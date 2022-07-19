https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html
Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно
Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно - 19.07.2022 Украина.ру
Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно
В Запорожской области объявили о проведении осенью референдума по вхождению в состав России. Публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев,... Украина.ру, 19.07.2022
2022-07-19T08:00
2022-07-19T08:00
2022-07-19T08:58
интервью
украина
всу
харьковская область
запорожская область
херсонская область
одесса
киев
россия
владимир путин
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В Запорожской области объявили о проведении осенью референдума по вхождению в состав России. Публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев, известный своим критическим отношением как к российским турбо-патриотам, так и к современной Украине в интервью Украине.ру перечислил трудности, которые могут ждать Россию после окончания боевых действий- Дмитрий, как вы считаете, чье мнение должно быть моральным камертоном для нас в ходе Специальной военной операции и при интеграции новых территорий в состав страны?- Если политическое украинство в том виде, как оно сейчас есть, как явление должно исчезнуть, если мы признаем его опасным и ложным, то нам нет нужды ни оправдываться, ни что-то доказывать ничего ни украинцам, ни западным партнерам. Кремль вряд ли будет действовать так, конечно, как предлагает наш национал-патриотический лагерь: мову отменить, Шевченко запретить, вышиванки сжечь. Надо понимать, что прежде, чем русифицировать Украину, если мы за это взялись, то сначала надо русифицировать Россию. У нас в России у многих проблема с русской самоидентификацией. Добрая половина населения до начала Специальной военной операции вполне лояльно отнеслась бы к проекту братской пророссийской Украины без бандеровцев, [к проекту который оказался не менее опасным]. А сейчас требовать от Москвы и Кремля решительных мер в таких условиях, когда для многих бабушка с красным флагом – главный символ освобождения, несколько странно. Будут дежурные истерики "патриотов", обвиняющих власть в нерешительности, но Кремль будет работать по принципу "жернова Империи мелят медленно, но верно". Будет с определенными различиями как в Крыму – там никто не угнетал и не угнетает украинский язык, его оставили, говорите на здоровье. Но на нем никто не общается, не обращается в государственные органы, нет документооборота. Он никому не нужен. Такой же сценарий будет и для Украины. Пока достаточно обозначить, что это исторически русские земли, что с сегодняшнего дня это - Россия. Кремль совершенно мудро не станет сейчас решать что-то с наскока и свысока сообщать украинцам, что они искусственно выведенный народ с выдуманным языком.- Многие критикуют Москву за неопределенность политики…- Она действует так, как действует, то есть мягко, потому что значительная часть электората ментально еще советская. Им заходит риторика и эстетика дружбонародная. И в первую очередь мы говорим о населении освобожденных территорий – здесь Москва вынуждена опираться на пророссийски настроенных граждан, а их пророссийскость в первую очередь связана с единым советским прошлым, с симпатиями к нему.- И как скоро люди на новых территориях станут гражданами новой страны?- Если говорить о школьниках, то русификация их затронет в полной мере. Уже завозятся учебники, нынешние младшие классы окончат школы в полном смысле гражданами России, если у них в семьях нет упоротых. С молодежью от 20 лет будет сложнее. Если человек 30 лет жизни прожил на Украине, считает себя украинцем, то ему перестроиться будет тяжело. И все же время – лучший доктор. Сейчас всё может выглядеть печально, плачевно, трудно, но лет через десять ситуация поменяется, когда новые регионы основательно перейдут на российские рельсы.- Будут ли ставится местные кадры на новых территориях или появятся назначенцы из России?- Золотая середина - будут действовать по обстоятельствам, в зависимости от ситуации на территории и текущих сил. Нужно будет, конечно, и российский управленческий состав направлять, и придется на местные кадры опираться, от этого в первое время никак не уйти. К тому же в России нет столько людей, чтобы приехать и оперативно перехватить управление такими большими территориями и массами. Хотя сейчас уже идут визиты [первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея] Кириенко. То есть Россия берет под контроль управление этими землями.Есть опыт Донбасса, есть институт кураторства (специалистов из правительства, из президентской администрации), которые контролируют по направлениям. Так что будут и местные чиновники под контролем кураторов из России, и кадры из Большой земли. Такие инъекции кадровые уже есть в ДНР. А универсального рецепта нет и быть не может, искать его неправильно и невозможно.- На освобожденных территориях люди нередко интересовались тем, какое будущее их ждет в большой стране, какой будет новая родина. Какой образ России можно представить и им, и тем, кто живет в стране давно?Это больная тема в нашей патриотической тусовке – дескать, у нас нет красивого проекта, концепта и образа, который предлагается миру. Ну так сформулируйте этот проект сами. Или вам должны [министр иностранных дел Сергей] Лавров и Путин сидеть и вечером рассказывать, какая у нас замечательная страна? Образ привлекательной, большой, грандиозной империи Россия формирует своей политикой в мире. Все понимают, что Россия – это серьезно. Какова бы ни была наша жизнь, но огромная влиятельная страна – это константа мировой политики. Мы ведем себя так, что с нами считается Запад. Неважно, как он к нам относится. И чем больше Россия самовластно и не обращая внимания, действует, тем четче этот образ. Можно иронизировать по поводу наших успехов – стройки, заводы, грандиозные свершения – но они есть. И это тоже становится известным. А как правильно оформить и преподнести образ мощной и огромной страны – этим должен заниматься креативный класс: режиссеры снимают фильмы, писатели пишут книги, а никак не Путин. Огромное количество украинцев, которые оказались в России, и русских за рубежом видят эту Россию, где хоть в Москве, хоть во Владивостоке есть колоссальные возможности и ощущение огромной, сильной страны.- Население страны пополнится новыми гражданами. Изменится ли что-то в новом государстве?Лично я вижу сложности. Если с экономикой и геополитикой все хорошо, хотя бы тот же контроль над зерном, то есть угроза во включении в состав государства миллионов, которые выросли и сформировались в очень отсталой стране с очень вредными социальными привычками. Это даже хуже бандеровщины и русофобии. На Украине все покупалось и продавалось, взяточничеством и кумовством пропитана вся государственная система, вся общественная жизнь. Принять миллионы людей, массово привыкших давать взятки педагогам и уходить от налогов – и для русского общества и для государства будет очень тяжело. Я лично жду, что понадобится не менее пяти-десяти лет, чтобы ситуация там успокоилась и все эти земли более-менее адаптировались к жизни с Россией. Но будет тяжело. Найдется масса недовольных с обеих сторон. В интернете потом все это прочитаем.- А элиты смогут встроиться в Россию?Кого-то, наверняка, привлекут, кто-то успешно встроиться, но так, чтобы массово – тяжело сказать. Среди нынешних украинских элит есть чисто временные, политические фигуры, а серьезные фигуры, кланы с интересами. С большинством из них, думаю, договорятся и они останутся, будут встраиваться в российские реалии. А некоторые, как [украинский олигарх Ринат] Ахметов, сольются.
https://ukraina.ru/20220714/1036407345.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, украина, всу, харьковская область, запорожская область, херсонская область, одесса, киев, россия, владимир путин, лавров, сергей лавров, сергей лавров, коррупция, референдум
В Запорожской области объявили о проведении осенью референдума по вхождению в состав России. Публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев, известный своим критическим отношением как к российским турбо-патриотам, так и к современной Украине в интервью Украине.ру перечислил трудности, которые могут ждать Россию после окончания боевых действий
- Дмитрий, как вы считаете, чье мнение должно быть моральным камертоном для нас в ходе Специальной военной операции и при интеграции новых территорий в состав страны?
- Если политическое украинство в том виде, как оно сейчас есть, как явление должно исчезнуть, если мы признаем его опасным и ложным, то нам нет нужды ни оправдываться, ни что-то доказывать ничего ни украинцам, ни западным партнерам.
Кремль вряд ли будет действовать так, конечно, как предлагает наш национал-патриотический лагерь: мову отменить, Шевченко запретить, вышиванки сжечь. Надо понимать, что прежде, чем русифицировать Украину, если мы за это взялись, то сначала надо русифицировать Россию. У нас в России у многих проблема с русской самоидентификацией. Добрая половина населения до начала Специальной военной операции вполне лояльно отнеслась бы к проекту братской пророссийской Украины без бандеровцев, [к проекту который оказался не менее опасным].
А сейчас требовать от Москвы и Кремля решительных мер в таких условиях, когда для многих бабушка с красным флагом – главный символ освобождения, несколько странно. Будут дежурные истерики "патриотов", обвиняющих власть в нерешительности, но Кремль будет работать по принципу "жернова Империи мелят медленно, но верно". Будет с определенными различиями как в Крыму – там никто не угнетал и не угнетает украинский язык, его оставили, говорите на здоровье. Но на нем никто не общается, не обращается в государственные органы, нет документооборота. Он никому не нужен.
Такой же сценарий будет и для Украины. Пока достаточно обозначить, что это исторически русские земли, что с сегодняшнего дня это - Россия. Кремль совершенно мудро не станет сейчас решать что-то с наскока и свысока сообщать украинцам, что они искусственно выведенный народ с выдуманным языком.
- Многие критикуют Москву за неопределенность политики…
- Она действует так, как действует, то есть мягко, потому что значительная часть электората ментально еще советская. Им заходит риторика и эстетика дружбонародная. И в первую очередь мы говорим о населении освобожденных территорий – здесь Москва вынуждена опираться на пророссийски настроенных граждан, а их пророссийскость в первую очередь связана с единым советским прошлым, с симпатиями к нему.
- И как скоро люди на новых территориях станут гражданами новой страны?
- Если говорить о школьниках, то русификация их затронет в полной мере. Уже завозятся учебники, нынешние младшие классы окончат школы в полном смысле гражданами России, если у них в семьях нет упоротых. С молодежью от 20 лет будет сложнее. Если человек 30 лет жизни прожил на Украине, считает себя украинцем, то ему перестроиться будет тяжело. И все же время – лучший доктор. Сейчас всё может выглядеть печально, плачевно, трудно, но лет через десять ситуация поменяется, когда новые регионы основательно перейдут на российские рельсы.
- Будут ли ставится местные кадры на новых территориях или появятся назначенцы из России?
- Золотая середина - будут действовать по обстоятельствам, в зависимости от ситуации на территории и текущих сил. Нужно будет, конечно, и российский управленческий состав направлять, и придется на местные кадры опираться, от этого в первое время никак не уйти. К тому же в России нет столько людей, чтобы приехать и оперативно перехватить управление такими большими территориями и массами. Хотя сейчас уже идут визиты [первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея] Кириенко. То есть Россия берет под контроль управление этими землями.
Есть опыт Донбасса, есть институт кураторства (специалистов из правительства, из президентской администрации), которые контролируют по направлениям. Так что будут и местные чиновники под контролем кураторов из России, и кадры из Большой земли. Такие инъекции кадровые уже есть в ДНР. А универсального рецепта нет и быть не может, искать его неправильно и невозможно.
- На освобожденных территориях люди нередко интересовались тем, какое будущее их ждет в большой стране, какой будет новая родина. Какой образ России можно представить и им, и тем, кто живет в стране давно?
Это больная тема в нашей патриотической тусовке – дескать, у нас нет красивого проекта, концепта и образа, который предлагается миру. Ну так сформулируйте этот проект сами. Или вам должны [министр иностранных дел Сергей] Лавров и Путин сидеть и вечером рассказывать, какая у нас замечательная страна? Образ привлекательной, большой, грандиозной империи Россия формирует своей политикой в мире. Все понимают, что Россия – это серьезно. Какова бы ни была наша жизнь, но огромная влиятельная страна – это константа мировой политики. Мы ведем себя так, что с нами считается Запад. Неважно, как он к нам относится. И чем больше Россия самовластно и не обращая внимания, действует, тем четче этот образ. Можно иронизировать по поводу наших успехов – стройки, заводы, грандиозные свершения – но они есть. И это тоже становится известным. А как правильно оформить и преподнести образ мощной и огромной страны – этим должен заниматься креативный класс: режиссеры снимают фильмы, писатели пишут книги, а никак не Путин. Огромное количество украинцев, которые оказались в России, и русских за рубежом видят эту Россию, где хоть в Москве, хоть во Владивостоке есть колоссальные возможности и ощущение огромной, сильной страны.
- Население страны пополнится новыми гражданами. Изменится ли что-то в новом государстве?
Лично я вижу сложности. Если с экономикой и геополитикой все хорошо, хотя бы тот же контроль над зерном, то есть угроза во включении в состав государства миллионов, которые выросли и сформировались в очень отсталой стране с очень вредными социальными привычками. Это даже хуже бандеровщины и русофобии. На Украине все покупалось и продавалось, взяточничеством и кумовством пропитана вся государственная система, вся общественная жизнь. Принять миллионы людей, массово привыкших давать взятки педагогам и уходить от налогов – и для русского общества и для государства будет очень тяжело. Я лично жду, что понадобится не менее пяти-десяти лет, чтобы ситуация там успокоилась и все эти земли более-менее адаптировались к жизни с Россией. Но будет тяжело. Найдется масса недовольных с обеих сторон. В интернете потом все это прочитаем.
- А элиты смогут встроиться в Россию?
Кого-то, наверняка, привлекут, кто-то успешно встроиться, но так, чтобы массово – тяжело сказать. Среди нынешних украинских элит есть чисто временные, политические фигуры, а серьезные фигуры, кланы с интересами. С большинством из них, думаю, договорятся и они останутся, будут встраиваться в российские реалии. А некоторые, как [украинский олигарх Ринат] Ахметов, сольются.