, так что, будем надеяться, что это будет осуществлено.
Людмила Воробьева
Посол России в Индонезии
О планах перенести столицу из Джакарты в Восточный Калимантан президент Индонезии Джоко Видодо сообщил еще в 2019 году. Таким образом местные власти решили поступить для того, чтобы, с одной стороны, разгрузить самый крупный мегаполис страны, а с другой, дать толчок для ускорения экономического развития Калимантана.
Проект оценивается в сумму свыше 30-ти млрд долларов, его реализация ранее забуксовала из-за ковидных ограничений, однако сейчас объявлено о продолжении работ, в которых в том числе примет участие и Российская Федерация.
Об этом на последней встрече в Москве договорились президенты Владимир Путин и Джоко Видодо.