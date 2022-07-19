Херсонская область усиливает работу ПВО - 19.07.2022 Украина.ру
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Херсонская область усиливает работу ПВО
Херсонская область усиливает работу ПВО - 19.07.2022 Украина.ру
Херсонская область усиливает работу ПВО
В Херсонской области усиливается система противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии. Такое заявление 19 июля сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, пишут РИА Новости.
2022-07-19T07:23
2022-07-19T07:23
новости
херсонская область
обстрелы
пво
кирилл стремоусов
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После того, как регион перешел под контроль российских военных, ВСУ стали обстреливать мирных жителей. Больше всего пострадал город Новая Каховка, где в результате удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой. В результате погибли и пострадали люди, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница.В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
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новости, херсонская область, обстрелы, пво, кирилл стремоусов

Херсонская область усиливает работу ПВО

07:23 19.07.2022
 
© Татьяна ЧугаенкоХерсон
Херсон
© Татьяна Чугаенко
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В Херсонской области усиливается система противовоздушной обороны на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны украинской армии. Такое заявление 19 июля сделал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, пишут РИА Новости.

"Сейчас усиливается система противовоздушной обороны", - сказал он, уточнив, что у властей региона есть информация, откуда украинская армия ведет огонь по населенным пунктам Херсонской области.

После того, как регион перешел под контроль российских военных, ВСУ стали обстреливать мирных жителей. Больше всего пострадал город Новая Каховка, где в результате удара американскими ракетами HIMARS взорвались склады с селитрой. В результате погибли и пострадали люди, были разрушены жилые дома, рынок, повреждена больница.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах уже сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом и налаживание сообщения с РФ. Кроме того, жители регионов объявили о планах войти в состав России.
 
НовостиХерсонская областьобстрелыПВОКирилл Стремоусов
 
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