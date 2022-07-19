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Херсонская область усиливает работу ПВО

Херсонская область усиливает работу ПВО - 19.07.2022 Украина.ру

Херсонская область усиливает работу ПВО

В Херсонской области усиливается система противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии. Такое заявление 19 июля сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, пишут РИА Новости.

2022-07-19T07:23

2022-07-19T07:23

2022-07-19T07:23

новости

херсонская область

обстрелы

пво

кирилл стремоусов

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После того, как регион перешел под контроль российских военных, ВСУ стали обстреливать мирных жителей. Больше всего пострадал город Новая Каховка, где в результате удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой. В результате погибли и пострадали люди, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.

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2022

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новости, херсонская область, обстрелы, пво, кирилл стремоусов