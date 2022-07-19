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Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии

Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии - 19.07.2022 Украина.ру

Посол: Россия примет участие в переносе столицы Индонезии

Россия получила приглашение принять участие в проекте по переносу столицы Индонезии из Джакарты, расположенной на острове Ява, на остров Калимантан. Об этом 19 июля заявила посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева, пишут РИА Новости.

2022-07-19T08:41

2022-07-19T08:41

2022-07-19T08:41

индонезия

россия

столица

новости

приглашение

владимир путин

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О планах перенести столицу из Джакарты в Восточный Калимантан президент Индонезии Джоко Видодо сообщил еще в 2019 году. Таким образом местные власти решили поступить для того, чтобы, с одной стороны, разгрузить самый крупный мегаполис страны, а с другой, дать толчок для ускорения экономического развития Калимантана.Проект оценивается в сумму свыше 30-ти млрд долларов, его реализация ранее забуксовала из-за ковидных ограничений, однако сейчас объявлено о продолжении работ, в которых в том числе примет участие и Российская Федерация.Об этом на последней встрече в Москве договорились президенты Владимир Путин и Джоко Видодо.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

индонезия, россия, столица, новости, приглашение, владимир путин