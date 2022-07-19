https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html

Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно

Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно - 19.07.2022 Украина.ру

Дмитрий Кубарев о будущем Украины: Жернова Империи мелют медленно, но верно

В Запорожской области объявили о проведении осенью референдума по вхождению в состав России. Публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев,... Украина.ру, 19.07.2022

2022-07-19T08:00

2022-07-19T08:00

2022-07-19T08:58

интервью

украина

всу

харьковская область

запорожская область

херсонская область

одесса

киев

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/58/1032415879_162:0:827:374_1920x0_80_0_0_07e0e4a5209b9844fcbd4959181e2517.jpg.webp

В Запорожской области объявили о проведении осенью референдума по вхождению в состав России. Публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев, известный своим критическим отношением как к российским турбо-патриотам, так и к современной Украине в интервью Украине.ру перечислил трудности, которые могут ждать Россию после окончания боевых действий- Дмитрий, как вы считаете, чье мнение должно быть моральным камертоном для нас в ходе Специальной военной операции и при интеграции новых территорий в состав страны?- Если политическое украинство в том виде, как оно сейчас есть, как явление должно исчезнуть, если мы признаем его опасным и ложным, то нам нет нужды ни оправдываться, ни что-то доказывать ничего ни украинцам, ни западным партнерам. Кремль вряд ли будет действовать так, конечно, как предлагает наш национал-патриотический лагерь: мову отменить, Шевченко запретить, вышиванки сжечь. Надо понимать, что прежде, чем русифицировать Украину, если мы за это взялись, то сначала надо русифицировать Россию. У нас в России у многих проблема с русской самоидентификацией. Добрая половина населения до начала Специальной военной операции вполне лояльно отнеслась бы к проекту братской пророссийской Украины без бандеровцев, [к проекту который оказался не менее опасным]. А сейчас требовать от Москвы и Кремля решительных мер в таких условиях, когда для многих бабушка с красным флагом – главный символ освобождения, несколько странно. Будут дежурные истерики "патриотов", обвиняющих власть в нерешительности, но Кремль будет работать по принципу "жернова Империи мелят медленно, но верно". Будет с определенными различиями как в Крыму – там никто не угнетал и не угнетает украинский язык, его оставили, говорите на здоровье. Но на нем никто не общается, не обращается в государственные органы, нет документооборота. Он никому не нужен. Такой же сценарий будет и для Украины. Пока достаточно обозначить, что это исторически русские земли, что с сегодняшнего дня это - Россия. Кремль совершенно мудро не станет сейчас решать что-то с наскока и свысока сообщать украинцам, что они искусственно выведенный народ с выдуманным языком.- Многие критикуют Москву за неопределенность политики…- Она действует так, как действует, то есть мягко, потому что значительная часть электората ментально еще советская. Им заходит риторика и эстетика дружбонародная. И в первую очередь мы говорим о населении освобожденных территорий – здесь Москва вынуждена опираться на пророссийски настроенных граждан, а их пророссийскость в первую очередь связана с единым советским прошлым, с симпатиями к нему.- И как скоро люди на новых территориях станут гражданами новой страны?- Если говорить о школьниках, то русификация их затронет в полной мере. Уже завозятся учебники, нынешние младшие классы окончат школы в полном смысле гражданами России, если у них в семьях нет упоротых. С молодежью от 20 лет будет сложнее. Если человек 30 лет жизни прожил на Украине, считает себя украинцем, то ему перестроиться будет тяжело. И все же время – лучший доктор. Сейчас всё может выглядеть печально, плачевно, трудно, но лет через десять ситуация поменяется, когда новые регионы основательно перейдут на российские рельсы.- Будут ли ставится местные кадры на новых территориях или появятся назначенцы из России?- Золотая середина - будут действовать по обстоятельствам, в зависимости от ситуации на территории и текущих сил. Нужно будет, конечно, и российский управленческий состав направлять, и придется на местные кадры опираться, от этого в первое время никак не уйти. К тому же в России нет столько людей, чтобы приехать и оперативно перехватить управление такими большими территориями и массами. Хотя сейчас уже идут визиты [первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея] Кириенко. То есть Россия берет под контроль управление этими землями.Есть опыт Донбасса, есть институт кураторства (специалистов из правительства, из президентской администрации), которые контролируют по направлениям. Так что будут и местные чиновники под контролем кураторов из России, и кадры из Большой земли. Такие инъекции кадровые уже есть в ДНР. А универсального рецепта нет и быть не может, искать его неправильно и невозможно.- На освобожденных территориях люди нередко интересовались тем, какое будущее их ждет в большой стране, какой будет новая родина. Какой образ России можно представить и им, и тем, кто живет в стране давно?Это больная тема в нашей патриотической тусовке – дескать, у нас нет красивого проекта, концепта и образа, который предлагается миру. Ну так сформулируйте этот проект сами. Или вам должны [министр иностранных дел Сергей] Лавров и Путин сидеть и вечером рассказывать, какая у нас замечательная страна? Образ привлекательной, большой, грандиозной империи Россия формирует своей политикой в мире. Все понимают, что Россия – это серьезно. Какова бы ни была наша жизнь, но огромная влиятельная страна – это константа мировой политики. Мы ведем себя так, что с нами считается Запад. Неважно, как он к нам относится. И чем больше Россия самовластно и не обращая внимания, действует, тем четче этот образ. Можно иронизировать по поводу наших успехов – стройки, заводы, грандиозные свершения – но они есть. И это тоже становится известным. А как правильно оформить и преподнести образ мощной и огромной страны – этим должен заниматься креативный класс: режиссеры снимают фильмы, писатели пишут книги, а никак не Путин. Огромное количество украинцев, которые оказались в России, и русских за рубежом видят эту Россию, где хоть в Москве, хоть во Владивостоке есть колоссальные возможности и ощущение огромной, сильной страны.- Население страны пополнится новыми гражданами. Изменится ли что-то в новом государстве?Лично я вижу сложности. Если с экономикой и геополитикой все хорошо, хотя бы тот же контроль над зерном, то есть угроза во включении в состав государства миллионов, которые выросли и сформировались в очень отсталой стране с очень вредными социальными привычками. Это даже хуже бандеровщины и русофобии. На Украине все покупалось и продавалось, взяточничеством и кумовством пропитана вся государственная система, вся общественная жизнь. Принять миллионы людей, массово привыкших давать взятки педагогам и уходить от налогов – и для русского общества и для государства будет очень тяжело. Я лично жду, что понадобится не менее пяти-десяти лет, чтобы ситуация там успокоилась и все эти земли более-менее адаптировались к жизни с Россией. Но будет тяжело. Найдется масса недовольных с обеих сторон. В интернете потом все это прочитаем.- А элиты смогут встроиться в Россию?Кого-то, наверняка, привлекут, кто-то успешно встроиться, но так, чтобы массово – тяжело сказать. Среди нынешних украинских элит есть чисто временные, политические фигуры, а серьезные фигуры, кланы с интересами. С большинством из них, думаю, договорятся и они останутся, будут встраиваться в российские реалии. А некоторые, как [украинский олигарх Ринат] Ахметов, сольются.

https://ukraina.ru/20220714/1036407345.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Филипп Прокудин

Филипп Прокудин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Филипп Прокудин

интервью, украина, всу, харьковская область, запорожская область, херсонская область, одесса, киев, россия, владимир путин, лавров, сергей лавров, сергей лавров, коррупция, референдум